मोठी बातमी! शाहरुख खानकडून 2 कोटींची नुकसानभरपाई मागणाऱ्या समीर वानखेडेंना कोर्टाचा दणका

Delhi High Court Set Back To Sameer Wankhede: आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने वानखेडेंनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवरुन त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय. उच्च न्यायालयाने शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान लिखित आणि दिग्दर्शित 'नेटफ्लिक्स'वरील 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वेब सिरीजसंदर्भात दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणातील खटल्याची सुनावणी करण्यास नकार दिला.
वानखेडे यांनी त्यांच्या याचिकेत सुधारणांसह पुन्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे याचिकेत सुधारणा करुन पुन्हा याचिका करण्याची सवलत वानखेडेंकडे आहे. समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या याचिकेत शाहरुख आणि गौरी खान यांच्या मालकीची कंपनी 'रेड चिलीज एन्टर्टेनमेंट' आणि 'नेटफ्लिक्स'कडून 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती. 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सिरीजमधून आपल्याला लक्ष्य केल्याचा आरोप वानखेडेंनी केला होता.
समीर वानखेडे यांनी याचिकेत, 'सदर सीरीजमध्ये सत्यवेम जयते असं म्हणत असल्याचं दाखवलं आहे. ही सीरिज जाणूनबुजून पक्षपाती आणि बदनामीकारक पद्धतीने माझ्याविरुद्ध तयार करण्यात आली आहे,' असा आरोप केला होता. तसेच, मानहानीच्या याचिकेत समीर वानखेडे यांनी या सिरीजमधून आपल्यावर जे शिंदोडे उठवण्यात आले आहेत त्याच्या मोबदल्यात 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती. ही रक्कम कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारांसाठी टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलला दान करण्याचा वानखेडेंचा मानस होता.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे प्रादेशिक संचालक म्हणून काम करताना समीर वानखेडेंनी आर्यन खानबरोबरच अनेक चित्रपट कलाकारांविरुद्ध कारवाई करत त्यांची चौकशी केली होती. वानखेडेंच्या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वेब सिरीजमधून ड्रग्ज तपास संस्थांना दिशाभूल करणाऱ्या आणि नकारात्मक पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. तसेच या वेब सिरीजच्या माध्यमातून माझी वैयक्तिक प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असंही वानखेडेंनी याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र ही याचिका सुनावणीस घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने दिग्दर्शित केलेला पहिली वेब सिरीज 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' गेल्या आठवड्यात 'नेटफ्लिक्स'वर प्रदर्शित झाली. या वेब सिरीजवर समीक्षक आणि चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय. या वेब सिरीजमधून हिंदी चित्रपटसृष्टीवर आधारित एक उपहासात्मक कथा सादर करण्यात आली आहे. बिलाल सिद्दीकी आणि मानव चौहान या वेब-सिरीजचे सह-लेखक आणि सह-निर्माते आहेत. अन्या सिंग, मोना सिंग, मनोज पाहवा आणि मनीष चौधरी यांच्याही सहाय्यक भूमिका असलेला हा शो सध्या 'नेटफ्लिक्स'वर स्ट्रीम होत आहे.