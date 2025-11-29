English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Tere Ishk Me 1st day Collection: 12 वर्षांनंतर 'रांझणा'चा सिक्वेल! बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ; जाणून घ्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

साऊथ सुपरस्टार धनुषचा 'चित्रपट तेरे इश्क में' चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाच्या कमाईचे चकित करणारे आकडे आता समोर येत आहेत. जाणून घ्या, पहिल्या दिवशी चित्रपटाने किती कमाई केली? चित्रपट पहावा की नाही?  

Updated: Nov 29, 2025, 12:57 PM IST
Tere Ishk Me 1st day Collection: 12 वर्षांनंतर 'रांझणा'चा सिक्वेल! बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ; जाणून घ्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Photo credits - Social Media

Tere Ishk Me 1st day Collection: दक्षिणात्या अभिनेता धनुषने 'रांझणा' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये दमदार पदार्पण केले. बऱ्याच वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर अभिनेता धनुषने 'राझणा' या चित्रपटाच्या सिक्वेलमधून जोरदार पुनरागमन केले आहे. त्याच्या रांझणा चित्रपटातील दमदार अभिनय पाहुन चाहते पुन्हा एकदा, धनुषची लव्हस्टोरी पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये रांगा लावत आहेत. या चित्रपटाने इतर चित्रपटांचा खेळ खोळंबा करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या दिवशी त्याचे कलेक्शन कसे होते ते जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

तब्बल 12 वर्षांनंतर...
12 वर्षांनंतर, आनंद एल. राय त्यांच्या सुपरहिट चित्रपट 'रांझणा'चा सिक्वेल घेऊन परतले आहेत. ट्रेलरनंतर या चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला, पण प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना दिसत आहे. 

एका दिवसातच रग्गड कामाई
माहितींनुसार, धनुष आणि कृती सॅनन यांच्या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 16.50 कोटी रुपये कमावले. चित्रपटासाठी पहिल्याच दिवशी ही एक लक्षणीय कमाई आहे. त्याचे बजेट 80  ते 100 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचं सांगितलं जात आहे. जर चित्रपटाने आठवड्याच्या शेवटी ही कमाई कायम ठेवली तर तो पहिल्या आठवड्यात सुमारे 50 कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचेल. बजेट वसूल करण्यासाठी चित्रपटाला बराच मोठा आकडा गाठावा लागेल.

हे ही वाचा: Birthday Special: तीन वेळा ब्रेकअप, दोनदा घटस्फोटीत बिझनेसमेनशी लग्न, व्हर्जीनीटी Controversy, कोण आहे ही अभिनेत्री?

आमिर खान-अक्षय कुमारला सारलं मागे
धनुषच्या चित्रपटाने रिलीज होताच उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि मोठ्या कलाकारांना मागे टाकले. या चित्रपटाने आमिर खानच्या सितारे जमीन पर चित्रपटाला मागे टाकले, आमिरच्या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 10.7 कोटी कमावले होते. शिवाय, या चित्रपटाने अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या चित्रपटांनाही धुळ चारली आहे. अक्षयच्या जॉली एलएलबीने पहिल्या दिवशी 12.50 कोटी कमावले होते. या संदर्भात, या चित्रपटाने एका दिवसातच दोन मोठ्या स्टार चित्रपटांना पाणी पाजलं आहे. 

चित्रपट पाहावा की नाही?
जर तुम्हाला रांझणा चित्रपट आवडला असेल किंवा तु्म्ही रोमेंटिक चित्रपट इन्जोय करत असला तर तुम्ही हा चित्रपट नक्की पाहु शकता. त्याशिवाय हा चित्रपट बऱ्यापैकी पाहण्यासारखा आहे.

About the Author
Tags:
dhanushKriti SanonTere Ishk Me MovieTere Ishk Me Movie 1st day CollectionTere Ishk Me 1st day Collection

इतर बातम्या

'गिरीश महाजनांशी दुश्मनी झाली तरी...', तपोवनातून...

नाशिक