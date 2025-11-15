English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धर्मेंद्र यांचा 39 वर्ष जुना एक चित्रपट आजवर नाही झाला प्रदर्शित, नेमकं कारण काय?

Dharmendra Latest News: जेम्स बाँडच्या भूमिकेत पडद्यावर धमाल करणार होते धर्मेंद्र, पण 'हा' चित्रपट कधीच प्रदर्शित झाला नाही. अनेक दशाकंनंतर ही गोष्ट उघड झाल्यावर चाहत्यांनी एकाहून एक कमेंट्स केल्या. जाणून घ्या, नेमकं काय होतं त्या चित्रपटात?  

Updated: Nov 15, 2025, 05:10 PM IST
हिंदी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचा चाहते वर्ग खूप मोठे आहे. ही मॅन म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते धर्मेंद्र हे 70 च्या दशकापासून रुपेरी पडद्यावर सक्रिय असून  त्यांनी अनेक निर्माते आणि दिग्दर्शकांसोबत काम केले आहे. चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते आणि लेखक अनिल शर्मा यांनी धर्मेंद्र यांच्या एका 'शेर' या जुन्या चित्रपटाबद्दल रंजक किस्सा शेअर केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा कधीही प्रदर्शित झाला नाही. 

'गदर: एक प्रेम कथा' हा सुपर हिट चित्रपट दिग्दर्शित करणारे अनिल शर्मा यांनी धर्मेंद्र देओल यांच्या या 'शेरा' चित्रपटाच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी अभिनेत्याच्या 1986 मधील 'शेर' चित्रपटाचे एक पोस्टर शेअर केले आहे, ज्यामध्ये धर्मेंद्र शर्टलेस आणि बंदूक धरलेले दिसत आहेत. त्यांचा हा दमदार लूक पाहून चाहते लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत.

त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, "1986 चा 'शेर' हा चित्रपट एका भारतीय आणि एका परदेशी निर्मात्याने मिळून तयार केला होता. या चित्रपटाची कथा एका गुप्तहेराच्या अवतीभवती फिरते. या मनोरंजक चित्रपटात धरमजींची जेम्स बाँडसारखी भूमिका होती. हा चित्रपट परदेशात चित्रित होणार होता, पण काही कारणांमुळे तो होऊ शकला नाही. आम्ही मुंबईतील सेटवर काही अ‍ॅक्शन सीन्स आणि एलपीने संगीतबद्ध केलेले गाणे चित्रित केले. मला अजूनही आठवते की या चित्रपटात धरमजींचा लूक त्यांची अॅक्टिंग सगळंच किती मनमोहक होतं." त्यांनी पुढे लिहिले आहे की, "त्या काळातील कोणत्याही बॉलिवूड अभिनेत्यासाठी धर्मेंद्रचा हा चित्रपट आणि अभिनय एकदम वेगळ्या पातळीवरचा होता."

या चित्रपटाचे पोस्टर पाहिल्यानंतर चाहत्यांनीही भरभरुन प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी चित्रपट प्रदर्शित करण्याची मागणी केली आहे, तर काहींनी असे सुचवले आहे की पटकथेत काही बदल करून आणि नंतर बॉबी देओल आणि सनी देओलसोबत हा चित्रपट प्रदर्शित करावा. हे लक्षात घ्यावे की 'शेर' चित्रपटाचे चित्रीकरण आधीच सुरू झाले होते, परंतु चित्रपट कधीही प्रदर्शित झाला नाही. हा चित्रपट अनिल शर्मा यांनी दिग्दर्शित करत होते. धर्मेंद्र व्यतिरिक्त, या चित्रपटात सदाशिव अमरापूरकर, शम्मी कपूर, रती अग्निहोत्री, गोगा कपूर आणि गुड्डी मारुती सारखे कलाकार होते.  धर्मेंद्र यांनी अनिल शर्मा दिग्दर्शित मध्ये  'हुकुमत' या 1987मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात महत्त्वपूर्णि भूमिका साकारली आमि हा चित्रपट सुपर हिट ठरला. 

मूळचे मथुराचे रहिवासी असलेले अनिल शर्मा यांनी सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून करिअरची सुरुवात केली. 1981 मध्ये 'श्रद्धांजली' या चित्रपटातून त्यांनी दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले. ते फक्त दिग्दर्शकच नाही तर अव्वल अभिनेतेदेखील आहेत. दिग्दर्शिनापूर्वी त्यांनी 'पति पत्नी और वो', 'द बर्निंग ट्रेन', आणि 'इन्साफ का तराजू' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले.

