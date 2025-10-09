'पैशांसाठी काहीही करु शकते...' सोशल मीडियावर का ट्रोल होतेय अभिनेत्री?

ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास, मुंबई : अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. वैविध्यपूर्ण भूमिका, अदाकारी, नृत्य यामुळे बॉलिवूडच्या या मस्तानीनं रसिकांच्या काळजात घरं केलंय. मात्र कधी कधी दीपिका कोणत्या ना कोणत्या वादातही अडकली आहे. याच वादामुळे ती सोशल मीडियावरही ट्रोल होते. आता पुन्हा एकदा असाच वाद समोर आला असून ट्रोलर्सनी तिला घेरल आहे.
बॉलिवूडची मस्तानी आणि अभिनेत्री दीपिका पादुकोणनं रुपेरी पडद्यावर विविध भूमिका साकारल्या असतील. मात्र मशिदीत उभं राहून हिजाब आणि बुरखा परिधान केलेला हा लूक दीपिकाच्या चाहत्यांना काही रुचला नाही. दीपिकानं हिजाब परिधान केला... मशिदीत गेली आणि सोशल मीडियावरही लिहिलं मेरा सुकून.... बस हेच कॉकटेल दीपिकासाठी वादाला निमंत्रण देणारं ठरलंय. सोशल मीडियावर ट्रोलिंग सुरु झाली आणि साधू महंतांच्या निशाण्यावरही दीपिका आली.
अबुधाबी टुरिझमसाठी दीपिका आणि रणवीरनं एक जाहिरातीचं शूट केलं. या जाहिरातीत दीपिका आणि रणवीर अबुधाबीच्या संस्कृतीचं दर्शन घडवत असल्याचं दिसून आलं. जाहिरातीचा बराचसा भाग शेख जायद मशिदीत शूट करण्यात आला. यांत दीपिका आणि रणवीर मशिदीत फिरत असल्याचं पाहायला मिळालं. यांत दीपिकाच्या डोक्यावर हिजाब असल्याचं दिसलं आणि तिने अबाया हा मुस्लीम पेहराव केला आहे.
दीपिकाचा हाच अंदाज तिच्या काही फॅन्सला खटकला. ट्रोलर्सनी सोशल मीडियावर लिहिलं आहे. पैशांसाठी दीपिका काहीही करु शकते. दुस-या यूजरनं लिहिलं की, कधी तू भारतातील मंदिरांच्या प्रचारासाठी हे सगळं केलंय का? आणखी एका ट्रोलरने सवाल केला की, भारतात अनेक सुंदर ऐतिहासिक वास्तू आहेत. त्याचं तर तू कधीही प्रमोशन करत नाही. तर एका यूजरनं म्हटलंय की, प्रमोशन करायचं होतं तर केलं असतं, मात्र हिजाब का परिधान केला?
देशातील महिलांमध्येही दीपिकाच्या हिजाब प्रकरणावरुन संतापाचं वातावरण आहे. दीपिकाविरोधात घोषणाबाजी करत त्यांनी तिला पाकिस्तानात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. हा व्हिडिओ रणवीर सिंहनं दीपिकासह इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला होता आणि त्यावर लिहिलं होतं 'मेरा सुकून'. असं असलं तरी मौलाना दीपिकाच्या समर्थनार्थ पुढे आले. तर दुसरीकडे अशा ट्रोलिंगचा कलाकारांना काही फरक पडत नसल्याचं चित्रपट समीक्षक सांगत आहेत.
या वादावर अद्याप दीपिका किंवा रणबीरची कुठलीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. दीपिका अशाप्रकारच्या वादात पहिल्यांदाच अडकलेली नाही. याआधी 2020 मध्ये जेएनयूमध्ये सीएएविरोधात आंदोलन होतं. या आंदोलनात सहभागी झाल्यानं दीपिका वादात सापडली होती. त्यानंतर 2022मध्येही दीपिका वेगळ्या वादात अडकली.. किंग खान शाहरुखच्या पठाण सिनेमातील गाण्यात भगव्या रंगाची बिकीनी घातल्यानं दीपिकावर टीका झाली. धार्मिक भावना दुखावल्याचं म्हणत हिंदुत्ववाद्यांनी दीपिकाला लक्ष्य केलं होतं.. तर आता हिजाब परिधान केल्यानं दीपिका नव्या वादात अडकली.
हिजाबवरुन दीपिकाला ट्रोल केलं जात असलं तरी तिचे काही फॅन्स मात्र तिचं समर्थन करतायत.. तसंच त्यांच्याकडून दीपिकाच्या लग्नाचे आणि मंदिराना भेट दिल्याचे फोटो तसंच व्हिडिओ शेअर करत ट्रोलर्स उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे हिजाबवरुन बॉलिवूडची मस्तानी वादात अडकली असून नवा वाद पेटल्याचं पाहायला मिळतं आहे.