कुमार मंगत पाठक : ‘दृश्यम’ ब्रँड एका स्टारवर अवलंबून नाही...'

‘दृश्यम 3’ची घोषणा झाल्यापासून चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. मात्र अभिनेता अक्षय खन्ना या चित्रपटातून बाहेर पडल्याच्या बातमीने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. अक्षयने चित्रपट का सोडला आणि त्याच्या जागी ‘धुरंधर’ फेम जयदीप अहलावतची निवड करण्यात आल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता निर्माता कुमार मंगत पाठक यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
कुमार मंगत पाठक यांनी ‘बॉलीवूड हंगामा’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, अक्षय खन्नासोबत ‘दृश्यम 3’साठी करार करण्यात आला होता आणि मानधनही अंतिम झाले होते. मात्र अक्षयने चित्रपटात विग वापरण्याची अट घातली होती. दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी ही मागणी फेटाळून लावली, कारण ‘दृश्यम 3’ हा थेट सिक्वेल असल्याने कथानकाच्या कंटिन्यूटीवर परिणाम झाला असता.
सुरुवातीला अक्षयने ही बाब मान्य केली होती. मात्र त्याच्या जवळच्या लोकांच्या सल्ल्यानंतर त्याने पुन्हा विगची मागणी केली. यावर चर्चा सुरू असतानाच अक्षयने अचानक चित्रपटातून माघार घेतल्याचे निर्मात्यांना कळवले.
कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षयच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, ‘सेक्शन 375’च्या काळात अक्षयकडे फारसे काम नव्हते आणि अनेकांनी त्याच्यासोबत काम न करण्याचा सल्ला दिला होता. ‘दृश्यम 2’नंतरच त्याला मोठ्या ऑफर्स मिळाल्या. त्याआधी तो काही वर्षे कामाविना होता, असेही त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, ‘दृश्यम’ हा मोठा ब्रँड असून त्याचा चेहरा अजय देवगण आहे. काही कलाकार मल्टी-स्टारर चित्रपट यशस्वी झाल्यानंतर स्वतःला सुपरस्टार समजू लागतात आणि अक्षयच्या बाबतीतही असेच घडले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्क्रिप्ट ऐकल्यानंतर अक्षय चित्रपटाबाबत अत्यंत उत्साही होता. करार करण्यात आला, अडवान्स देण्यात आला आणि कपड्यांसाठी डिझायनरलाही पैसे देण्यात आले. मात्र शूटिंग सुरू होण्याच्या अवघ्या 10 दिवस आधी त्याने चित्रपट सोडला.
कुमार मंगत पाठक यांनी स्पष्ट केले की, ‘दृश्यम’ फ्रँचायझीला कोणत्याही एका कलाकारावर अवलंबून राहावे लागत नाही. आता अक्षयच्या जागी जयदीप अहलावतला कास्ट करण्यात आले असून, त्याच्याबाबत निर्माते सकारात्मक आहेत. अक्षयच्या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.