Dharmendra Death : धर्मेंद्र यांच्यावर पवन हंस स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार, अशा प्रकारे देण्यात आला अखेरचा निरोप

बॉलीवूडमधील सुपरस्टारपैकी एक असलेले धर्मेंद्र यांचे निधन झाले आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून त्यांची तब्बेत बिघडली होती. धर्मेंद्र यांना या अगोदर ब्रिच कँडी रुग्णालयात काही दिवसांपासून दाखल करण्यात आल होतं. वृद्धापकाळाने अखेर त्यांच सोमवारी 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. वृत्तसंस्था आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, त्यांनी वयाच्या 89 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे अंतिम संस्कार मुंबईतील पवन हंस स्मशानभूमीत करण्यात आले. या स्मशानभूमीत कशा पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले जातात आणि त्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते ते जाणून घेऊया?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, पवन हंस स्मशानभूमी, ज्याला विले पार्ले स्मशानभूमी किंवा वाघजी वाडी स्मशानभूमी म्हणूनही ओळखले जाते, तेथे विद्युत आणि पारंपारिक लाकडी चिता दोन्ही प्रकारचे अंत्यसंस्कार केले जातात.
जर कोणी विद्युत पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले तर त्याला अंदाजे एक ते दीड तास लागतात. दरम्यान, लाकडी चिता वापरून अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सुमारे ३ तास लागतात, कधीकधी त्याहूनही जास्त वेळ लागतो.
मुंबई महानगरपालिकेने ठरवलेल्या शुल्कानुसार, अंत्यसंस्काराचा खर्च ₹200 ते ₹2000 पर्यंत येतो. यामध्ये मृतदेहाची वाहतूक, कागदपत्रांची मदत, धार्मिक साहित्य, पुजारी सेवा आणि इतर व्यवस्था यांचा समावेश आहे. जर खाजगी अंत्यसंस्कार सेवा प्रदात्यामार्फत अंत्यसंस्कार केले जात असेल, तर खर्च ₹15000 ते ₹35000 पर्यंत असू शकतो. इतर खर्च जास्त असू शकतात.
स्थानिक सरकारी संस्थेने पवन हंस स्मशानभूमीच्या सुविधा वापरण्यासाठी खूप कमी शुल्क निश्चित केले आहे. शववाहिका, फ्रीजर बॉक्स, धार्मिक वस्तू आणि पुजारी यासारख्या अतिरिक्त सेवांसाठीच शुल्क आकारले जाते. माहितीनुसार, चिता साठी लाकडाची किंमत गरजेनुसार बदलू शकते. उदाहरणार्थ, 100 किलोग्रॅम लाकडाची किंमत सुमारे ₹700 आहे. एका सामान्य अंत्यसंस्कार चिता साठी सुमारे 400 किलोग्रॅम लागतात.
विशिष्ट वेळेसाठी ऑनलाइन बुकिंग करणे सहसा अनिवार्य असते आणि ते संबंधित नगरपालिका किंवा अधिकृत तृतीय-पक्ष प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. अंत्यसंस्कार करण्यासाठी, तुम्हाला आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करावी लागतील, ज्यामध्ये डॉक्टरांचा मृत्यू प्रमाणपत्र (फॉर्म 4/4A) किंवा पोलिस एनओसी (अनैसर्गिक मृत्यूसाठी जबाबदार नसलेले), आणि मृत व्यक्तीचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि फोटो ओळखपत्र यांचा समावेश असेल.