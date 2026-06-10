/Deepika vs Ranveer Networth : दीपिका की रणवीर सर्वात श्रीमंत कोण? दोघांच्या संपत्तीचा आकडा थक्क करणारा

दीपिकाने 2022 मध्ये वांद्रे बँडस्टँड येथे 119 कोटी रुपयांचं आलिशान क्वाड्रुप्लेक्स घर खरेदी केलं आहे. 16 ते 19 मजल्यावर हे घर असून 11266 स्क्वेअर फूटाचं घर असून 1300 स्क्वेअर फुटाची फक्त बाल्कनी असल्याच सांगितलं आहे. यावरुन पुन्हा दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंहचा संपत्तीचा आकडा चर्चेत आला आहे. या दोघांपैकी नक्की कोण आहे श्रीमंत?
बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग दुसऱ्यांदा पालक बनल्यामुळे सध्या चर्चेत आहेत. नुकतेच, ही जोडी त्यांच्या नवीन घराच्या बाल्कनीमध्ये एकत्र वेळ घालवताना कॅमेऱ्यात कैद झाली. दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अभिनेत्रीचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसत आहे. चाहत्यांना या जोडीचे फोटो खूप आवडत आहेत आणि ते त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान, आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्यापैकी अधिक श्रीमंत कोण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रणवीर सिंह एका चित्रपटासाठी 30 ते 50 कोटी रुपये घेतो. तो ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी 3 ते 5 कोटी रुपये घेतो. याव्यतिरिक्त, रणवीर सिंग सोशल मीडिया पोस्टसाठी 80 लाख रुपये घेतो. या अभिनेत्याचे मुंबईतील वांद्रे परिसरात 119 कोटी रुपये किमतीचे समुद्राभिमुख घर आहे. याव्यतिरिक्त, त्याच्या मालकीचे वरळीमध्ये 40 कोटी रुपयांचे एक अपार्टमेंट आणि अलिबागमध्ये 22 कोटी रुपयांचा एक व्हिला आहे. रणवीर सिंगकडे अनेक आलिशान वाहने आहेत, ज्यात 4.57 कोटी रुपयांची हमर, 4.3 कोटी रुपयांची लॅम्बोर्गिनी आणि 3.2 कोटी रुपयांची मर्सिडीज यांचा समावेश आहे. रणवीर सिंगची एकूण संपत्ती 400 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
अहवालानुसार, दीपिका पदुकोण एका चित्रपटासाठी 30 ते 50 कोटी रुपये घेते. ती ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी 7 ते 10 कोटी रुपये घेते. याव्यतिरिक्त, दीपिका पदुकोणच्या मालकीचे एक घर आणि आलिशान वाहने आहेत. या अभिनेत्रीने तिचा पती रणवीर सिंगसोबत अनेक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. दीपिका पदुकोणची एकूण संपत्ती 500 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे ती तिच्या पतीपेक्षा अधिक श्रीमंत आहे.
दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी 2018 मध्ये लग्न केले. दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्या वैयक्तिक आयुष्याकडे मागे वळून पाहिल्यास, ते बराच काळ एकमेकांना डेट करत होते. त्यानंतर त्यांनी 2018 मध्ये लग्न केले. दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी 2024 मध्ये त्यांची मुलगी दुआ हिचे स्वागत केले. अभिनेत्रीने गेल्या एप्रिलमध्ये तिच्या दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याची घोषणा केली. दुआ ही पहिली मुलगी असून दीपिका दुसऱ्यांदा बाळाला जन्म देणार आहे.