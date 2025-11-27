Dharmendra Prayer Meet Updates: धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूड सेलिब्रिटींची हजेरी; पाहा संपूर्ण यादी

Dharmendra Prayer Meet Live Update: बॉलिवूडचे ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांचे गुरूवारी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी 89 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं आहे. त्यांनी मुंबईतील जुहू येथील आपल्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली आहे. अशातच आज 27 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्यासाठी प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रार्थना सभा वांद्रे येथील ताज लँड्स एंड येथे होते आहे.
अशातच धर्मेंद्र यांचे जवळचे नातेवाईक, मित्र, कुटुंबीय आणि लाखो चाहते त्यांच्या घरी गर्दी करत आहेत. त्यासोबत त्यांच्या प्रार्थना सभेला अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली. मात्र, त्याठिकाणी पापाराझी आणि मीडियाला हॉटेलमध्ये प्रवेश नाही. त्यामुळे हॉटेलच्या मुख्य गेटबाहेर त्यांच्या कारमध्ये प्रवेश करणाऱ्या कलाकारांची फक्त झलक दिसत आहे.
धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला रजत बेदी त्यांच्या कुटुंबासह प्रार्थना सभेला पोहोचले आहेत.
धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान देखील दाखल झाला आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल देखील धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेला उपस्थित होती. धर्मेंद्र रुग्णालयात असताना देखील ती त्यांना भेटली होती.