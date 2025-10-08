English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
... आणि मला आवाज आला 'वाह दादा वाह', फडणवीसांकडून प्राजक्ताचं कौतुक, Video व्हायरल

नुकत्याच पार पडलेल्या झी 24 तासच्या सन्मान पुरस्कार सोहळ्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीचं कौतुक केलं आहे.     

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 8, 2025, 04:34 PM IST
Prajakta Mali : मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेणारी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यावेळी तिच्या अभिनयामुळे सर्वत्र चर्चेत आहे. प्राजक्ता माळीला घराघरांत ‘फुलवंती’ म्हणून ओळखलं जातं. तिचा दमदार अभिनय, निखळ हास्य आणि महाराष्ट्राची हास्यजत्रांमधील प्राजक्ताची अनोखी शैली नेहमीच सोशल मीडियावर तसेच सहकलाकारांकडून नेहमीच कौतुक केलं जातं. 

प्राजक्ता माळीने ‘फुलवंती’ चित्रपटाच्या निमित्ताने निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केले असून चित्रपटात ती मुख्य भूमिका देखील दिसत आहे. या चित्रपटातील तिच्या अभिनयासाठी तिला यंदा ‘झी 24 तास’च्या सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

 'वाह दादा वाह',  फडणवीसांकडून प्राजक्ता माळीचं कौतुक

यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी प्राजक्ता माळीचं कौतुक करत तिला शुभेच्छा दिल्या. तफडणवीस म्हणाले की, इथे प्राजक्ता माळी सुद्धा उपस्थित आहेत. खरंतर मगाशी जेव्हा मी येथे आलो तेव्हा मला माहिती नव्हतं की, प्राजक्ता सुद्धा इथे आल्या आहेत. पण, जेव्हा नंतर मला येथे आवाज आला 'वाह दादा वाह' तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, प्राजक्ताशिवाय हे दुसरं कोणी असू शकत नाही. त्यामुळे त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो असं ते म्हणाले.  

प्राजक्ताची सोशल मीडियावर नवी ओळख

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या कार्यक्रमात प्राजक्ता अनेकदा ‘वाह दादा वाह’ हा डायलॉग बोलून कलाकारांना दाद देत असते. हा संवाद आणि त्यावरील रील्स व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे ‘वाह दादा वाह’ ही प्राजक्ताची नवीन ओळख बनली आहे. 

अभिनेत्रीच्या या संवादाची लोकप्रियता मुख्यमंत्री फडणवीसांनाही माहिती असल्याचं पाहून ती अत्यंत कृतज्ञ झाली आहे. प्राजक्ताने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं, 'वाह दादा वाह' हा संवाद इतका लोकप्रिय झालाय याची खरंच कल्पना नव्हती. कृतज्ञ.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 पुरस्कार आणि सन्मान

‘फुलवंती’ चित्रपटासाठी प्राजक्ता माळीला यंदा फिल्मफेअर पुरस्कारातही सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून गौरवण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे ‘झी चित्र गौरव’ पुरस्कार सोहळ्यात देखील प्राजक्ता माळी विजयी ठरली.

प्राजक्ता माळीच्या या यशामुळे मराठी सिनेसृष्टीत तिला एक विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे आणि तिच्या अभिनयाची चमक पुढील वर्षांतही प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत राहणार आहे.

FAQ

प्राजक्ता माळी यांना ‘फुलवंती’साठी कोणता पुरस्कार मिळाला?

प्राजक्ता माळी यांना ‘फुलवंती’ चित्रपटासाठी ‘झी २४ तास’ च्या सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय फिल्मफेअर आणि ‘झी चित्र गौरव’ पुरस्कार सोहळ्यातही त्या विजयी ठरल्या.

‘फुलवंती’ चित्रपटात प्राजक्ता माळीची भूमिका कशी?

‘फुलवंती’ चित्रपटात प्राजक्ता माळी मुख्य भूमिकेत दिसल्या. या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांनी निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केले आणि त्यांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राजक्ता माळीचे कौतुक कसे केले?

पुरस्कार सोहळ्यात फडणवीस म्हणाले, ‘प्राजक्ता माळी इथे आहेत. येथे येऊन ‘वाह दादा वाह’ आवाज आला तेव्हा मला समजले की, प्राजक्ताशिवाय दुसरे कोणी असू शकत नाही. त्यांचे मनापासून अभिनंदन.’

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

