धर्मेंद्र यांना या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार रुग्णालयातून डिस्चार्ज करून घरी पाठवण्यात आले; डॉक्टरांनी केला खुलासा

जेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांची प्रकृती काही काळापासून खालावल्यामुळे त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. काही दिवस रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर बुधवारी त्यांना डिस्चार्ज देऊन त्यांच्या घरी नेण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्यावर घरच्या वातावरणात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबियांनी दिली.
धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून घरी घेण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, यावर डॉक्टरांनीही स्पष्टीकरण दिले. डॉक्टर प्रतीत समदानी यांनी सांगितले की हा निर्णय धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर आणि दोन्ही मुलं, सनी आणि बॉबी देओल यांनी त्यांच्या आईच्या इच्छेनुसार घेतला. धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यात त्रास होत होता आणि ते अनेक दिवस रुग्णालयात उपचार घेत होते. कुटुंबियांना वाटले की घरच्या सुरक्षित वातावरणात त्यांच्यावर उपचार करणे अधिक योग्य ठरेल, ज्यामुळे त्यांची प्रकृती लवकर सुधारेल.
डॉक्टर प्रतीत समदानी यांनी सांगितले, 'सनी आणि बॉबी देओल यांनी आईच्या इच्छेनुसार हा निर्णय घेतला. धर्मेंद्र यांनी आपल्या जवळच्या लोकांच्या सहवासात राहून लवकर बरे व्हावे, अशी कुटुंबियांची प्रार्थना आहे. या कठीण काळात मी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहे आणि धर्मेंद्र यांचा लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करतोय.' धर्मेंद्र यांची प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे संपूर्ण कुटुंब चिंतेत आहे. रुग्णालयात असताना हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल आणि बॉबी देओल हे सर्वजण त्यांच्यासोबत होते. हेमा मालिनी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि ते उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत. त्यांनी याबरोबरच या सर्व जबाबदाऱ्यांमध्ये स्वतःला खचू देऊ नये, असेही आवाहन केले.
कुटुंबियांच्या निर्णयामुळे धर्मेंद्र यांना घरच्या सुरक्षित वातावरणात उपचार मिळत आहेत. त्यांच्या घरात डॉक्टरांची टीम नियमित भेट देत असून, औषधोपचार, श्वासोच्छ्वासावर लक्ष ठेवणे आणि आराम यावर विशेष भर दिला जात आहे. दरम्यान, धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांनी देशभरातून त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली आहेत. सोशल मीडियावर अनेकांनी ‘धर्मेंद्र लवकर बरे व्हा’ अशा संदेशांनी मनसोक्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. फॅन्सचा प्रेम आणि प्रार्थना पाहून कुटुंबीयांनीदेखील समाधान व्यक्त केले आहे.
धर्मेंद्र यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीत केलेल्या योगदानामुळे त्यांच्या तब्येतीची बातमी चाहत्यांसाठी खूप महत्वाची ठरली आहे. रुग्णालयातून डिस्चार्ज होऊन घरी येणे हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे, आणि आता सर्वांचा लक्ष त्यांच्या लवकर बरे होण्याकडे आहे.
FAQ
धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून का डिस्चार्ज देण्यात आले?
धर्मेंद्र यांना इच्छेनुसार त्यांच्या कुटुंबाने रुग्णालयातून डिस्चार्ज करून घरी आणले. त्यांच्या तब्येतीसाठी घरच्या सुरक्षित वातावरणात उपचार सुरू करणे योग्य ठरेल, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
घरच्या उपचारांवर कोण लक्ष ठेवत आहे?
धर्मेंद्र यांच्यावर घरच्या वातावरणात डॉक्टरांची टीम उपचार करत आहे. औषधोपचार, श्वासोच्छ्वास आणि आराम यावर नियमित लक्ष ठेवले जात आहे.
धर्मेंद्र यांची प्रकृती सध्या कशी आहे?
डॉक्टरांनी सांगितले की धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि ते उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांचा आणि चाहत्यांचा सहवास त्यांच्या लवकर बरे होण्यास मदत करत आहे.