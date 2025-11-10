काळजी करू नका… धर्मेंद्र व्हेंटिलेटरवर नाहीत, टीमने दिला स्पष्ट अपडेट

बॉलिवूडचे चमकते ताऱ्यांपैकी एक, अभिनेता धर्मेंद्र, सध्या त्यांच्या तब्येतीमुळे चर्चेत आहेत. ते मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आहेत. सुरुवातीला रुटीन तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले असले तरी, काही तपासण्या आणि डॉक्टर्सच्या सल्ल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात राहावे लागले. धर्मेंद्रच्या टीमने इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले, 'ते डॉक्टर्सच्या देखरेखीखाली आहेत, परंतु काळजी करण्याची काही गरज नाही. डॉक्टर्स त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवत आहेत आणि उपचारासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.'
धर्मेंद्र हे भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात नेहमीच चमकत्या नक्षत्रांपैकी एक आहेत. आपल्या 6 दशकांच्या करिअरमध्ये त्यांनी 300 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. त्यांचे योगदान 2012 मध्ये पद्म भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावर्षी एप्रिलमध्ये धर्मेंद्रची डोळ्यांची सर्जरीही झाली होती. त्यांच्या एका डोळ्यात धुंधलापन असल्यामुळे कॉर्निया ट्रान्सप्लांट आणि मोतियाबिंदाचे ऑपरेशन करण्यात आले. रुग्णालयातून बाहेर पडताना त्यांनी पत्रकारांना सांगितले होते, 'माझ्यात अजून दम आहे, अजूनही मी पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे.'
धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ या चित्रपटाने करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर ‘फूल और पत्थर’, ‘सीता और गीता’, ‘शोले’, ‘धर्मवीर’, ‘आंखें’, ‘राजा जानी’, ‘गुलामी’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘नया जमाना’, ‘द बर्निंग ट्रेन’ आणि ‘यादों की बारात’ सारखे हिट चित्रपट दिले. 1990 नंतर त्यांनी लीड रोलपेक्षा साइड रोलमध्ये काम केले, ज्यात ‘प्यार किया तो डरना क्या’, ‘अपने’, ‘यमला पगला दीवाना’ आणि 2024 मध्ये रिलीज झालेला ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ यांचा समावेश आहे. धर्मेंद्र हे फक्त त्यांच्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर साधेपणा आणि हंसमुख स्वभावासाठीही प्रसिद्ध आहेत. रुग्णालयात दाखल झाल्याची बातमी समोर आल्यावर चाहते त्यांना लवकर बरे होण्याची प्रार्थना करत आहेत.
