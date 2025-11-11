English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'धर्मेंद्र जिवंत आहेत, त्यांचे शत्रू...!' खोट्या बातम्यांवर शत्रुघ्न सिन्हांचा संताप

खोट्या बातम्यांनंतर शत्रुघ्न सिन्हांचा संताप; म्हणाले, 'धर्मेंद्र माझ्यासाठी भावासारखे आहेत.'

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 11, 2025, 03:49 PM IST
बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि सर्वांच्या मनातील ही-मॅन म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून विविध अफवा पसरत आहेत. सध्या धर्मेंद्र मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मात्र, त्यांच्या निधनाच्या खोट्या बातम्या काही माध्यमांवर प्रसारित झाल्यानं चाहत्यांमध्ये आणि फिल्म इंडस्ट्रीत खळबळ उडाली. या सर्वांवर धर्मेंद्र यांचे घनिष्ट मित्र आणि ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अफवांवर विश्वास ठेवून काही क्षण ते स्वतःही हादरले, मात्र सत्य समजल्यावर त्यांनी दिलासा व्यक्त करत खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर निशाणा साधला.

शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले, 'मी सकाळी उठलो आणि अनेक मीडियावर धर्मेंद्र यांच्या निधनाबाबत रिपोर्ट्स पाहिले. ही बातमी काही विश्वसनीय माध्यमांवर असल्याने सुरुवातीला मला देखील वाटलं की ती खरी असावी. पण काही वेळानं सत्य समजल्यावर मला मोठा दिलासा मिळाला. धरम जी ठिक आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मरे त्यांच्या शत्रू! सर्वांचे लाडके धरमजी लवकरच पुन्हा आपल्या चाहत्यांच्या भेटीला येतील.' त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की 'धर्मेंद्र यांच्या निधनाची पुष्टी कोणत्या ‘टीम’ने केली असं सांगितलं जात आहे, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की त्यांच्याकडे अशी कोणतीही अधिकृत टीम नाही. त्यामुळे अशा बातम्या पसरवणं हे केवळ गैरजबाबदारपणाचं उदाहरण आहे. एखाद्या दिग्गज कलाकाराच्या आयुष्याशी खेळ करणं ही फार गंभीर गोष्ट आहे.'

धर्मेंद्र आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांची मैत्री बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध आहे. दोघांनी मिळून अनेक हिट चित्रपटांत काम केलं असून ‘दोस्त’ हा त्यांच्यासाठी एक खास चित्रपट ठरला होता. या चित्रपटानं त्यांच्या मैत्रीचा पाया अधिक मजबूत केला. 'धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी माझ्या खूप जवळचे आहेत. आमची भेट आता क्वचित होते, पण जेव्हाही आम्ही भेटतो, तेव्हा ती संध्याकाळ खास बनते गप्पा, जेवण आणि संगीताचा आनंद घेत आम्ही त्या क्षणांचा आस्वाद घेतो,' असं त्यांनी सांगितलं.

शत्रुघ्न सिन्हा यांनी पुढे धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबाबद्दलही गौरवोद्गार काढले. 'देओल कुटुंब आज बॉलिवूडमधील सर्वात आदरणीय कुटुंबांपैकी एक आहे. धर्मेंद्र यांनी आपली परंपरा इतक्या सुंदररीत्या पुढे नेली आहे की आज त्यांच्या घरातील तिसरी पिढीही अभिनयात चमकते आहे. हे कोणत्याही कलाकारासाठी अभिमानास्पद यश आहे.' शेवटी शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले, 'मी प्रार्थना करतो की माझ्या मित्राला दीर्घायुष्य आणि उत्तम आरोग्य लाभावं. धर्मेंद्रसारखा साधा, प्रेमळ आणि मनमिळाऊ माणूस क्वचितच पाहायला मिळतो. त्यांनी केवळ कलाकार म्हणूनच नाही तर माणूस म्हणूनही सर्वांच्या हृदयात अमिट ठसा उमटवला आहे.'

FAQ
धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्या खऱ्या आहेत का?
उत्तर: नाही. धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आहेत. ते सध्या मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत आणि त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
शत्रुघ्न सिन्हांनी या खोट्या बातम्यांवर काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: शत्रुघ्न सिन्हा यांनी या अफवांवर संताप व्यक्त करत म्हटलं, “मरे त्यांच्या शत्रू! धर्मेंद्र माझ्यासाठी भावासारखे आहेत.” त्यांनी अशा खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर टीका केली.
धर्मेंद्र आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांचं नातं कसं आहे?
उत्तर: दोघे अनेक वर्षांपासून घनिष्ठ मित्र आहेत. त्यांनी एकत्र ‘दोस्त’सह अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांना आपल्या कुटुंबासारखं मानतात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

