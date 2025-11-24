...म्हणून धर्मेंद्र यांना कधी सुपरस्टार म्हटलं गेलं नाही! राज ठाकरेंनी सांगितलं खरं कारण

Dharmendra Death Raj Thackeray: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी राहत्या घरात अखेरचा श्वास घेतला. थोरला पुत्र सनी देओल याने विलेपार्ले स्मशानभूमीमध्ये मुखाग्नी दिला. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान यासारख्या मान्यवरांनी अंत्यसंस्काराला हजेरी लावली. दरम्यान, सोशल मीडियावरुनही धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला जात असतानाच राजकीय वर्तुळातूनही धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही अत्यंत सुंदर शब्दांमध्ये 'हिमॅन'ला अखेरचा निरोप दिला आहे.
स्वप्नाळू, युवा नायक ते तडफदार-बलंदड नायक म्हणून साकारलेल्या वैविध्यपूर्ण भूमिका आणि पुढे बॉलिवुडचा हि-मॅन म्हणून लौकीक मिळवेलेले ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र चित्रपट रसिकांच्या सदैव स्मरणात राहतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा सुवर्णकाळ गाजवणारा लखलखता तारा निखला असंही फडणवीस म्हणाले. "शोले चित्रपटातील पडद्यावरील वीरू प्रमाणेच ते प्रत्यक्षातही मैत्र जपणारे होते. सहृदय आणि जुन्या-नव्या पिढीला जोडणारे, अनेकांसाठी आधार, मार्गदर्शक व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ख्याती होती. या क्षेत्रातील ज्येष्ठत्व ते तितक्याच उमद्यापणाने मिरवत असत. अखेरच्या क्षणापर्यंत ते चित्रपट सृष्टीत सक्रिय राहिले," असं फडणवीस म्हणाले.
राज ठाकरेंनी अनेक सुपरहिट सिनेमे दिल्यानंतरही धर्मेंद्र यांना कधी सुपरस्टार का म्हटलं गेलं नाही याबद्दल आपल्या पोस्टमधून सांगितलं आहे. "ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेन्द्रजींचं निधन झालं. भारतीय सिनेमात 'सुपरस्टार' म्हणलं की त्याच्या झंझावाताचा एक काळ असतो आणि तो ओसरण्याचा पण एक काळ असतो. पण याला अपवाद म्हणजे धर्मेंद्रजी. एकापेक्षा एक सुपरहिट सिनेमे दिले, पण सुपरस्टारचं बिरुद त्यांना चिकटलं नाही म्हणा किंवा त्यांनी चिकटू दिलं नाही. मला चिकटू दिलं नाही असंच जास्त वाटतं, कारण धर्मेन्द्रजींच्या बाबतीत त्यांचं प्रतिमेहून प्रत्यक्ष उत्कट असं होतं. 1960 च्या दशकात धर्मेंद्र नावाचा एक देखणा, शरीराने अतिशय सुदृढ, मोहक हास्य, मर्दानीपणा सहज जाणवत असला तरी त्यात कुठेही दांडगाई नाही, अशा एका व्यक्तिमत्वाचा एक तरुण पडद्यावर झळकला आणि पुढे कित्येक दशकं त्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीवर गारुड केलं," असं राज ठाकरे म्हणाले.
"करिअरच्या सुरुवातीलाच बिमल रॉय यांच्यासारख्या दिग्दर्शकासोबत काम करण्याचं भाग्य कितींच्या वाट्याला येतं?" असा सवालही राज यांनी आपल्या पोस्टमध्ये उपस्थित केला. "पुढे ऋषिकेश मुखर्जी, चेतन आनंद, रमेश सिप्पी, राज खोसला, मनमोहन देसाई यांच्यासारख्या अनेक दिग्दर्शकांना धर्मेंद्र आपला नायक असावा असं वाटणं यातच धर्मेन्द्रजींच्यातल्या अफाट क्षमतेचं दर्शन होतं. आणि सिनेमाच्या खूप गुंतागुंतीच्या जगातला हा एक सरळ माणूस होता आणि म्हणूनच सर्वसामान्यांनाही तो कायम आपला हिरो वाटत राहिला. त्यांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन," असं राज ठाकरेंनी धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना म्हटलंय.