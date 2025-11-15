दीपिकेची ‘8 तास काम’ अट ठरली घातक; अनेक चित्रपट गेले हातातून, अभिनेत्री म्हणाली 'त्या वेळी मी चुकीचं ठरवलं…'

बॉलिवूडची शीर्ष अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पुन्हा एकदा तिच्या ‘आठ तासांच्या शिफ्ट’ या ठाम भूमिकेमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मातृत्वानंतर काम-जीवन संतुलनावर दिलेला तिचा भर आणि त्यामागचा विचार आज इंडस्ट्रीसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. दीपिकाने याबाबत प्रथमच इतक्या स्पष्टपणे भूमिका मांडली असून तिच्या या विधानांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.
रणवीर सिंगसोबतच्या लग्नानंतर आणि त्यांच्या मुलगी दुआच्या जन्मानंतर दीपिकाने कामाच्या वेळापत्रकात मोठे बदल केले आहेत. दीपिकेने 'दिवसातून जास्तीत जास्त आठ तासांची शिफ्ट' अशी अट घातली, ज्यामुळे इंडस्ट्रीत मोठा चर्चेचा विषय तयार झाला. या निर्णयामुळे तिच्या हातातून एस.एस. राजामौलींचा' 'स्पिरिट' आणि प्रभासच्या 'कल्की 2898 AD' च्या सिक्वेलसह अनेक मोठे प्रकल्प गेले. तरीही दीपिका तिच्या निर्णयावर ठाम आहे.
हार्पर बाजार इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत दीपिकाने अतिश्रमाच्या संस्कृतीवर भाष्य केले. ती म्हणाली 'आपण गरजेपेक्षा जास्त काम करण्याची सवय लावली आहे. कामाचा थकवा म्हणजे यश, ही आपली मोठी चूक आहे. शरीर आणि मनासाठी आठ तास काम पुरेसं आहे. मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या निरोगी असलो तरच आपण सर्वोत्तम काम करू शकतो.' तिने अतिश्रमामुळे मानसिक आरोग्यावर येणाऱ्या परिणामांवरही भर दिला.
आई झाल्यानंतर तिच्या आयुष्यातील बदलांबद्दल दीपिका म्हणाली 'आज माझ्यासाठी सर्वात मोठं यश म्हणजे मनाने आणि शरीराने तंदुरुस्त राहणं. वेळ ही आपली संपत्ती आहे. मी हा वेळ कोणासोबत आणि कसा घालवते, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य मला खूप महत्त्वाचं वाटतं.' मुलगी दुआसोबत वेळ घालवण्यासाठी दीपिका आता शूटिंगचे दिवस, तास आणि प्रवासाचे नियोजन आधीपेक्षा अधिक सावधपणे करते.
दीपिकाच्या स्वतःच्या ऑफिसमध्येही सोमवार ते शुक्रवार, दिवसातून जास्तीत जास्त आठ तासांचीच कामाची परवानगी आहे. तसेच नवीन पालकांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी, स्वतंत्र आणि संवेदनशील पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. ती म्हणाली 'बाळांना कामाच्या ठिकाणी आणणं सहज आणि स्वाभाविक असलं पाहिजे. आई होणं ही शिक्षा नाही; ती साजरी करण्यासारखी गोष्ट आहे.'
FAQ
दीपिकेने आठ तासांच्या शिफ्टची मागणी का केली?
दीपिकानुसार अतिश्रमामुळे कलाकारांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतात. मातृत्वानंतर काम-जीवन संतुलन राखण्यासाठी तिने ‘8 तासांची शिफ्ट’ ही अट स्पष्टपणे मांडली.
या निर्णयामुळे दीपिकाच्या हातून कोणते प्रोजेक्ट गेले?
या अटीमुळे तिच्या हातून ‘स्पिरिट’ आणि *‘कल्की 2898 AD’*च्या सिक्वलसारखे मोठे चित्रपट गेले, तरीही दीपिका आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
सध्या दीपिका कोणत्या चित्रपटांमध्ये काम करत आहे?
दीपिका सध्या शाहरुख खानसोबत ‘किंग’ आणि अल्लू अर्जुन–एटली यांच्या मेगा प्रोजेक्ट ‘AA22xA6’ मध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे.