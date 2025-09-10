लेक एक वर्षाची होताच, दीपिकानं बर्थडे पार्टीसाठी निवडला खास पर्याय, सर्वांनाच वाटेल कमाल!

Deepika Padukone Ranveer Singhs daughter dua : बॉलिवूडमध्ये (Bollywood) अतिशय कमी वेळात प्रसिद्धीझोतात आलेल्या आणि दीर्घकाळ ही प्रसिद्धी टीकवून ठेवणाऱ्या अभिनेत्रींच्या यादीत येणारं एक नाव म्हणजे दीपिका पादुकोण. साचेबद्ध विचारसरणीला शह देत दीपिकानं कायमच कलाजगतामध्ये तिचं वेगळेपण सिद्ध केलं. अशी ही अभिनेत्री सध्या तिच्या मातृत्त्वाच्या प्रवासाचा आनंद घेत आहे.
वर्षभरापूर्वीच दीपिकानं एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्या नात्याचा त्रिकोण पूर्ण करणाऱ्या या परिला त्यांनी 'दुआ' असं नाव दिलं. हीच लाडाची लेक आता एक वर्षाची झाल्याचा आनंद दीपिकानं खास मार्गानं साजरा केला आणि यामध्ये चाहत्यांनाही सहभागी करून घेतलं.
आता दीपिका आणि रणवीर ही लोकप्रिय सेलिब्रिटी जोडी म्हटलं तर त्यांचं सेलिब्रेशनही ग्रँड असेल, असंच अनेकांतं मत. मात्र इथं या जोडीनं काहीसा वेगळा पर्याय निवडल्याचं पाहायला मिळतं. किमान दीपिकानं इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला फोटो पाहून तरी त्यांनी कोणतीही मोठी पार्टी वगैरे केली नसून, घरातच या चिमुकलीचा वाढदिवस 8 सप्टेंबरला कुटुंबीयांच्या सानिध्ध्यात साजरा केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
दीपिकानं तिच्याच इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एका केकचा फोटो शेअर केला. प्रथमदर्शनी तो एक 'रिच चॉकलेट केक' असल्याचं पाहायला मिळत असून, या फोटोसोबत तिनं कॅप्शन लिहिलं, 'प्रेम व्यक्त करण्याची माझी भाषा? लेकीच्या पहिल्या वाढदिवसासाठी केक बेक करणं.' दीपिकानं हा फोटो शेअर करताच त्यावर चाहत्यांनी अनेक कमेंट आणि लाईक्सचा वर्षाव केला. सेलिब्रिटी असतानाही मुलगी अतिशय लहान असल्यानं कुटुंबीयांसमवेतच वाढदिवस साजरा करण्याचा दीपिकाचा हा निर्णय अनेकांना भावला असून, चाहत्यांनीसुद्धा तिच्या या निर्णयासह प्रेम व्यक्त करण्याच्या या भाषेचंही कौतुक केलं.
एक आई म्हणून दीपिका सध्या शक्य तितका वेळ तिच्या मुलीला देत असून रणवीरसह तिच्या प्राधान्यस्थानीही दुआच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, लेक एक वर्षाची झाली, तरीसुद्धा या जोडीनं अद्यापही तिचा चेहरा मात्र माध्यमांसमोर आणलेला नाही. त्यामुळं आता 'दुआ'चा चेहरा दीप-वीर केव्हा चाहते आणि माध्यमांसमोर आणतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
दीपिका आणि रणवीर यांच्या मुलीचं नाव काय आहे?
दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्या मुलीचं नाव 'दुआ' आहे.
दुआचा पहिला वाढदिवस कधी साजरा झाला?
दुआचा पहिला वाढदिवस 8 सप्टेंबर 2025 रोजी साजरा झाला.
वाढदिवस कसा साजरा झाला?
दीपिका आणि रणवीर यांनी दुआचा पहिला वाढदिवस मोठ्या पार्टीऐवजी कुटुंबीयांच्या सान्निध्यात साधेपणानं साजरा केला. दीपिकानं स्वत: रिच चॉकलेट केक बनवला आणि त्याचा फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केला.