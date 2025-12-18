लिव्हर कॅन्सर सर्जरीनंतर दीपिकाचा PET स्कॅन; पतीने दिला आरोग्याबाबत माहिती

टीव्ही मालिक ‘ससुराल सिमर का’ मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री दीपिका कक्कर गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर आरोग्य समस्यांशी सामना करत आहे. तिला लिव्हर कॅन्सरचे निदान झाले असून, त्यानंतर तिला जवळपास 13 ते 14 तास चालणारी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेनंतर दीपिकाच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा होत आहे आणि सध्या ती औषधांवर आहे.
नुकताच दीपिकाचा सर्जरीनंतरचा पहिला PET स्कॅन (Positron Emission Tomography) करण्यात आला. तिच्या सोबत पती शोएब इब्राहिमही होते. हा स्कॅन तिच्या शरीरातील अवयव आणि टिश्यूज कसे कार्य करत आहेत हे तपासण्यासाठी केला जातो. PET स्कॅन विशेषतः कर्करोग, हृदयरोग आणि मेंदूच्या आजारांचे निदान तसेच उपचारांचा परिणाम तपासण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.
पती शोएब इब्राहिमने युट्यूब व्लॉगच्या माध्यमातून चाहत्यांना दीपिकाच्या आरोग्याबाबत अपडेट दिला. व्हिडिओमध्ये दीपिका स्कॅनपूर्वी थोडी भावूक दिसली. शोएब तिला धीर देत म्हणतो, 'तुम्ही कितीही स्ट्राँग असली तरी अशा वेळी भीती वाटतेच. काळजी करू नकोस, सर्वकाही ठीक होईल.' दीपिकाही म्हणते, 'होय, थोडीतरी भीती वाटतेच.'
PET स्कॅनपूर्वी दीपिकाने काही ब्लड टेस्ट्ससुद्धा केली. दीपिका आणि शोएब यांना एक मुलगा असून, त्याला सांभाळत स्वतःच्या प्रकृतीकडे लक्ष देणे थोडे कठीण असल्याचे तिने व्लॉगमध्ये सांगितले. शोएबशी लग्न केल्यानंतर दीपिकाने अभिनयातून ब्रेक घेतला आणि सध्या ती कपड्यांचा आणि दागिन्यांचा व्यवसाय करते. तसेच ती तिच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देत आहे आणि नियमितपणे युट्यूब व्लॉग्सच्या माध्यमातून चाहत्यांना अपडेट्स देते. काही दिवसांपूर्वी दीपिका तिच्या सासरच्या गावी गेली होती. तिथले फोटो आणि व्हिडिओ तिने सोशल मीडियावर शेअर केले. मुंबईत परतताच ती पतीसोबत PET स्कॅनसाठी रुग्णालयात पोहोचली.
कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर दीपिका आणि शोएबने युट्यूब व्लॉगमध्ये अनुभव शेअर करत सांगितले, “कॅन्सर हा शब्द प्रत्येकासाठी खूप भीतीदायक असतो. हा आजार मानसिकदृष्ट्या खूप घाबरवतो. डॉक्टरांनी सांगितले आहे की मी पूर्णपणे बरी होऊ शकते. मला गॉल ब्लॅडरमधील स्टोनमुळे पोटात सतत दुखायचे, जे उपचारांनीही बरे झाले नाही. त्यानंतर आम्ही सिटी स्कॅन केले, ज्यात ट्युमर आढळला. नंतर समजले की तो कॅन्सरचा ट्युमर आहे. ही देवाची परीक्षा आहे, पण यातूनही आम्ही लवकरच बाहेर पडू.”
दीपिकाने तिच्या भावनिक प्रवासाबद्दलही खुलासा केला. ती म्हणाली, 'शस्त्रक्रियेच्या आधी आणि नंतर मला भीती वाटली, पण शोएब आणि कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे मी मजबूत राहू शकलो. प्रत्येक अनुभव काहीतरी शिकवतो, आणि या कठीण काळातूनही मी शिकत आहे.' दीपिकाच्या या प्रवासाने चाहत्यांनाही प्रेरणा दिली आहे. PET स्कॅनसह तिच्या उपचारांचा पुढील टप्पा सुरू असून, चाहत्यांना तिच्या बऱ्यापैकी स्वस्थतेचा आणि पुनरागमनाचा संदेश देण्यात येतो आहे. अभिनयातून ब्रेक घेतल्यानंतर देखील दीपिकाने आपल्या चाहत्यांशी संवाद कायम ठेवला आहे आणि तिच्या जीवनातील अनुभव शेअर करत आहे.
या कठीण काळात दीपिका आणि शोएबच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे चाहत्यांमध्ये दीपिकाच्या बऱ्यापैकी बरे होण्याची आशा आहे. PET स्कॅनचा निकाल आणि पुढील उपचार यावर लक्ष ठेवण्यात आले असून, चाहत्यांना तिच्या प्रकृतीबाबत नियमित अपडेट्स मिळत आहेत.
दीपिकाचा हा प्रवास केवळ वैयक्तिकच नाही, तर अनेक कॅन्सर पेशंटसाठीही प्रेरणादायी ठरतो आहे, कारण तिने कठीण परिस्थितीत धैर्य आणि मानसिक ताकद दाखवली आहे.