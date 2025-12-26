धर्मेंद यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी सनी आणि बॉबी देओलचा मोठा निर्णय, या दिवशी प्रदर्शित होणार धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट

Dharmendra Last Film: श्रीराम राघवन दिग्दर्शित आगामी हिंदी चित्रपट ‘इक्कीस’ अनेक कारणांमुळे सध्या विशेष चर्चेत आहे. या चित्रपटातून अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा पहिल्यांदाच लीड रोलमध्ये मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करत आहे.
मात्र, या चित्रपटाचं सर्वात भावनिक आणि महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचा हा मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणारा शेवटचा चित्रपट ठरणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन धर्मेंद्र यांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचे पुत्र सनी देओल आणि बॉबी देओल यांनी ‘इक्कीस’ची एक स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टाइम्स नाऊच्या रिपोर्टनुसार, पुढील आठवड्यात मुंबईत ही खास स्क्रीनिंग पार पडणार असून ही त्यांच्या वडिलांच्या स्मृतींना समर्पित असेल. विशेष म्हणजे, धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबी देओल पहिल्यांदाच एकत्र माध्यमांसमोर येणार आहेत. त्यामुळे हा क्षण चाहत्यांसाठीही अत्यंत भावनिक ठरणार आहे. या कार्यक्रमाबाबत अधिकृत तपशील अद्याप जाहीर झाले नसले, तरी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि भावनिक प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.
दरम्यान, ‘इक्कीस’ या चित्रपटाची कथा सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या शौर्यगाथेवर आधारित आहे. अरुण खेतरपाल हे भारताचे सर्वात कमी वयात परमवीर चक्र मिळवणारे वीर जवान होते. बासंतरच्या लढाईत त्यांनी शत्रूशी थेट सामना करत पाकिस्तानचे तब्बल 10 टँक उद्ध्वस्त केले होते. देशासाठी लढताना त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. या चित्रपटातून त्यांच्या धैर्य, शौर्य आणि बलिदानाची प्रेरणादायी कथा मोठ्या पडद्यावर साकारण्यात येणार आहे.
अलीकडेच अगस्त्य नंदाने या चित्रपटातील आपल्या अनुभवाबद्दल बोलताना धर्मेंद्र यांच्यासोबत काम करण्याचा किस्सा शेअर केला. त्याने सांगितले की, त्याचे धर्मेंद्र यांच्यासोबत फारसे सीन नव्हते पण जेवढा वेळ एकत्र घालवता आला तो कायम लक्षात राहील. पहिल्या भेटीवेळी आपण खूप नाराज होतो, मात्र धर्मेंद्र यांचा स्वभाव अत्यंत साधा, आपुलकीचा आणि प्रेमळ असल्याचं अगस्त्यने सांगितलं. त्यांनी कधीही सीनियर असल्याचं जाणवू दिलं नाही आणि नेहमी मित्रासारखं वागले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘इक्कीस’ हा चित्रपट यावर्षी 25 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र काही कारणांमुळे रिलीज पुढे ढकलण्यात आला. आता हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 1 जानेवारी 2026 रोजी जगभरातील सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे. धर्मेंद्र यांचा अखेरचा चित्रपट, सत्यघटनेवर आधारित दमदार कथा आणि नवीन चेहऱ्याचं पदार्पण यामुळे ‘इक्कीस’कडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.