धर्मेंद्र हे हिंदी सिनेटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक होते. त्यांचा चाहता वर्ग आकड्यांत मोजता येईल इतकासा नव्हता. असंख्य चाहते त्यांना आज मनापसून आठवण करत आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त इशा आणि अभय देओलने भावनिक पोस्ट करत त्याच्या आठवणींना उजाळा दिला. अभिनेता सनी देओलने केलल्या पोस्टने तुमचे डोळे पाणावlतील.

Updated: Dec 8, 2025, 02:21 PM IST
'आयुष्यभर आमच्यासोबत...', भावनिक पोस्ट करत इशाने धर्मेंद्र यांना वाहिली श्रद्धांजली; सनी देओलने शेअर केला Unseen व्हिडीओ

70  ते 90 च्या दशकात दमदार चित्रपटांनी आणि डेशिंग व्यक्तिमत्त्वाने सर्वांच मनोरंजन करमारे ज्येष्ठ अभिनेता म्हणजे  'धर्मेंद्र'. काही आठवड्यांपूर्वीच त्यानी या जगाचा निरोप घेतला मात्र त्यांच्या आठवणी आजही चाहत्यांच्या मनात स्पष्ट आहेत.  आजच्याच दिवशी 8 डिसेंबर 1935ला धर्मेंद्र यांचा जन्म झाला होता. या 'ही-मॅन'चा वाढदिवसानिमित्त मुलगा सनी देओल आणि मुलगी ईशा देओल यांनी कुटुंबातील अभिनेत्याच्या आठवणीला उजाळा दिला आहे. दरम्यान सनी देओलने त्यांच्या वडिलांच्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ चाहत्यांमध्ये वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल होत आहे.

सनी देओलने शेअर केला भावनिक व्हिडीओ
सनी देओलने इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिली आहे की, "आज माझ्या वडिलांचा वाढदिवस आहे. पप्पा नेहमीच माझ्यासोबत असतात, ते माझ्यात असतात. तुमच्यावर आमचं खूप प्रेम आहे पप्पा. तुमची आठवण येते." या क्लिपमध्ये, ही-मॅन पर्वत आणि निसर्गाचा आनंद घेताना दिसत आहे. दरम्यान, व्हिडिओ शूट करताना सनी देओल विचारतो, "पप्पा, तुम्ही स्वतःचा आनंद घेत आहात का?" ज्यावर धर्मेंद्र हसतो आणि म्हणतो, "मी स्वतःचा खूप आनंद घेत आहे, हे खूप सुंदर आहे." सनी देओलनंतर धर्मेंद्रची मुलगी ईशा देओलनेही वडिलांची आठवण काढली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इशा देओलने सोशल मीडियावर अनसीन पाहिलेला फोटो शेअर करून त्यांची आठवण काढली, ज्यामध्ये तिने एक लांबलचक भावनिक कॅप्शन लिहिले. "आमचा संवाद, सर्वात मजबूत बंधन. आमचे संपूर्ण आयुष्य आणि त्यापलीकडे... आम्ही नेहमीच एकत्र आहोत, बाबा. आम्ही एक आहोत. सध्या तरी, मी तुम्हाला प्रेमाने, काळजीपूर्वक माझ्या हृदयात ठेवले आहे... आयुष्यभर माझ्यासोबत राहण्यासाठी." अभिनेत्रीने तिच्या वडिलांची आठवण काढताना आणखी बरेच काही लिहिले. 

अभय देओलने शेअर केला लहानपणाचा फोटो 
सनी आणि ईशा देओलनंतर, त्यांचा चुलत भाऊ आणि अभिनेता अभय देओलनेही धर्मेंद्रसोबतची एक लहानपणाची आठवण शेअर केली, ज्यामध्ये तो म्हणाला, "ते सुमारे 1985 किंवा 1986 ची गोष्ट असावी. मला नुकतेच फटकारण्यात आले होते, म्हणून मी अस्वस्थ झालो होतो. त्यांनी मला बोलावले, मला त्याच्या शेजारी बसवले, 'प्रकाशाकडे बघ' असे म्हटले आणि छायाचित्रकाराला हा फोटो काढण्यास सांगितले. मी त्या क्षणाची वाट पाहत आहे जेव्हा जेव्हा मी त्यांना पुन्हा हे शब्द बोलताना ऐकेन.पण... आज त्यांचा वाढदिवस होता."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभय देओलच्या या पोस्टवर चाहत्यांसह बॉबी देओल, सनी देओल आणि ह्रतिक रोशनने हृदयस्पर्शी कमेंट केली आहे.  

