धर्मेंद्र यांचे कपडे चोरायची त्यांची आई, त्यांनी स्वत: केला होता खुलासा, कारण वाचून तुम्हालाही वाटेल आदर

Dharmendra passes away : ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानं कलाविश्वात हळहळ. अभिनेत्यानं आईविषयीच्या सांगितलेल्या आठवणी इतक्या चर्चेत का?  

सायली पाटील | Updated: Nov 24, 2025, 02:29 PM IST
धर्मेंद्र यांचे कपडे चोरायची त्यांची आई, त्यांनी स्वत: केला होता खुलासा, कारण वाचून तुम्हालाही वाटेल आदर
Dharmendra passes away : बॉलिवूडमध्ये 'हि मॅन', 'वीरु' अशी ओळख असणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांनी वयाच्या 89 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी धर्मेंद्र याच्या निधनाचं अधिकृत वृत्त समोर आलं आणि संपूर्ण कलाजगतातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. या अभिनेत्यासोबत स्क्रीन शेअर करणाऱ्यांपासून ते अगदी त्यांचा किमान वेळासाठी सहवास मिळालेला कलाकारही त्यांच्याविषयीच्या आठवणी सांगताना दिसला. अशा या कलाकारानं कायमच त्यांच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर केल्या. 

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धर्मेंद्र सक्रिय असताना अनेक जुन्या आठवणीसुद्धा शेअर करत असत. अशाच एका आठवणींच्या प्रवासात त्यांनी आपल्या आईचीसुद्धा आठवण सांगितली होती. आपण खर्चाविषयी कायम सजग असावं असंच आईला वाटायचं असं सांगणाऱ्या धर्मेंद्र यांनी सर्वांनाच त्यांच्या आईची आठवण करून दिली. या अभिनेत्याची आई एक गृहिणी होती, तर वडील मुख्याध्यापक होते. आईबाबतची आठवण सांगताना धर्मेंद्र म्हणाले होते, 'ती कायमच घरखर्च पाहत होती. ती एक खूप चांगली व्यक्ती होती.'

आईची इच्छा... 

'आईला कायमच अशी अपेक्षा होती, किंबहुना तिची अशी इच्छा होती की महिन्याला होणाऱ्या खर्चाची आपल्याला कल्पना असावी. पण, मी कायमच त्याकडे दुर्लक्ष करचत होते. ती गरजवंतांना आर्थिक मदत करत होती', असं धर्मेंद्र आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले होते. एका रिअॅलिची शोदरम्यान त्यांनी सांगितलं होतं, की आई आपले कपडे चोरून, लपवून ते गुपचूप गावातील गरजवंतांना देत होती. 'आई गुपचूप कपडे लपवायची, चोरायची आणि गावाला पाठवून द्यायची. तुला कशाला हवेत इतके कपडे?' असं ती म्हणायची हे सांगताना आपण मुलांना विचारलं की अमुक एक कपडे कुठंतय तर तो म्हणायचा, 'बीजी ले गई..'. 'मी पंजाबला कुठंही गेलो तर तिथं लोक मला सांगायचे, तुमचा कोट आमच्याकडे आहे वगैरे...' असं म्हणताना आपली आई खरंड महान होती, असं धर्मेंद्र कायम सांगायचे. 

आईवर धर्मेंद्र यांची विशेष माया होती. तिनं कायम आपल्याजवळ रहावं, तिनं कधी आपली साथ सोडू नये असंच त्यांना वाटत असे. आपल्या अखेरच्या क्षणापर्यंत आईच्या आठवणी त्यांनी कायमच मनास साठवून ठेवल्या... एका अर्थी आईच्या निधनापश्चातही धर्मेंद्र यांनी आईला आठवणींच्या स्वरुपात आपल्यासोबत कायम ठेवलं होतं. एक अशी आई... जी कायमच इतरांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यायची, कोणाला याची कल्पनाही होऊ न देता. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

Tags:
धर्मेंद्रdharmendraDharmendra DeathDharmendra passes awayDharmendra dead 2025

