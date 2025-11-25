English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'त्याच्या जाण्याने...', रात्रभर वीरूच्या आठवणीत जय अस्वस्थ! 2.25 AM ला अमिताभ म्हणाले, 'धर्मेंद्र कधीही...'

Amitabh Bachchan Emotional Post On Dharmendra Death: दुपारी धर्मेंद्र यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहिल्यानंतर रात्रभर अमिताभ मित्राचाच विचार करत होते.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 25, 2025, 10:49 AM IST
'त्याच्या जाण्याने...', रात्रभर वीरूच्या आठवणीत जय अस्वस्थ! 2.25 AM ला अमिताभ म्हणाले, 'धर्मेंद्र कधीही...'
रात्रभर अस्वस्थ होते अमिताभ (प्रातिनिधिक फोटो)

Amitabh Bachchan Emotional Post On Dharmendra Death: ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते आणि चित्रपटसृष्टीत 'ही-मॅन' अशी ओळख मिळवलेल्या धर्मेंद्र यांचं सोमवारी वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. बऱ्याच काळापासून आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजणारे धर्मेंद्र यांना याच महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांची प्रकृती बिघडल्याने ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज देऊन घरीच त्यांच्यावर उपचार केले जात होते. 24 नोव्हेंबर रोजी त्यांची प्रकृती अचानक पुन्हा बिघडली आणि दुपारच्या सुमारास त्यांनी राहत्या घरात अखेरचा श्वास घेतला. अचानक त्यांच्या घरातून रुग्णवाहिका बाहेर निघाल्यानंतर त्यांच्या निधनाच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झालं अन् या बातमीने संपूर्ण देश, चित्रपटसृष्टी आणि लाखो चाहत्यांना धक्काच बसला.

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ यांना छोटा भाऊ मानायचे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातमीने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी आणि मनोरंजन सृष्टीला धक्का बसला असून त्यांचे जवळचे मित्र आणि कुटुंबीय सोशल मीडियावरुन आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन देताना दिसत आहेत. धर्मेंद्र यांचं पार्थिव विलेपार्लेमधील स्मशानभूमीत पोहोचल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये तिथे त्यांचे जीवलग मित्र अमिताभ बच्चन दाखल झाले होते. जवळजवळ 50 वर्षांपूर्वी 'शोले' चित्रपटात धर्मेंद्रसोबत काम केलेले अमिताभ बच्चन या बातमीमुळे खिन्न झाले आहेत. त्यांच्यासाठी, धर्मेंद्र हे केवळ सह-कलाकार नव्हते, तर कुटुंबासारखे होते आणि त्यांचे जाणे हे बिग बींसाठी एक मोठे वैयक्तिक नुकसान आहे. धर्मेंद्र कायम त्यांचा उल्लेख माझा छोटा भाऊ असा करायचे. 

मुलासोबत पोहोचले मित्राच्या अंत्यदर्शनाला

शोलेच्या रिलीजच्या 50 वर्षांनंतर 24 नोव्हेंबर 2025 ला आजही चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या जय-वीरूची जोडी कायमची तुटली. धर्मेंद्र यांच्या अंत्यसंस्काराला अमिताभ हे स्मशानभूमीत सर्वात आधी पोहोचलेल्या मोजक्या सेलिब्रिटींपैकी एक होते. मुलगा अभिषेकसह धर्मेंद्र यांच्या अंत्यविधीला पोहोचलेले अमिताभ बच्चन रात्रभर त्यांच्या मित्राच्या आठवणीत भावूक झालेले. त्यांनी पहाटे अडीच वाजता आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन धर्मेंद्र यांच्यासाठी खास पोस्ट केली. धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना अमिताभ यांनी निवडलेल्या शब्दांमध्ये त्यांच्या दु:खाचा अंदाज बांधता येतो. शब्दांत त्यांचे दुःख व्यक्त केले.

रात्री अडीच वाजता लिहिलेल्या पोस्टमध्ये काय?

"आणखी एक धाडसी दिग्गज आपल्याला सोडून निघून गेला. तो स्टेज सोडून गेला आहे. तो एक शांतता मागे सोडून गेला आहे. एक शांतता जी सहन करणे खूप कठीण आहे. धरमजी म्हणजे महानतेचे एक प्रतीक, केवळ व्यक्ती म्हणून त्यांच्या महानतेसाठी नव्हे तर त्यांच्या मोठ्या हृदयासाठी (मनासाठी) आणि साधेपणासाठी देखील ओळखले जायचे," असं म्हणत अमिताभ यांनी आपल्या पोस्टची सुरुवात केली आहे.

अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे, "पंजाबच्या ज्या गावातून ते आले होते त्या गावाच्या मातीचा सुगंध त्यांच्यासोबत आणला आणि त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत ते त्या निसर्गाशी प्रामाणिक राहिले," असं म्हटलं आहे. "मनोरंजन हे एक असे क्षेत्र जे प्रत्येक दशकात बदलत गेले. चित्रपट उद्योग बदलला, पण ही व्यक्ती कधीही बदलली नाही. त्याचे हास्य, त्याच्याबद्दल वाटणारं आकर्षण आणि त्याच्या भेटीतील ऊर्जा त्याच्या सभोवतालच्या प्रत्येकापर्यंत पोहोचली. हे असं उदाहरण या व्यवसायात दुर्मिळ आहे. आमच्यात जे काही होतं ते सारं रिकामं झालं आहे. त्यांच्या जाण्याने आयुष्यात एक पोकळी निर्माण झाली असून ती नेहमीच राहील," असं म्हटलं आहे.

मुख्य नायक म्हणून अमिताभ आणि धर्मेंद्र यांनी 'शोले', 'चुपके चुपके', 'राम बलराम' आणि 'नसीब' या चार चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Dharmendra DeathAmitabh BachchanDharmendra passes awayDharmendra dead 2025Dharmendra death news

इतर बातम्या

भटक्या कुत्र्यांना वाटेल तिथे खावू घालणाऱ्यांना दणका; महारा...

महाराष्ट्र बातम्या