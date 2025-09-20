दुबईत कोल्हापुरी जादू! महेश मांजरेकरांसाठी धनंजय पोवारने दुबईत बनवलं मटण

धनंजय पोवार उर्फ डीपी दादा नेहमीच चर्चेत राहतो, कारण त्याचा कोल्हापुरी झणझणीत स्वभाव आणि खाण्यावरचं अफाट प्रेम प्रेक्षकांना नेहमी भावतं. ‘बिग बॉस मराठी’मधून घराघरात पोहोचलेला हा कलाकार सध्या ‘मराठी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग’च्या निमित्ताने दुबईत दाखल झाला आहे. क्रिकेटचा हा सोहळा सुरू होण्याआधीच त्याने चाहत्यांना खास सरप्राइज दिलं आहे.
दुबईत पोहोचताच धनंजयने थेट चाहत्यांशी LIVE येऊन संवाद साधला. त्याने क्रिकेट स्टेडियमची झलक दाखवत आगामी सामन्यांबद्दलचा उत्साह व्यक्त केला. त्याचा हा साधा-सरळ अंदाज नेहमीप्रमाणे नेटकऱ्यांना भावला. मात्र यानंतर त्याने शेअर केलेला आणखी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
धनंजय पोवार आणि कोल्हापुरी मटणाचं नातं आता सगळ्यांनाच माहित आहे. ‘बिग बॉस’मध्ये एन्ट्री घेतानाच त्याने “घरात मला मटण मिळणार नाही, हीच सर्वात मोठी चिंता आहे” असं म्हटलं होतं. शोदरम्यान त्याच्या कुटुंबियांनीदेखील घरी मटण न शिजवण्याची शपथ घेतली होती. त्यामुळे मटणावरचं त्याचं प्रेम किती खोलवर आहे, हेच यातून दिसून आलं. पण धनंजय फक्त मटणावर ताव मारणारा नाही, तर तो स्वतः हाताने झणझणीत रस्सा शिजवण्यातही तरबेज आहे. याचं प्रत्यंतर आता दुबईत मिळालं.
दुबईतील एका रेस्टॉरंटच्या किचनमध्ये धनंजयने स्वतः उतरून महेश मांजरेकरांसाठी झणझणीत कोल्हापुरी मटण बनवलं. व्हिडीओमध्ये तो म्हणताना दिसतो, 'तर महत्त्वाचं काय आहे माहितीये का तुम्हाला…हे मटण शिजवलंय धनंजय पोवारने म्हणजे मी स्वतः. आणि हे मटण मी महेश मांजरेकर सरांना सर्व्ह करणार आहे.' यानंतर त्याने मटण शिजवून महेश मांजरेकर, अक्षय वाघमारे आणि पृथ्वीक प्रताप यांच्या पुढे तो खास बेत सादर केला.
अभिनेता अक्षय वाघमारेने सुरुवातीलाच “क्या बात!” अशा एक्स्प्रेशन्स देत धनंजयचं कौतुक केलं. पृथ्वीक प्रतापही चव घेताना आनंदी दिसला. तर महेश मांजरेकरांनी पहिला घास घेताच काही क्षणांतच “खूप छान झालंय” अशी थेट प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या या शब्दांनंतर धनंजयच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि अभिमान दोन्ही झळकत होते.
धनंजयचा हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी अक्षरशः खुश झाले आहेत. “डीपी दादांचा नाद करायचा नाही”, 'दादा आता एक हॉटेल सुरू करा', 'वाह दादा वाह', 'लय भारी डीपी दादा', 'दणका विषय जबरदस्त' अशा कौतुकाच्या कमेंट्सनी सोशल मीडिया भरून गेलाय. धनंजय पोवारने केवळ क्रिकेट लीगमुळेच नाही, तर आपल्या कोल्हापुरी खाद्यप्रेमामुळेही दुबईत रंगत आणली आहे, असं नेटकरी म्हणत आहेत.
FAQ
धनंजय पोवार दुबईला का गेला आहे?
तो ‘मराठी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग’साठी दुबईला गेला आहे.
धनंजय पोवारने महेश मांजरेकरांसाठी काय खास बनवलं?
त्याने दुबईतील एका रेस्टॉरंटच्या किचनमध्ये जाऊन झणझणीत कोल्हापुरी मटण बनवलं.
नेटकऱ्यांनी या व्हिडीओवर कशा प्रतिक्रिया दिल्या?
चाहत्यांनी “डीपी दादांचा नाद करायचा नाही”, “दादा आता हॉटेल सुरू करा”, “लय भारी” अशा उत्साही प्रतिक्रिया दिल्या.