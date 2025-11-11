English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हेमा मालिनी नाही तर 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात होते धर्मेंद्र! 40 वेळा अभिनेत्रीचा...

Dharmendra : धर्मेंद्र यांची दोन लग्न झाली आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. पण तुम्हाला माहितीये का हेमा मालिनी नाही तर या अभिनेत्रीमागे ते वेडे होते. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 11, 2025, 03:49 PM IST
हेमा मालिनी नाही तर 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात होते धर्मेंद्र! 40 वेळा अभिनेत्रीचा...

Dharmendra : धर्मेंद्र यांचं दोन लग्नाची कहाणी सर्वांना माहिती आहे. धर्मेंद्र यांनी पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केलं आहे. हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न करण्यासाठी त्यांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला आणि मग त्यांनी हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केलं. चित्रपटसृष्टीत धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची जोडी खूप हिट होती. पण अनेकांना माहिती नाही की, हेमा मालिनी यांच्या प्रेमात पडण्यापूर्वी धर्मेंद्र हे एका अभिनेत्रीच्या मागे वेडे होते. ही अभिनेत्री त्यांना इतकी आवडायची की, त्यांनी अभिनेत्रीचा एक चित्रपट जवळपास 40 वेळा पाहिला आहे. ही अभिनेत्री त्या काळातील सर्वात सुपरहिट अभिनेत्री मानली गेली होती. कोण आहे ती अभिनेत्री याबद्दल तुम्हाला उत्सुकता असेल ना. 

Add Zee News as a Preferred Source

तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ही अभिनेत्री आहे सुरैया...हो सुरैया जी 50 दशकांपासून लोकप्रिय अभिनेत्री तर होत्यात शिवाय त्या एक गायिका पण होत्या. धर्मेंद्र यांनी स्वत: सुरैया यांच्याबद्दल सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते की, सुरैया यांच्यावर धर्मेंद्र यांना क्रश होतं. सुरैया यांना मोठ्या पडद्यावर पाहिला त्यांना खूप आवडायचं. सुरैया यांचे चित्रपट पाहण्यासाठी धर्मेंद्र हे मैलों मैल चालत जायचे. इतकंच नाही तर धर्मेंद्र यांनी सुरैया यांचा दिल्लगी हा चित्रपट 40 वेळा पाहिलाय. 

सुरैया यांच्याविषयी बोलायचं झालं तर त्यांनी करिअरमध्ये जवळपास 70 चित्रपटांमध्ये काम केलंय. तर 338 गाणी सुरैया यांनी गायली आहेत. त्या काळात सुरैया आणि देव आनंद यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत होती. इतकंच नाही तर खऱ्या आयुष्यात दोघं एकमेकांना खूप जवळ होते असं म्हटलं जायचं. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार, सुरैया यांचं कुटुंब या नात्यातून नाराज होतं आणि त्यामुळे सुरैया यांनी देव आनंद यांना सोडलं. तर देवा आनंद यांचं सुरैया यांच्यावर इतकं प्रेम होतं की त्यांच्या ब्रेकअपनंतरही त्यांनी कधीच लग्न केलं नाही. 

दरम्यान, असं म्हटलं जातं की सुरैया या त्यांच्या काळातील सगळ्यात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. इतकंच नाही तर वयाच्या 20 व्या वर्षी त्या अभिनेत्री झाल्यात. तर त्यांच्या आवाज गोड होता आणि दिसायला पण सुंदर त्यामुळे त्यांना मलिका ए हुस्न आणि मलिका ए अदाकारा असं म्हटलं जायचं. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
hema mailinidharmendraSuraiyadev ananddharmendra heme malini

इतर बातम्या

बाईकप्रेमींना धक्का! Honda नं प्रिमियम बाईक बंद केली? आता प...

टेक