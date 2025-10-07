''नायक' चित्रपट पाहिल्यानंतर मी अनिल कपूरला विचारलं, एवढं सगळं...'; फडणवीसांचा खुलासा

Devendra Fadnavis FICCI : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात ‘FICCI FRAMES 2025’ या कार्यक्रमात रंगलेला संवाद सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या खास मुलाखतीत अक्षय कुमारने राजकारण, चित्रपट आणि महाराष्ट्रावर एकामागोमाग एक रंजक प्रश्न विचारले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या सर्व प्रश्नांना विनोदी, प्रामाणिक आणि दिलखुलास उत्तरं दिली.
अक्षय कुमारने या मुलाखतीत विचारलं की, 'नायक' चित्रपटात अनिल कपूर हे एक दिवसाचे मुख्यमंत्री बनले. तसे तुम्ही एक दिवसासाठी फिल्म डायरेक्टर बनलात तर त्या चित्रपटाच नाव ‘महाराष्ट्र’ ठेवलं तर त्याचा पहिला सीन कसा असेल? त्यावर फडणवीस म्हणाले, 'जर महाराष्ट्रावर चित्रपट बनवायचा झाला तर पहिला सीन असा असेल की, छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेकासाठी बसलेले असतील. इतक्या वर्षांच्या गुलामीनंतर स्वराज्याचं निर्माण होतंय हा क्षण दाखवणं म्हणजेच ‘महाराष्ट्र’ चित्रपटाचा सर्वात भव्य आरंभ असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत उत्स्फूर्त दाद दिली.
अक्षय कुमारने पुढे विचारलं की, 'कोणत्या चित्रपटाचा प्रभाव तुमच्यावर सर्वाधिक पडलाय? त्यावर फडणवीस हसत म्हणाले, 'चित्रपटांचा आपल्या भावना आणि संवेदनांवर मोठा प्रभाव पडतो. अनेक चित्रपटांनी मला प्रभावित केलं आहे पण ‘नायक’ चित्रपटाने तर माझ्या समस्या वाढवल्या. त्या चित्रपटात अनिल कपूर एक दिवसाचे मुख्यमंत्री बनतात आणि एकाच दिवशी एवढं काम करतात की लोक मला म्हणतात ‘तुम्ही पण नायकसारखं काम करा'.
'एकदा अनिल कपूर यांना भेटल्यावर मी त्यांना विचारलं ‘तुम्ही ‘नायक’ का बनवलात? आता लोकांना असं वाटतं, तुम्ही नायक आणि आम्ही नालायक! या चित्रपटाने लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या पण त्याचबरोबर एक बेंचमार्कही निर्माण केला असं फडणवीस म्हणाले.
अक्षय कुमारने या मुलाखतीत फडणवीसांना विचारलं राजकारणामधील तुमचा रिअल हिरो कोण आहे? यावर मुख्यमंत्र्यांनी ठाम उत्तर दिलं, 'आज भारताचा खरा रिअल हिरो म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. भारतात दशकानुदशके गरीबी हटाओचे नारे दिले गेले पण गेल्या 10 वर्षांत मोदींनी प्रत्यक्ष 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं. आज भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. तंत्रज्ञान, संरक्षण, विकास अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपण जगाशी स्पर्धा करत आहोत. मोदींनी ‘विकसित भारत 2047’ या स्वप्नाचं स्पष्ट चित्र आपल्यासमोर उभं केलं आहे असं ते म्हणाले.
FAQ
