English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मोठा बदल! धमाल-4 अडचणीत? ‘धुरंधर’मुळे रिलीज डेट शिफ्ट!

मोठा बदल! धमाल-4 अडचणीत? ‘धुरंधर’मुळे रिलीज डेट शिफ्ट!

Dhamaal-4 release date in trouble : अजय देवगणच्या ‘धमाल-4’ची रिलीज तारीख ठरली! ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शन, कधी आणि कुठे पाहाल  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 19, 2026, 07:13 AM IST
मोठा बदल! धमाल-4 अडचणीत? ‘धुरंधर’मुळे रिलीज डेट शिफ्ट!

Dhamaal 4 Movie: बॉलिवूडमधील कॉमेडी फ्रँचायझी ‘धमाल’ ही प्रेक्षकांची अतिशय आवडती मालिका आहे. पहिल्या तीन भागांच्या अपार यशानंतर आता ‘धमाल-4’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या भागात अजय देवगण, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, संजय मिश्रा आणि जावेद जाफरी यांच्यासह ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन यांसारख्या कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. चित्रपटाच्या माध्यमातून या कलाकारांचा उद्देश प्रेक्षकांना खळखळून हसवणे आणि धमाल निर्माण करणे आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गेल्या काही वर्षांपासून ‘धमाल-4’च्या निर्मिती आणि प्रदर्शितीबाबत चर्चा रंगत होत्या. चाहत्यांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या होत्या, कारण फ्रँचायझीने प्रत्येक भागात मनोरंजनाची नवीन लाट निर्माण केली आहे. अशातच टी-सीरीजने नुकत्याच अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये चित्रपटाची प्रदर्शितीची तारीख जाहीर केली आहे. पोस्टमध्ये लिहिले आहे:

'धमाल टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज… ‘धमाल 4’ 12 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अब धमाल बोला है तो करना ही पड़ेगा. जुड़े रहें!'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tseriesfilms (@tseriesfilms)

या भागाचे दिग्दर्शन इंद्र कुमार यांनी केले आहे. सुरुवातीला ‘धमाल 4’ला 2026 च्या ईदला प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर 2’ आणि यशच्या ‘टॉक्सिक’ या चित्रपटांशी होणारी स्पर्धा टाळण्यासाठी प्रदर्शितीची तारीख बदलण्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. आता नवीन तारीख निश्चित झाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

‘धमाल’ फ्रँचायझीची खासियत म्हणजे कॉमेडीची थट्टा, कलाकारांचा संवाद आणि अप्रत्याशित घटनाक्रम. पहिल्या तीन भागांनी बॉक्स ऑफिसवर उत्तम कामगिरी केली असून, चाहत्यांनी या चित्रपटाला भरभरून पसंती दिली आहे. त्यामुळे चौथा भाग प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरेल की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

चित्रपटाच्या कलाकारांच्या टीममध्ये अजय देवगणने त्याच्या अनुभवातून कमेडीची जबरदस्त टाइमिंग आणली आहे. रितेश देशमुख आणि अर्शद वारसी यांचे संवाद प्रेक्षकांना हसवून ठेवतील, तर संजय मिश्रा आणि जावेद जाफरी यांची भूमिका चित्रपटाला वेगळा थर देईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच युवा कलाकार ईशा गुप्ता आणि संजीदा शेख यांनीही आपले कौशल्य सादर केले आहे.

निर्मात्यांनी ‘धमाल-4’ला प्रेक्षकांसाठी आनंददायी आणि मनोरंजक अनुभव बनवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले असल्याचे सांगितले आहे. या चित्रपटाचे ट्रेलर आणि गाणी लवकरच सोशल मीडियावर रिलीज होणार आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढणार आहे. तर 12 जून 2026 हा दिवस ‘धमाल’ चाहत्यांसाठी धमालाचा उत्सव ठरणार आहे. चित्रपटगृहात प्रेक्षकांना हसण्याचा आणि मजा करण्याचा संपूर्ण अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
dhamaal 4dhamaal 4 release dateArshad WarsiMaria Gorettiarshad warsi Maria Goretti

इतर बातम्या

'जाणूनबुजून...' विवाहबाह्य संबंधांच्या आरोपांवर...

मनोरंजन