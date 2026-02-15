2016च्या ठप्प चित्रपटासाठी धनुषला थेनांडल फिल्म्सकडून 20 कोटींचा हर्जाना नोटीस आणि आठवड्यात हजार होयची मागणी ; नेमकं काय प्रकरण ?

तमिळ चित्रपटसृष्टीतील चर्चित अभिनेता आणि निर्माता धनुष सध्या मोठ्या कायदेशीर वादात अडकला आहे. प्रोडक्शन कंपनी थेनांडल फिल्म्सने त्याच्यावर 2016 मध्ये साइन केलेल्या प्रोजेक्ट ‘नान रुध्रन’ला अर्ध्यावर सोडल्याचा आरोप करत अंदाजे २० कोटी रुपयांचा नोटीस जारी केला आहे. या प्रकरणामुळे अभिनेता आणि कंपनीच्या नात्यावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तसेच सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
‘नान रुध्रन’ चित्रपटात धनुष मुख्य भूमिका आणि दिग्दर्शन दोन्ही करणार होते. 2016 मध्ये प्रोजेक्टसाठी त्याने कंपनीसोबत अनुबंध केला होता. मात्र, नंतर काही कारणास्तव प्रोजेक्ट सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी धनुषने निर्माता यांना आश्वासन दिले होते की, तो त्यांच्या सोबत लवकरच नवीन चित्रपट करेल. कंपनीने म्हटले आहे की, धनुषने पुढील प्रक्रियेत वेळेवर संपूर्ण पटकथा दिली नाही आणि इतर प्रोजेक्टसाठी आपले तारखा ठरवल्या. यामुळे चित्रपटाची शूटिंग अडकली. प्री-प्रोडक्शनमध्ये अंदाजे 20 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, ज्यात अग्रिम भरणे आणि कलाकारांचे मानधन जसे की नागार्जुन व एस.जे. सूर्या यांचा समावेश होता.
थेनांडल फिल्म्सच्या नोटिसनुसार, धनुषला एका आठवड्याचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. नोटिसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, तो २०२५ अखेरपर्यंत प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी आपली उपलब्धता स्पष्ट करेल की नाही. जर तो या वेळेत उत्तर दिले नाही, तर कंपनी २० कोटी रुपयांची वसुली व १ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त हर्जाना मागणार आहे. तसेच, आवश्यक असल्यास कंपनी कायदेशीर कारवाईही करेल.
सध्या धनुषकडून या प्रकरणावर कोणताही अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही. त्याच वेळी, तो इतर लवकरच सुरू होणाऱ्या प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहे. चित्रपटसृष्टीतील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणामुळे धनुषच्या पुढील प्रोजेक्ट्सवरही परिणाम होऊ शकतो, तसेच कंपनीसुद्धा आपले नुकसान वसूल करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
सोशल मीडियावर या प्रकरणावर चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे. काही लोक धनुषच्या बाजूने आहेत तर काही लोक कंपनीच्या दाव्याला समर्थन देत आहेत. चित्रपटप्रेमींमध्ये या प्रकरणाने उत्सुकता निर्माण केली आहे आणि पुढील कायदेशीर कारवाईवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
या वादामुळे धनुषच्या सध्याच्या चित्रपट प्रोजेक्ट्सवर परिणाम होईल की नाही, हे पाहणे आता चित्रपटसृष्टीसाठी आणि चाहत्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.