'एका खास अंदाजात दर्शन दिलं आज…', नवरात्रोत्सवानिमित्त पूजा सावंतची पोस्ट

मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा सावंत नेहमीच तिच्या अभिनय कौशल्यामुळे, स्टाइलिश लुकसाठी आणि सोशल मीडियावर सक्रिय उपस्थितीसाठी ओळखली जाते. तिने २०१० साली 'क्षणभर विश्रांती' या चित्रपटातून अभिनय कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने 'झकास', 'सतरंगी रे', 'दगडी चाळ', 'लपाछपी', 'नीलकंठ मास्तर' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम करून प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे. तिचा अभिनय कौशल्य, स्टाइल आणि सोशल मीडियावरची सक्रियता हिला चाहत्यांमध्ये लोकप्रियतेचे मुख्य कारण आहेत. नुकतेच पूजा सावंतने नवरात्रीच्या निमित्ताने इंस्टाग्रामवर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे, जी सध्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड चर्चेत आहे. या पोस्टमध्ये तिने आपल्या वैयक्तिक अनुभवाबद्दल सांगितले की, घटस्थापनेच्या दिवशी ती घरी नसल्यामुळे तिला काहीसे दु:ख वाटले. कामानिमित्त ती मुंबईबाहेर शूटिंग करत होती. पोस्टमध्ये तिने लिहिले, 'आज पहिल्यांदा देवाची स्थापना माझ्या डोळ्यादेखत नाही झाली. काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत होतं, पण शेवटी ती आईच आहे. तिचं लक्ष नेहमी तिच्या बाळांवर असतं. एका वेगळ्या रूपात आज तिचं दर्शन झालं… जय जगदंब. सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा.'
सोशल मीडियावर ही पोस्ट खूप जलद गाजली आणि चाहत्यांनी पूजा सावंतच्या भावनिक आणि श्रद्धाळू संदेशावर प्रचंड प्रतिसाद दिला. चाहत्यांनी कमेंटमध्ये तिच्या या पोस्टला खूप कौतुक केले आणि नवरात्रीच्या शुभेच्छाही दिल्या. वर्कफ्रंटच्या बाबतीत, पूजा सावंतला मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील कलरफुल अभिनेत्री म्हणून ओळखले जाते. तिने मराठी चित्रपटांसह हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले असून, अभिनयाच्या जोरावर स्वतःची छाप पाडली आहे. तिची सध्याची लोकप्रियता तिच्या अभिनयाने, सोशल मीडियावर सक्रिय उपस्थितीने आणि चाहत्यांशी संवाद साधण्याच्या शैलीमुळे कायम टिकलेली आहे. शेवटची ती 'आंबट शौकीन' चित्रपटामुळे चर्चेत आली होती, ज्यात तिच्या अभिनयाची विशेष दखल घेतली गेली. पूजा सावंतच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे आणि नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर तिने आपले फॅन्ससाठी दिलेले संदेशही खूप आवडले आहेत. तिच्या भावनिक पोस्टने प्रेक्षकांमध्ये श्रद्धा, उत्साह आणि आनंदाची भावना निर्माण केली आहे. तसेच, तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्ससाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, पूजा सावंत तिच्या अभिनय आणि सोशल मीडियावरच्या उपस्थीतीसह पुढील काळातही चाहत्यांना आकर्षित करत राहणार आहे.
