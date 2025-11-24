Dharmendra Death: शेवटचा मेसेज! Video मध्ये म्हणाले, '...तर तुमच्या आयुष्यात यशच यश'

Dharmendra Death Last Instagram Post: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झालं आहे. मुंबईतील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. धर्मेंद्र यांना थोरला मुलगा सनी देओल याने विलेपार्लेमधील स्मशानभूमीत मुखाग्नी दिला. कुटुंबातील सदस्यांसोबतच अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान यासारख्या बड्या कलाकारांसहीत अनेक सेलिब्रिटी अत्यंस्काराला उपस्थित होते. मागील काही आठवड्यांपासून धर्मेंद्र यांना प्रकृतीसंदर्भात समस्या होत्या. त्यांच्यावर ब्रीच कँण्डी रुग्णालयात उपचार सुरु होते. त्यांना डिस्चार्ज देऊन घरीच डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेलं. आज अचानक त्यांच्या घरातून रुग्णवाहिका बाहेर पडल्यानंतर त्यांचं निधन झाल्याचं स्पष्ट झालं.
वयाच्या 89 व्या वर्षी धर्मेंद्र सोशल मीडियावर सक्रीय होते. त्यामुळेच त्यांची शेवटची पोस्ट आता निधनाच्या वृत्तानंतर चर्चेचा विषय ठरत आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी धर्मेंद्र यांनी आपल्या अकाऊंटवरुन शेवटची पोस्ट केली होती. धर्मेंद्र हे त्यांच्या लोणावळ्यातील फार्म हाऊसवरच बराच काळ वास्तव्यास होते. त्यांनी पोस्ट केलेला शेवटचा व्हिडीओ हा या फार्म हाऊसवरचाच आहे. या व्हिडीओच्या सुरुवातीला अनेक दुचाकी वाहनांना हार घालून त्यांची पूजा केल्याचं दिसत आहे.
पुढे कॅमेरा पॅन होतो तेव्हा व्हिडीओमध्ये अनेक कर्मचारी धर्मेंद्र बसलेल्या गोल्फ कारच्या आजूबाजूला उभे असल्याचं दिसत आहे. धर्मेंद्र हे हातात कारचं स्ट्रेअरिंग पकडून बसलेलं दिसत आहे. ही व्हिडीओ पोस्ट म्हणजे धर्मेंद्र यांनी चाहत्यांना दिलेला एक खास संदेश होता.
नक्की वाचा >> Dharmendra Death: अमिताभ अचानक स्मशानभूमीत पोहोचले, घरुन रुग्णवाहिका...; मुखाग्नीआधी नाट्यमय घडामोडी
आपल्या शेवटच्या पोस्टमध्ये धर्मेंद्र यांनी सर्वांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. तसेच यशस्वी व्हायचं असेल तर काय करावं लागेल याबद्दलही ते सर्वांना शुभेच्छा देताना बोलले होते. "सर्व भाऊ-बहिणींना, लहान मुला-मुलींना दसऱ्याच्या शुभेच्छा! देव तुम्हाला चांगलं आरोग्य देवो! तुम्हाला सर्व आनंद मिळो. तुमच्या आयुष्यात भरभराट येवो. तुम्ही नवीन असल्यासारखे राहिलात तर तुमच्या आयुष्यात यशच यश आहे," असं धर्मेंद्र यांनी चाहत्यांना दिलेल्या शुभेच्छांमध्ये म्हटलं होतं. म्हणजेच जे लोक नवीन घडामोडी आणि गोष्टींची जुळवून घेतात त्यांच्या आयुष्यात यश येत राहतं असं धर्मेंद्र यांना अधोरेखित करायचं होतं.
'इक्किस' हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरणार आहे. 25 डिसेंबरला हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी हेमा मालिनी आणि सहा मुलं आहेत. सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल, अजिता आणि विजेता अशी त्यांना सहा मुलं आहेत.