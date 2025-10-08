शाहरूखला मोठा झटका! दिल्ली हायकोर्टाची नेटफ्लिक्स आणि रेड चिलीजला नोटीस, 7 दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश

Sameer Wankhede : एनसीबीचे माजी झोनल डायरेक्टर आणि सध्या आयआरएस अधिकारी असलेले समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान, गौरी खान आणि ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेब सीरिजच्या निर्मात्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याला आता नवी दिशा मिळाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकेत दुरुस्ती करण्याचा सल्ला दिल्यानंतर वानखेडे आता सुधारित याचिका पुन्हा दाखल करत आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच दिल्ली उच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे.
समीर वानखेडे यांचा आरोप आहे की, आर्यन खान दिग्दर्शित 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' या सीरिजमध्ये त्यांच्यासारखा दिसणारा तपास अधिकारी दाखवण्यात आला आहे. जो बॉलिवूड कलाकारांना ड्रग्ज प्रकरणात अडकवण्याच्या प्रयत्नात दाखवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून त्यांची बदनामी करण्यात आली असा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी झाली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी वानखेडे यांची याचिका फेटाळली नाही. परंतु त्यात सुधारणा करून पुन्हा सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने विचारले की, 'दिल्लीमध्येच ही याचिका दाखल करण्याचे नेमकं कारण काय आहे? जर तुम्ही सांगितले असते की तुमची बदनामी अनेक ठिकाणी झाली पण दिल्लीत सर्वाधिक नुकसान झाले तर आम्ही येथे खटला विचारात घेतला असता. यानंतर वानखेडे यांना याचिका पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी वेळ देण्यात आला असून ती आता पुनर्विचारासाठी पुन्हा सूचीबद्ध केली जाणार आहे.
शाहरुख खानच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या कंपनीने निर्मित केलेल्या ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ सीरिजमधून आर्यन खानने दिग्दर्शनात पदार्पण केलं आहे. बॉलिवूडच्या ग्लॅमरस आणि ड्रग्जच्या बाजूवर आधारित असलेल्या या सीरिजमध्ये एका पार्टीत ड्रग्जचे सेवन करणारे काही लोक आणि त्यानंतर त्यांच्यावर छापा टाकणारा अधिकारी असा प्रसंग दाखवला आहे. या पात्राचे स्वरूप वानखेडे यांच्या प्रतिमेशी असल्याने वाद निर्माण झाला.
2 ऑक्टोबर 2021 रोजी एनसीबीने आर्यन खानला गोव्याला जाणाऱ्या कॉर्डेला क्रूझवरून ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती. ही कारवाई वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. छाप्यात कोकेन, चरस आणि इतर ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे देशभरात मोठा गदारोळ झाला आणि शाहरुख खान व वानखेडे यांच्या संवादाचे काही संदेशही समोर आले. आर्यन खानला जवळपास तीन आठवडे आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले होते आणि नंतर पुराव्याअभावी त्याला क्लीन चिट देण्यात आली.
अशातच आता समीर वानखेडे यांची दुरुस्त याचिका आता न्यायालयात पुन्हा दाखल होणार आहे. ही सुनावणी ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ निर्मात्यांसाठी तसेच खान परिवारासाठी निर्णायक ठरू शकते.
