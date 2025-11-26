English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ICUमधून धर्मेंद्र अंकलचा आईला केलेला कॉल…' अभिनेत्याने उलगडलं आठवणीचं पान

Dharmendra : धर्मेंद्रांचा ICU कॉल! निकितिन धीरने सांगितला कधीही न ऐकलेला किस्सा  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 26, 2025, 04:37 PM IST
'ICUमधून धर्मेंद्र अंकलचा आईला केलेला कॉल…' अभिनेत्याने उलगडलं आठवणीचं पान

अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. 24 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतल्यानंतर, इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. अशातच अभिनेता निकितिन धीरने धर्मेंद्र यांच्याशी संबंधित एक भावनिक प्रसंग शेअर केला आहे, ज्यामुळे अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहिलं नाही. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राहत्या घरी कलाकारांची सतत ये-जा सुरू आहे. सोशल मीडियावरही अनेकांनी त्यांच्यासोबतच्या जुन्या आठवणींना शब्दबद्ध केलं आहे. निकितिन धीरने सांगितलं की, त्यांच्या वडिलांचे, म्हणजे अभिनेते पंकज धीर यांचे निधन झाल्यानंतर धर्मेंद्र रुग्णालयातील ICU मध्ये असतानाही त्यांनी त्याच्या आईला फोन करून शोक व्यक्त केला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

'ICU मधून आलेला तो फोन… कधीही विसरू शकत नाही'

निकितिन म्हणतो, 'बाबांचा मृत्यु झालेला. घरात शोककळा होती. त्याच वेळी धरम अंकल ICU मध्ये दाखल होते, पण तरीही त्यांनी आईला फोन करून तिचं सांत्वन केलं. ते म्हणाले होते – ‘मी लवकरच ठीक होऊन घरी येईन, काळजी करू नकोस.’ त्या काही शब्दांनी आईचा आधार धरला होता. इतक्या वेदनेतून जात असतानाही त्यांनी दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या. हे फक्त त्यांच्यासारख्या मोठ्या मनाच्या माणसाकडूनच शक्य आहे.'

धर्मेंद्र – इंडस्ट्रीचा 'ऑरिजनल हिरो'

निकितिन आणि त्यांचे वडील पंकज धीर यांचं धर्मेंद्र यांच्याशी दशकांपासून जिव्हाळ्याचं नातं होतं. त्या आठवणी सांगताना निकितिन भावुक झाला. तो म्हणाला, 'बाबा आणि मी नेहमी चर्चा करायचो की इंडस्ट्रीतील सर्वात यशस्वी हिरो कोण? बाबांचं उत्तर कधीच बदललं नाही  धर्मेंद्र! ते म्हणायचे ‘सर्वात मर्दानी, सर्वात देखणा, सर्वात विनम्र आणि सोन्यासारख्या हृदयाचा माणूस म्हणजे धर्म अंकल.’ निकितिनने धर्मेंद्र आणि पंकज धीर यांचे एक जुने फोटोही शेअर केले आहेत. तो म्हणतो, 'आम्ही अक्षरशः त्यांच्या मांडीवर वाढलो. ते आमच्यासाठी सुपरस्टार नव्हते, ते कुटुंब होते. त्यांच्या हसण्याने खोली उजळून निघायची. आमच्या बालपणात भरभरून प्रेम देणाऱ्या त्या व्यक्तीला आम्ही कधीच विसरू शकत नाही.'

दीर्घ आजारानंतर शांत पडदा

धर्मेंद्र यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून उपचार सुरू होते. ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते घरीच मेडिकल निरीक्षणाखाली होते. अखेर 24 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. पवन हंस स्मशानभूमीमध्ये त्यांच्या अंत्यसंस्काराला अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमारसह अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते. धर्मेंद्र यांच्या जाण्यानं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक सुवर्णअध्याय संपुष्टात आला आहे. कलाकार, कुटुंबीय आणि चाहत्यांच्या मनात मात्र त्यांची प्रेमळ, सज्जन आणि मोठ्या मनाच्या माणसाची प्रतिमा सदैव जिवंत राहील.

FAQ

धर्मेंद्र यांचे निधन कसे झाले?
धर्मेंद्र यांचे नोव्हेंबरमध्ये दीर्घ आजारानंतर निधन झाले. ते काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयात उपचार घेत होते आणि त्यानंतर घरीच उपचार सुरू होते.

निकितिन धीरचा धर्मेंद्र यांच्याशी कसा संबंध होता?
निकितिन आणि त्यांचे वडील पंकज धीर यांचे धर्मेंद्र कुटुंबाशी खूप जिव्हाळ्याचे आणि अनेक दशकांचे नाते होते. धर्मेंद्र हे त्यांच्या कुटुंबासाठी कुटुंबातील सदस्यासारखेच होते.

धर्मेंद्र यांनी ICU मधून का फोन केला होता?
पंकज धीर यांच्या निधनानंतर धर्मेंद्र स्वतः आजारी असून ICU मध्ये राहूनही त्यांनी निकितिनच्या आईला फोन करून सांत्वन केले. हा फोन त्यांच्या संवेदनशीलतेचे आणि मोठेपणाचे उदाहरण मानला जातो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
dharmendra icudharmendra health update#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnewsDharmendra farmhouseDharmendra Death

इतर बातम्या

सरकारकडून आता विद्यार्थीनींसाठी सर्वात मोठी घोषणा, 2026 आधी...

महाराष्ट्र बातम्या