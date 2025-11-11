हेमा मालिनी नाही तर 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात होते धर्मेंद्र! 40 वेळा अभिनेत्रीचा...

Dharmendra : धर्मेंद्र यांचं दोन लग्नाची कहाणी सर्वांना माहिती आहे. धर्मेंद्र यांनी पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केलं आहे. हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न करण्यासाठी त्यांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला आणि मग त्यांनी हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केलं. चित्रपटसृष्टीत धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची जोडी खूप हिट होती. पण अनेकांना माहिती नाही की, हेमा मालिनी यांच्या प्रेमात पडण्यापूर्वी धर्मेंद्र हे एका अभिनेत्रीच्या मागे वेडे होते. ही अभिनेत्री त्यांना इतकी आवडायची की, त्यांनी अभिनेत्रीचा एक चित्रपट जवळपास 40 वेळा पाहिला आहे. ही अभिनेत्री त्या काळातील सर्वात सुपरहिट अभिनेत्री मानली गेली होती. कोण आहे ती अभिनेत्री याबद्दल तुम्हाला उत्सुकता असेल ना.
तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ही अभिनेत्री आहे सुरैया...हो सुरैया जी 50 दशकांपासून लोकप्रिय अभिनेत्री तर होत्यात शिवाय त्या एक गायिका पण होत्या. धर्मेंद्र यांनी स्वत: सुरैया यांच्याबद्दल सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते की, सुरैया यांच्यावर धर्मेंद्र यांना क्रश होतं. सुरैया यांना मोठ्या पडद्यावर पाहिला त्यांना खूप आवडायचं. सुरैया यांचे चित्रपट पाहण्यासाठी धर्मेंद्र हे मैलों मैल चालत जायचे. इतकंच नाही तर धर्मेंद्र यांनी सुरैया यांचा दिल्लगी हा चित्रपट 40 वेळा पाहिलाय.
सुरैया यांच्याविषयी बोलायचं झालं तर त्यांनी करिअरमध्ये जवळपास 70 चित्रपटांमध्ये काम केलंय. तर 338 गाणी सुरैया यांनी गायली आहेत. त्या काळात सुरैया आणि देव आनंद यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत होती. इतकंच नाही तर खऱ्या आयुष्यात दोघं एकमेकांना खूप जवळ होते असं म्हटलं जायचं. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार, सुरैया यांचं कुटुंब या नात्यातून नाराज होतं आणि त्यामुळे सुरैया यांनी देव आनंद यांना सोडलं. तर देवा आनंद यांचं सुरैया यांच्यावर इतकं प्रेम होतं की त्यांच्या ब्रेकअपनंतरही त्यांनी कधीच लग्न केलं नाही.
दरम्यान, असं म्हटलं जातं की सुरैया या त्यांच्या काळातील सगळ्यात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. इतकंच नाही तर वयाच्या 20 व्या वर्षी त्या अभिनेत्री झाल्यात. तर त्यांच्या आवाज गोड होता आणि दिसायला पण सुंदर त्यामुळे त्यांना मलिका ए हुस्न आणि मलिका ए अदाकारा असं म्हटलं जायचं.