English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Devendra Fadnavis : मी बेसुरा आहे, पण बायकोपेक्षा जास्त.... देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली आपली जमेची बाजू

Devendra Fadnavis : 'मी बेसुरा आहे, पण बायकोपेक्षा जास्त....' देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली आपली जमेची बाजू

Devendra Fadnavis on singing with Amruta Fadnavis :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूरमध्ये आयोजित ‘देवाभाऊ! मिसळ कट्टा’ कार्यक्रमात सहभागी झाले, जिथे अभिनेते स्वप्रील राजशेखर आणि कृष्णराज महाडी यांनी त्यांची मुलाखत घेतली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 05:45 PM IST
Devendra Fadnavis : 'मी बेसुरा आहे, पण बायकोपेक्षा जास्त....' देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली आपली जमेची बाजू

महानगरपालिका निवडणुकांची रंगत दिवसेंदिवस वाढत आहे. मतदानाला फक्त काही तास शिल्लक राहिलेल्या असताना प्रचारसभा, रॅली आणि सोशल मीडिया प्रचाराला वेग आलेला आहे. विविध पक्षांचे नेते आणि उमेदवार मुलाखतींमध्ये व्यस्त दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूरमध्ये आयोजित ‘देवाभाऊ! मिसळ कट्टा: कोल्हापूरकरांचा संवाद देवाभाऊंशी’ या विशेष कार्यक्रमात उपस्थित राहिले.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रमात अभिनेते स्वप्नील राजशेखर आणि कृष्णराज महाडी यांनी फडणवीस यांची मुलाखत घेतली. विविध सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासनिक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या आवडत्या गायकांबाबत विचारण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'एक गायक सांगणं कठीण आहे. जुन्या काळात किशोर कुमार, मोहम्मद रफी आवडायचे. कॉलेजमध्ये असताना कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत आवडत असत. त्यानंतर सुखविंदर सिंग, शाम आले. सोनू निगम, हरिहरन, शंकर महादेवन यांनी इंडस्ट्री गाजवली. आजचा आवडता गायक अरिजित सिंग आहे.'

गायिकांविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले, 'जुन्या काळात अनमॅच मंगेशकर भगिनी आवडत होत्या. कॉलेजमध्ये असताना अलका यागनिक आणि साधना सरगम प्रसिद्ध होत्या. आज माझी आवडती गायिका श्रेया घोषाल आहे.'

देवेंद्र फडणवीस यांना आवडत्या गाण्यांविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले, “मला आवडणारी गाणी वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत. सध्या ‘आरंभ है प्रचंड’ आणि ‘सिंकदर’ ही गाणी आवडतात.” यावेळी त्यांनी ‘आरंभ है प्रचंड’ या गाण्याचा एक कडवं प्रेक्षकांना ऐकवलं.

गाणं सुरात गाण्याची जबाबदारी त्यांच्या बायकोवर असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, 'मला गाणी पाठ आहेत, पण सुरात गाणं गाण्याची जबाबदारी बायकोची आहे, आणि मी शब्द सांगतो. पूर्वी मी गाण्याच्या भेंड्या खेळायचो; तेव्हा मी म्हणायचो की तू मुखडा म्हण, कारण मला गाण्याचे शब्द पाठ असायचे, पण सुरात म्हणता येत नव्हते.'

कार्यक्रमात उपस्थित लोकांनी त्यांच्या संगीत आवडीनुसार प्रश्न विचारले आणि फडणवीस यांनी खुलेपणाने प्रतिसाद दिला. हे पाहून प्रेक्षकही आनंदित झाले. या संवादातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एक वेगळा, अधिक व्यक्तिगत आणि माणुसकीने भरलेला पैलू समोर आला.

या कार्यक्रमामुळे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एक वेगळाच रंग भरला. केवळ राजकीय मतांचीच चर्चा नव्हे, तर मुख्यमंत्रींच्या वैयक्तिक आवडी, संगीताबद्दलचा रस आणि माणुसकीची झलकही लोकांना दिसली.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Amruta Fadanavisamruta fadanvis new songbollywoodstarsDevendraFadnavisMaharashtraElections

इतर बातम्या

एका व्यक्तीने प्रीती झिंटाला केलेले हालहाल, अभिनेत्री थरथरत...

मनोरंजन