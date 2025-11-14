धर्मेंद्र ICU video लीक प्रकरण: पोलिसांची धडक कारवाई!

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असून त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या प्रकृतीबाबत चाहत्यांमध्ये चिंता पसरली होती, तसेच सोशल मीडियावर अचानक धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्या प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होऊ लागल्या. या अफवांवर आळा घालताना, त्यांच्या पत्नी हेमा मालिनी यांनी ट्विट करत स्पष्ट केले की, धर्मेंद्र पूर्णपणे बरे आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे.
याच दरम्यान, ब्रीच कँडी रुग्णालयातील ICU व्हिडिओ अचानक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या क्लिपमध्ये धर्मेंद्र बेडवर दाखल असताना दिसले, ज्यात त्यांचे संपूर्ण शरीर स्पष्टपणे दिसत होते. व्हिडिओमध्ये त्यांच्यासोबत कुटुंबीयही उपस्थित होते. प्रकाश कौर ढसाढसा रडताना दिसल्या, तर सनी देओल त्यांच्या आईला शांत करत होते. बॉबी देओल आपल्या वडिलांच्या पायांना मालिश करत असल्याचेही स्पष्ट दिसले. या व्हिडिओने धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का दिला. अनेकांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पाहून त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या, तर काही सेलिब्रिटीजही भावनिक झाले. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ तुफान प्रमाणात शेअर झाला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंता आणि संताप पसरला.
पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत ब्रीच कँडी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले. ही कारवाई व्हिडिओ गुप्तपणे रेकॉर्ड करून ऑनलाइन शेअर केल्याप्रकरणी करण्यात आली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सच्या अहवालानुसार, या कर्मचाऱ्यांनी धर्मेंद्र आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केले आहे, आणि त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना अटक केली.
धर्मेंद्र यांना बुधवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आले. त्यानंतर कुटुंबाकडून एक अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, धर्मेंद्र यांचे उपचार आता घरी सुरू राहतील, आणि सर्वांनी त्यांना प्रायव्हसी देण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय, घराबाहेर पापाराझींना पाहून सनी देओल रागावला आणि त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व घटनांनी दर्शवले की, चाहत्यांच्या आणि कुटुंबाच्या भावनिक स्थितीबद्दल सध्या मोठा संवेदनशीलपणा आहे.
चाहते सोशल मीडियावर धर्मेंद्र यांच्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. अनेकांनी व्हिडिओ पाहून चिंता व्यक्त केली, तर काहींनी हा प्रसंग गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचे गंभीर उदाहरण म्हणून घेतला. सध्या सर्वांचे लक्ष आहे की, धर्मेंद्र लवकरात लवकर पूर्णपणे बरे व्हावेत आणि त्यांच्या कुटुंबाला शांतता लाभावी.
