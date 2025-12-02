Dharmendra: सनी देओलसाठी धर्मेंद्र गेले होते मौसमी चटर्जीच्या घरी, कोणतीही किंमत मोजायला होते तयार

Dharmendra Once Visited Moushumi Chatterjee: धर्मेंद्र (Dharmendra) हे फिल्म इंडस्ट्रीतील एक अत्यंत प्रसिद्ध आणि आदरणीय व्यक्तिमत्व होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाने अनेक लोकांच्या हृदयात खास स्थान निर्माण केले आहे. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे वयाच्या 89व्या वर्षी 24 नोव्हेंबरला निधन झाले. धर्मेंद्र यांच्या बद्दल विविध किस्से आणि गोष्टी इतर कलाकारांपासून समोर आले आहेत. आता, सीनियर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) यांनी धर्मेंद्र सोबतच्या आपल्या एक आठवणींचा खुलासा केला आहे.
मौसमी चटर्जी यांनी सांगितले की, "माझ्या लक्षात आहे की सनी देओल आणि पहलाज निहलानी, कदाचित राज संतोषीसह, 'घायल' (1990) साठी मला साइन करण्यात आले होते. परंतु, त्यांच्याशी पैसे कमी देण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा योग्य प्रकारे होऊ शकली नाही. मला असं वाटलं की पहलाज त्याबद्दल खूपच त्रासले होते आणि इगो हर्ट झाला होता." मौसमी चटर्जी पुढे सांगतात, "तीसऱ्या दिवशी धर्मेंद्र सर मला स्वतः घरावर आले आणि त्यांनी सांगितले, 'मी हे माझ्या मुलासाठी करतो आहे. तुमच्यासारखी कोणतीही हिरोइन नाही जी इतकी मासूम दिसते... जो कोणी तुमच्याशी वाईट वागतो, तो 'घायल' होईल.'
मौसमी चटर्जी यांनी त्यांच्यावर भाष्य करताना सांगितले, "धर्मेंद्र सरांचं घरावर येण्याने माझ्या घरातील मेडला धक्का बसला होता, कारण आमच्या घरात 'फिल्मी' वातावरण नाही. त्यांच्या दिलदारपणाने मी आश्चर्यचकित झाले होते. ते त्यांच्या मुलासाठी आले होते आणि हे सुनिश्चित केले की माझ्या फीसच्या बाबतीत मला काहीही कमी पडणार नाही."
मौसमी चटर्जी यांनी आणखी एक आठवण शेअर केली. "माझ्या लक्षात आहे की मी धर्मेंद्र सरांनी खूपच नाराज होत सांगितले होते की, 'घायल'च्या सिल्वर जुबली फंक्शनमध्ये त्या फिल्ममध्ये काम करणाऱ्या इतर सर्व कलाकारांना ट्रॉफी दिली गेली, पण मला काहीच दिलं गेलं नाही. त्यावर ते खूपच निराश झाले होते."
धर्मेंद्र यांनी 24 नोव्हेंबर रोजी या जगाचा निरोप घेतला. श्वास घेण्यात अडचण येत असल्यामुळे ते रुग्णालयात दाखल झाले होते. काही दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला, आणि घरी त्यांची काळजी घेतली जात होती. पण, काही दिवसातच त्यांनी या दुनियेचा निरोप घेतला.