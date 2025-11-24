जेव्हा बाप भावूक होतो...; लेकीच्या लग्नात हमसून-हमसून रडलेले धर्मेंद्र, Unseen Video डोळ्यात पाणी आणणारा

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांच सोमवारी निधन झालं आहे. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी त्यांच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्यावर विलेपार्ले येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार झाले. यावेळी स्मशानात अभिनेता सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान हे उपस्थित होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या निधनावर ट्विट करुन शोक व्यक्त केला.
या दरम्यान धर्मेंद्र यांचा एक जुना Unseen Video व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ मुलगी ईशा देओलच्या लग्नातला आहे. ज्यामध्ये ईशाच्या पाठवणी दरम्यान धर्मेंद्र इमोशनल झाले होते आणि आपले अश्रू रोखू शकले नव्हते. हा व्हिडीओ तेव्हाच आहे जेव्हा हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांनी आपली लेक ईशा देओलची पाठवणी केली होती.
2012 ईशा देओलने एका व्यावसायिकाशी लग्न केलं होतं. 29 जून 2012 साली बिझनेसमन भरत तख्यानीसोबत मुंबईच्या इस्कॉन मंदिरात लग्न केलं होतं. या ठिकाणचा हा व्हिडीओ आहे. यामध्ये धर्मेंद्र अतिशय भावुक झाल्याचं दिसत आहे. लेकीचा विरह सहन होत नसल्यामुळे ते हमसून हमसून रडताना दिसत आहे.
बॉलीवूडचे "ही-मॅन" धर्मेंद्र आता आपल्यात नाहीत. सोमवार, 24 नोव्हेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले. वयाच्या 89 व्या वर्षी धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या जुहू येथील घरी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांची प्रकृती बऱ्याच काळापासून गंभीर होती. त्यांच्या कुटुंबाच्या विनंतीवरून 12 नोव्हेंबर रोजी त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. तेव्हापासून त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू होते. धर्मेंद्र यांचे अंत्यसंस्कार विलेपार्ले येथील पवन हंस स्मशानभूमीत करण्यात आले. संपूर्ण देओल कुटुंब आणि अनेक सिनेसृष्टीतील दिग्गज उपस्थित होते. हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल आणि अगदी अमिताभ बच्चन यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. त्यांच्या ज्येष्ठ पुत्र सनी देओल यांनी अंत्यसंस्कार करताना चितेला अग्नी दिल्याचे वृत्त आहे.
धर्मेंद्र यांच्या निधनाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एका युगाचा अंत झाला. त्यांच्या आगामी "एकिस" या चित्रपटाचे मोशन पोस्टर सोमवारी प्रदर्शित झाले हे दुःखद आणि हृदयस्पर्शी आहे. धर्मेंद्र गेल्या महिन्याभरापासून श्वसनाचा त्रास अनुभवत होते, त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती अधिकच बिघडली आणि त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. सर्व प्रयत्न करूनही, धर्मेंद्र वय आणि आजारपणासमोर जीवनाची लढाई हरले. त्यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे.