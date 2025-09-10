English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लेक एक वर्षाची होताच, दीपिकानं बर्थडे पार्टीसाठी निवडला खास पर्याय, सर्वांनाच वाटेल कमाल!

Deepika Padukone Ranveer Singhs daughter dua : सेलिब्रिटी असूनही दीपिकानं लेकीच्या बर्थडे पार्टीसाठी निवडलेला पर्याय खऱ्या अर्थानं अनुकरणीय. नेटकरी का म्हणतात पाहिलं?   

सायली पाटील | Updated: Sep 10, 2025, 01:22 PM IST
Deepika Padukone Ranveer Singhs daughter dua : बॉलिवूडमध्ये (Bollywood) अतिशय कमी वेळात प्रसिद्धीझोतात आलेल्या आणि दीर्घकाळ ही प्रसिद्धी टीकवून ठेवणाऱ्या अभिनेत्रींच्या यादीत येणारं एक नाव म्हणजे दीपिका पादुकोण. साचेबद्ध विचारसरणीला शह देत दीपिकानं कायमच कलाजगतामध्ये तिचं वेगळेपण सिद्ध केलं. अशी ही अभिनेत्री सध्या तिच्या मातृत्त्वाच्या प्रवासाचा आनंद घेत आहे. 

वर्षभरापूर्वीच दीपिकानं एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्या नात्याचा त्रिकोण पूर्ण करणाऱ्या या परिला त्यांनी 'दुआ' असं नाव दिलं. हीच लाडाची लेक आता एक वर्षाची झाल्याचा आनंद दीपिकानं खास मार्गानं साजरा केला आणि यामध्ये चाहत्यांनाही सहभागी करून घेतलं. 

कसा साजरा झाला दीपिका- रणवीरच्या मुलीचा पहिला वाढदिवस? 

 आता दीपिका आणि रणवीर ही लोकप्रिय सेलिब्रिटी जोडी म्हटलं तर त्यांचं सेलिब्रेशनही ग्रँड असेल, असंच अनेकांतं मत. मात्र इथं या जोडीनं काहीसा वेगळा पर्याय निवडल्याचं पाहायला मिळतं. किमान दीपिकानं इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला फोटो पाहून तरी त्यांनी कोणतीही मोठी पार्टी वगैरे केली नसून, घरातच या चिमुकलीचा वाढदिवस 8 सप्टेंबरला कुटुंबीयांच्या सानिध्ध्यात साजरा केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

दीपिकानं तिच्याच इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एका केकचा फोटो शेअर केला. प्रथमदर्शनी तो एक 'रिच चॉकलेट केक' असल्याचं पाहायला मिळत असून, या फोटोसोबत तिनं कॅप्शन लिहिलं, 'प्रेम व्यक्त करण्याची माझी भाषा? लेकीच्या पहिल्या वाढदिवसासाठी केक बेक करणं.' दीपिकानं हा फोटो शेअर करताच त्यावर चाहत्यांनी अनेक कमेंट आणि लाईक्सचा वर्षाव केला. सेलिब्रिटी असतानाही मुलगी अतिशय लहान असल्यानं कुटुंबीयांसमवेतच वाढदिवस साजरा करण्याचा दीपिकाचा हा निर्णय अनेकांना भावला असून, चाहत्यांनीसुद्धा तिच्या या निर्णयासह प्रेम व्यक्त करण्याच्या या भाषेचंही कौतुक केलं. 

एक आई म्हणून दीपिका सध्या शक्य तितका वेळ तिच्या मुलीला देत असून रणवीरसह तिच्या प्राधान्यस्थानीही दुआच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, लेक एक वर्षाची झाली, तरीसुद्धा या जोडीनं अद्यापही तिचा चेहरा मात्र माध्यमांसमोर आणलेला नाही. त्यामुळं आता 'दुआ'चा चेहरा दीप-वीर केव्हा चाहते आणि माध्यमांसमोर आणतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. 

FAQ

दीपिका आणि रणवीर यांच्या मुलीचं नाव काय आहे?
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्या मुलीचं नाव 'दुआ' आहे.

दुआचा पहिला वाढदिवस कधी साजरा झाला?
दुआचा पहिला वाढदिवस 8 सप्टेंबर 2025 रोजी साजरा झाला.

वाढदिवस कसा साजरा झाला?
दीपिका आणि रणवीर यांनी दुआचा पहिला वाढदिवस मोठ्या पार्टीऐवजी कुटुंबीयांच्या सान्निध्यात साधेपणानं साजरा केला. दीपिकानं स्वत: रिच चॉकलेट केक बनवला आणि त्याचा फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केला.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Tags:
deepika padukoneRanveer singhduaDeepika Padukone's daughter Dua turns one year oldDeepika Padukone gives a glimpse of daughter Dua's first birthday celebration

