English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dharmendra Death Latest Updates : अलविदा वीरू! ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र काळाच्या पडद्याआड... कारकिर्द ते अखेरचा प्रवास... पाहा सर्व माहिती

Dharmendra passes away : 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी धर्मेंद्र याच्या निधनाचं अधिकृत वृत्त समोर आलं आणि संपूर्ण कलाजगतातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली  

सायली पाटील | Updated: Nov 24, 2025, 03:46 PM IST
Dharmendra Death Latest Updates : अलविदा वीरू! ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र काळाच्या पडद्याआड... कारकिर्द ते अखेरचा प्रवास... पाहा सर्व माहिती
Dharmendra passes away after a long illness at the age of 89 actors memories family wealth and other facts

Dharmendra passes away : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांनी वयाच्या 89 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. प्रदीर्घ आजारपण आणि वाढतं वय यामुळं त्यांची प्रकृती मागील काही दिवसांपासून खालावली होती. मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचारही सुरू होते, मात्र नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं. सिनेरसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या या देखण्या आयुष्याबाबत चाहत्यांना कायमच विशेष कुतूहल होतं. अशा या अभिनेत्याची कारकिर्द, त्यांचं कुटुंब ते अखेरचा प्रवास.... सर्व महत्त्वाच्या आठवणी, घडामोडींचा एका नजरेत आढावा... 

Add Zee News as a Preferred Source

>> Dharmendra Passed Away: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन

>> Dharmendra Death: अमिताभ अचानक स्मशानभूमीत पोहोचले, घरुन रुग्णवाहिका...; मुखाग्नीआधी नाट्यमय घडामोडी

>> वडिलांच्या निधनाने भावूक झालेली ईशा देओल; स्मशानभूमीतील हृदय पिळवटणारा व्हिडिओ समोर

>> धर्मेंद्र यांचे कपडे चोरायची त्यांची आई, त्यांनी स्वत: केला होता खुलासा, कारण वाचून तुम्हालाही वाटेल आदर

>> ... वह इक्कीस का ही रहेगा! धर्मेंद्र यांचा शेवटचा डायलॉग ऐकलात का?

>> धर्मेंद्र यांना सनी देओलनेच का दिला मुखाग्नी? मुलालाच का असतो अधिकार? अंतिम संस्काराबद्दल काय सांगत शास्त्र? जाणून घ्या!

>> धर्मेंद्र यांचा 39 वर्ष जुना एक चित्रपट आजवर नाही झाला प्रदर्शित, नेमकं कारण काय?

>> धर्मेंद्र 90 वर्षांचे; हेमा मालिनींचा विशेष संदेश 'आता प्रत्येक दिवस...!'

>> 37 वर्षांची मेहनत आणि एकही मोठा पुरस्कार नाही, धर्मेंद्र यांचा प्रामाणिक कबुलीजबाब, Video व्हायरल

>> धर्मेंद्र यांच्या सुना चर्चेत; एकीचं 300 कोटींचं बिझनेस साम्राज्य, दुसरीचं ब्रिटिश राजघराण्याशी कनेक्शन!

>> एका काळी सनी देओलने धर्मेंद्र यांच्याशी लग्न केल्याच्या रागातून हेमा मालिनीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता का?

>> धर्मेंद्र लग्नानंतरही हेमा मालिनी यांच्यासोबत का राहत नव्हते? 'माझ्यावर आरोप केले गेले...' असं एकदा का बोलून गेल्या ड्रिम गर्ल?

>> Dharmendra Family Tree : 2 पत्नी, 13 नातवंड, धर्मेंद्र यांना 4 नाही तर इतकी मुलं...; भलं मोठं कुटुंब असलेल्या अभिनेत्याची संपत्ती किती?

>> हेमा मालिनी की प्रकाश कौर, कोणाला मिळणार धर्मेंद्र यांची पेन्शन? नियम काय सांगतो?

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
धर्मेंद्रdharmendraDharmendra DeathDharmendra passes awayDharmendra dead 2025

इतर बातम्या

Dharmendra Death Latest Updates : अलविदा वीरू! ज्येष्ठ अभिन...

मनोरंजन