  • दिल्ली HCने समीर वानखेडेंच्या याचिकेला फेटाळलं; शाहरुख खानकडून 2 कोटींच्या भरपाईची मागणी

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 03:25 PM IST
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाचे तपास अधिकारी समीर वानखेडे यांना गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने आर्यन खानच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेब सीरिजविरोधात वानखेडे यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार या न्यायालयाकडे नाही. तथापि, समीर वानखेडे योग्य न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.

अंतरिम याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार केला. पहिला हा खटला दिल्लीत सुनावणीयोग्य आहे का? आणि दुसरा मालिकेत समीर वानखेडे यांचे चित्रण कायदेशीरदृष्ट्या हानिकारक आहे का? वानखेडे यांचे वकील जे. साई दीपक यांनी युक्तिवाद केला की, वानखेडे यांच्याशी संबंधित विभागीय प्रकरणे दिल्लीत प्रलंबित आहेत आणि त्यांच्याविरोधात बातम्या प्रकाशित करणारे प्रमुख माध्यम समूहही दिल्लीत आहेत. त्यामुळे हा खटला दिल्लीत सुनावणीयोग्य आहे.

वकीलांनी असेही सांगितले की, मालिकेतील दृश्यांमध्ये वानखेडे यांना थेट लक्ष्य केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या मालिकेच्या निर्मात्यांच्या नाराजी आणि सूडाची भावना याचा थेट संबंध कथित मानहानीशी आहे, ज्याचा वानखेडे यांना सामना करावा लागला.

यानंतर, वानखेडे यांनी या खटल्यात 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही रक्कम ते टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारासाठी दान करणार आहेत.

वादग्रस्त दृश्यांमध्ये मालिकेच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये दाखवले आहे की, बॉलिवूड सेलिब्रिटी एका सक्सेस पार्टीत सहभागी आहेत, तर बाहेर एका अधिकाऱ्याला ड्रग्ज घेतलेल्या मुलाला अटक करताना दाखवले गेले आहे. सोशल मीडियावर या दृश्याची तुलना समीर वानखेडे यांच्याशी झाली होती.

आर्यन खानच्या ड्रग्ज प्रकरणात समीर वानखेडे तपास अधिकारी होते. 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या पथकाने गोव्याला जाणाऱ्या क्रूझवर छापा मारून आर्यन खान आणि त्याच्या मित्रांना ड्रग्जसह अटक केली होती. तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या छाप्यात कोकेन आणि चरससह इतर ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आले.

या प्रकरणात आर्यन खानला काही आठवडे आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले. जामिनाच्या कागदपत्रांमध्ये उशीर झाल्यामुळे 30 ऑक्टोबर रोजी त्याला तुरुंगातून सुटका मिळाली. नंतर, 27 मे 2022 रोजी आर्यन खान आणि इतर 5 जणांना पुरेशा पुराव्याअभावी क्लीन चिट देण्यात आली. या धाडीमुळे समीर वानखेडे देखील चौकशीच्या केंद्रात आले होते. त्यावेळी शाहरुख खान आणि समीर वानखेडे यांच्यातील चॅट्स सादर करण्यात आले होते, ज्यामध्ये शाहरुखने वानखेडे यांच्याकडे मदत मागितली होती.

‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ मालिकेत अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी कॅमिओ भूमिका केल्या आहेत. मालिकेच्या ७व्या एपिसोडमध्ये रणबीर कपूर ई-सिगारेट वापरताना दाखवला गेला. यावर विनय जोशी यांनी तक्रार दाखल केली. त्यांचा आरोप आहे की, शोमध्ये ई-सिगारेट वापरताना कोणत्याही प्रकारचा आरोग्य इशारा किंवा डिस्क्लेमर देण्यात आलेला नाही.

तक्रारीनंतर NHRC ने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस पाठवली असून, असे दृश्य तरुण प्रेक्षकांवर चुकीचा प्रभाव टाकू शकतात. आयोगाने मंत्रालयाला अशा प्रकारच्या आशयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Samir WankhedeAryan Khanthe bads of bollywoodDelhi High Courtbollywood controversy

