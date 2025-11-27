English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dharmendra Prayer Meet Updates: धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूड सेलिब्रिटींची हजेरी; पाहा संपूर्ण यादी

Dharmendra Prayer Meet Live Update: बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 07:43 PM IST
Dharmendra Prayer Meet Updates: धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूड सेलिब्रिटींची हजेरी; पाहा संपूर्ण यादी

Dharmendra Prayer Meet Live Update: बॉलिवूडचे ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांचे गुरूवारी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी 89 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं आहे. त्यांनी मुंबईतील जुहू येथील आपल्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली आहे.  अशातच आज 27 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्यासाठी प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रार्थना सभा वांद्रे येथील ताज लँड्स एंड येथे होते आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलिवूड सेलिब्रिटी पापाराझींच्या कॅमेऱ्यात कैद

अशातच धर्मेंद्र यांचे जवळचे नातेवाईक, मित्र, कुटुंबीय आणि लाखो चाहते त्यांच्या घरी गर्दी करत आहेत. त्यासोबत त्यांच्या प्रार्थना सभेला अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली.  मात्र, त्याठिकाणी पापाराझी आणि मीडियाला हॉटेलमध्ये प्रवेश नाही. त्यामुळे हॉटेलच्या मुख्य गेटबाहेर त्यांच्या कारमध्ये प्रवेश करणाऱ्या कलाकारांची फक्त झलक दिसत आहे. 

रजत बेदी

धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला रजत बेदी त्यांच्या कुटुंबासह प्रार्थना सभेला पोहोचले आहेत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खान 

धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान देखील दाखल झाला आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रार्थना सभेला पोहोचली रेखा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रार्थना सभेला पोहोचली सुनीता आहूजा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमिषा पटेल

बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल देखील धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला उपस्थित होती. धर्मेंद्र रुग्णालयात असताना देखील ती त्यांना भेटली होती. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला पोहोचली बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी देखील धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला दाखल झालाय

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

प्रार्थना सभेला पोहोचला शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
dharmendra prayer meet livedharmendra prayer meet updatedharmendra prayer meet timedharmendra prayer meet live updates

इतर बातम्या

Dharmendra Prayer Meet Updates: धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना...

मनोरंजन