दीपिका पादुकोणची बहीण अनीशा होणार देओल कुटुंबाची सून? बॉयफ्रेंडसोबत करणार लग्न

Deepika Padukone Sister: बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लवकरच सनी देओल यांच्या नात्यात येणार असल्याची चर्चा जोरात सुरु आहे. कारण तिची धाकटी बहीण अनीशा पादुकोणच्या लग्नाची बातमी सध्या बॉलिवूडमध्ये चांगलीच गाजत आहे.
विविध रिपोर्ट्सनुसार, अनीशा पादुकोण लवकरच सनी देओल यांच्या नातेवाइक असलेल्या रोहन आचार्यसोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी लवकरच ही आनंदाची बातमी जाहीर केली जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
माहितीनुसार, दीपिका पादुकोणची धाकटी बहीण अनीशा पादुकोण जी व्यावसायिक गोल्फर आहे. अनेक वर्षांपासून रोहन आचार्यसोबत ती रिलेशनशिपमध्ये आहे. येत्या काही महिन्यांत दोघेही विवाहबंधनात अडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. रोहन आचार्य हे देओल कुटुंबाचे नातेवाईक असल्याने दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग हे आता देओल परिवाराच्या जवळच्या मंडळींमध्ये गणले जाऊ शकतील.
‘डेक्कन क्रॉनिकल’मध्ये छापलेल्या एका रिपोर्टनुसार, रणवीर सिंगने या नात्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. रणवीरच्या कुटुंबाचे आचार्य कुटुंबाशी चांगले संबंध असल्याने अनीशा आणि रोहनची भेट सहज शक्य झाली.
दोघेही अनेक कौटुंबिक कार्यक्रमांत भेटले आणि एकमेकांच्या सहवासात जवळ आले. त्यामुळे त्यांचे नाते अधिक घट्ट झाले. सध्या दोन्ही कुटुंबांकडून लग्नाच्या तारखेची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
अनीशा पादुकोण ही बेंगळुरूतील प्रसिद्ध गोल्फर आहे. ती आपल्या आई-वडिलांसोबत माजी बॅडमिंटनपटू प्रकाश पादुकोण आणि उजाला पादुकोण यांच्यासोबत बेंगळुरूमध्येच राहते.
याशिवाय ती दीपिका पादुकोणच्या ‘लिव लव्ह लाफ फाउंडेशन’ची चीफ एग्झिक्युटिव्ह ऑफिसर (CEO) म्हणून कार्यरत आहे. मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अनीशा सक्रियपणे काम करत असते. जर ही बातमी खरी ठरली तर लवकरच बॉलिवूड आणि देओल कुटुंबात एक नवं नातं जुळणार आहे. अशी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.
FAQ
अनीशा पादुकोण कोण आहे?
अनीशा पादुकोण ही दीपिका पादुकोणची धाकटी बहीण असून ती व्यावसायिक गोल्फर आहे. तसेच ती ‘लिव लव्ह लाफ फाउंडेशन’ची CEO म्हणून काम करते.
रोहन आचार्य कोण आहेत?
रोहन आचार्य हे देओल कुटुंबाचे नातेवाईक मानले जातात. ते आणि अनीशा पादुकोण अनेक वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत.
अनीशा आणि रोहनच्या लग्नाची अधिकृत घोषणा झाली आहे का?
अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नाही, पण लवकरच दोन्ही कुटुंबांकडून ती होऊ शकते अशी शक्यता रिपोर्ट्समध्ये वर्तवली जात आहे.