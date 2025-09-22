English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'एका खास अंदाजात दर्शन दिलं आज…', नवरात्रोत्सवानिमित्त पूजा सावंतची पोस्ट

Pooja Sawant : नवरात्री निमित्त पूजा सावंतने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्या पोस्टने चाहत्यांचे चाहत्यांचं  लक्ष वेधून घेतलं आहे.  

Intern | Updated: Sep 22, 2025, 06:48 PM IST
'एका खास अंदाजात दर्शन दिलं आज…', नवरात्रोत्सवानिमित्त पूजा सावंतची पोस्ट

मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा सावंत नेहमीच तिच्या अभिनय कौशल्यामुळे, स्टाइलिश लुकसाठी आणि सोशल मीडियावर सक्रिय उपस्थितीसाठी ओळखली जाते. तिने २०१० साली 'क्षणभर विश्रांती' या चित्रपटातून अभिनय कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने 'झकास', 'सतरंगी रे', 'दगडी चाळ', 'लपाछपी', 'नीलकंठ मास्तर' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम करून प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे. तिचा अभिनय कौशल्य, स्टाइल आणि सोशल मीडियावरची सक्रियता हिला चाहत्यांमध्ये लोकप्रियतेचे मुख्य कारण आहेत. नुकतेच पूजा सावंतने नवरात्रीच्या निमित्ताने इंस्टाग्रामवर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे, जी सध्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड चर्चेत आहे. या पोस्टमध्ये तिने आपल्या वैयक्तिक अनुभवाबद्दल सांगितले की, घटस्थापनेच्या दिवशी ती घरी नसल्यामुळे तिला काहीसे दु:ख वाटले. कामानिमित्त ती मुंबईबाहेर शूटिंग करत होती. पोस्टमध्ये तिने लिहिले, 'आज पहिल्यांदा देवाची स्थापना माझ्या डोळ्यादेखत नाही झाली. काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत होतं, पण शेवटी ती आईच आहे. तिचं लक्ष नेहमी तिच्या बाळांवर असतं. एका वेगळ्या रूपात आज तिचं दर्शन झालं… जय जगदंब. सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा.'

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडियावर ही पोस्ट खूप जलद गाजली आणि चाहत्यांनी पूजा सावंतच्या भावनिक आणि श्रद्धाळू संदेशावर प्रचंड प्रतिसाद दिला. चाहत्यांनी कमेंटमध्ये तिच्या या पोस्टला खूप कौतुक केले आणि नवरात्रीच्या शुभेच्छाही दिल्या. वर्कफ्रंटच्या बाबतीत, पूजा सावंतला मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील कलरफुल अभिनेत्री म्हणून ओळखले जाते. तिने मराठी चित्रपटांसह हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले असून, अभिनयाच्या जोरावर स्वतःची छाप पाडली आहे. तिची सध्याची लोकप्रियता तिच्या अभिनयाने, सोशल मीडियावर सक्रिय उपस्थितीने आणि चाहत्यांशी संवाद साधण्याच्या शैलीमुळे कायम टिकलेली आहे. शेवटची ती 'आंबट शौकीन' चित्रपटामुळे चर्चेत आली होती, ज्यात तिच्या अभिनयाची विशेष दखल घेतली गेली. पूजा सावंतच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे आणि नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर तिने आपले फॅन्ससाठी दिलेले संदेशही खूप आवडले आहेत. तिच्या भावनिक पोस्टने प्रेक्षकांमध्ये श्रद्धा, उत्साह आणि आनंदाची भावना निर्माण केली आहे. तसेच, तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्ससाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, पूजा सावंत तिच्या अभिनय आणि सोशल मीडियावरच्या उपस्थीतीसह पुढील काळातही चाहत्यांना आकर्षित करत राहणार आहे.

FAQ

पूजा सावंतने नवरात्रीसाठी इंस्टाग्रामवर काय पोस्ट केले?
पूजा सावंतने इंस्टाग्रामवर फोटो आणि भावनिक संदेश शेअर केला, ज्यात तिने घटस्थापनेच्या दिवशी घरी नसल्याबद्दल आपले अनुभव आणि देवीचे दर्शन न पाहता झालेले दु:ख व्यक्त केले.

पोस्टमध्ये पूजा सावंतने काय लिहिले?
तिने लिहिले की, 'आज पहिल्यांदा देवाची स्थापना माझ्या डोळ्यादेखत नाही झाली. काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत होतं, पण शेवटी ती आईच आहे. तिचं लक्ष नेहमी तिच्या बाळांवर असतं. एका वेगळ्या रूपात आज तिचं दर्शन झालं… जय जगदंब. सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा.'

पूजा सावंतची सिनेमा आणि वर्कफ्रंटबाबत माहिती काय आहे?
पूजा सावंतने 2010 साली 'क्षणभर विश्रांती' चित्रपटातून अभिनय कारकीर्दीची सुरुवात केली. तिने 'झकास', 'सतरंगी रे', 'दगडी चाळ', 'लपाछपी', 'नीलकंठ मास्तर' आणि 'आंबट शौकीन' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ती मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये सक्रिय असून, सोशल मीडियावरही सक्रीय आहे.

About the Author
Tags:
Actor Pooja SawantActress Pooja Sawantall marathi actressMarathi Actresses#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews

इतर बातम्या

1.4 कोटी लोकांचे आधार कार्ड अचानक झाले बंद, UIDAI ने का घेत...

भारत