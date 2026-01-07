रात्री उशिरा देखील धर्मेंद्र यांनी नृत्य शिकण्यास मागे हटले नाही; दिग्दर्शक म्हणाले 'त्यांना बसणे-उठणेही कठीण तरी..'

मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट ‘इक्कीस’ प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटातील त्यांच्या कामगिरीवर नृत्यदिग्दर्शक विजय गांगुली यांनी अलीकडेच प्रकाश टाकला आणि धर्मेंद्र यांच्या अपार समर्पणाबद्दल (डेडिकेशन) बोलले.
विजय गांगुली यांनी सांगितले की, धर्मेंद्र यांनी रात्री उशिरा शूटिंगमध्ये डान्स सीन शिकण्याचा हट्ट धरला होता. सेटवर उपस्थित टीमला वाटत होते की, थकून गेलेल्या धर्मेंद्र यांना नृत्य करायला सांगणे योग्य ठरणार नाही, परंतु धर्मेंद्र यांनी स्वतः उभे राहून नृत्य करून दाखवले आणि दोन तरुण कलाकारांना स्टेप्स शिकवण्याची जबाबदारी घेतली.
पिंकविलाला दिलेल्या मुलाखतीत विजय गांगुली म्हणाले, 'जेव्हा तुम्ही धर्मेंद्रसारख्या कलाकारांना काम करताना पाहता, तेव्हा जाणवतं की जर ते या वयात हे सर्व करू शकतात, तर आपल्याकडे कृतज्ञ नसण्याचे किंवा 100 टक्के न देण्याचे कोणतेही कारण नाही. आम्ही एक कव्वाली गाणे शूट करत होतो. ते तिथे बसले होते. मी म्हणालो, ‘थोडे नृत्य करायचे आहे.’ धर्मेंद्र म्हणाले, ‘ठीक आहे, काय करायचे आहे? मला सांगा.’
विजय पुढे सांगतात, 'मी म्हणालो की फक्त उभे राहा आणि जे मनात येईल ते करा. इतर लोकांसारखे करण्याची गरज नाही. धर्मेंद्र म्हणाले, ‘नाही, मला हे करायचे आहे. मी करेन. दोन मुलांना बोलवा.’ थकूनही त्यांनी स्वतः स्टेप्स करून दाखवल्या आणि दोन तरुण कलाकारांना शिकवले.'
धर्मेंद्र फक्त नृत्यच करत नव्हते, तर ते गाण्याचे बोल (लिरिक्स) देखील वारंवार विचारत होते. विजय गांगुली म्हणाले, 'जर लिपसिंकची गरज पडली तर मी ते देखील करेन,' असे धर्मेंद्र म्हणाले. त्यांच्या या वृत्तीमुळे स्पष्ट होते की, थकवा किंवा वयाची मर्यादा त्यांना थांबवू शकत नव्हती; त्यांच्या कामावर त्यांचा पूर्ण समर्पण होता.
चित्रपटात धर्मेंद्र यांनी अरुण खेत्रपाल बनलेल्या अगस्त्या नंदाच्या वडिलांची भूमिका साकारली आहे. त्याशिवाय त्यांनी स्वतः लिहिलेली कविता देखील वाचली आहे, जी चित्रपटाच्या भावनिक भागाला अधिक उंचावते. ‘इक्कीस’ हा चित्रपट १ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आणि धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट म्हणून तो रसिकांसाठी विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे.
विजय गांगुली यांनी धर्मेंद्र यांच्या कामाबद्दल सांगितले, 'तिथे डान्स करणे अनिवार्य नव्हते, पण त्यांनी आपले 100 टक्के देण्याची वृत्ती दाखवली. त्यांची भूमिका होती, ‘मी करून दाखवेन.’ त्यांच्या या वृत्तीमुळे सेटवर काम करणाऱ्या प्रत्येकाला प्रेरणा मिळाली आणि धर्मेंद्र यांचा समर्पणाचा दृष्टिकोन प्रत्येकासाठी आदर्श ठरला.