Dharmendra Health Updates : धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीची गंभीर अवस्था; व्हेंटिलेटरवर उपचार सुरू

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेता आणि ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखला जाणारा धर्मेंद्र यांची तब्येत चिंताजनक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या प्रकृतीत अचानक बिघाड झाल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटरवर हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धर्मेंद्र यांना सुरुवातीला रुग्णालयात नियमित तपासणीसाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या वयोमानानुसार काही गुंतागुंत वाढल्याने प्रकृती हळूहळू गंभीर होत गेली. आज सकाळी डॉक्टरांच्या लक्षात आले की, त्यांची तब्येत अचानक खालावली आहे. कोणतीही जोखीम न घेता, त्यांना तातडीने आयसीयूमध्ये हलवले गेले. सध्या धर्मेंद्र यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम सतत लक्ष ठेवून उपचार करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ते उपचारांना प्रतिसाद देत आहेत, तरीही प्रकृती अजूनही गंभीर असल्याचे समजत आहे.
धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीतील या गंभीर बदलामुळे संपूर्ण देओल कुटुंब रुग्णालयात उपस्थित आहे. सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल हे सर्व रुग्णालयात असून, डॉक्टरांसोबतच उपचार प्रक्रियेवर लक्ष ठेवत आहेत. कुटुंबीयांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल देशभरातील चाहत्यांमध्ये चिंता पसरली आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना सुरू केल्या आहेत. अनेकांनी ‘ही-मॅन’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी संदेश पाठवत आहेत, तर काहींनी त्यांच्या चित्रपटांच्या आठवणी शेअर करून त्यांना बरे होण्याची शक्ती पाठवली आहे.
धर्मेंद्र हे बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय आणि आवडते अभिनेता आहेत. त्यांनी आपल्या करिअरमध्ये ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘चुपके चुपके’, ‘धरमवीर’, ‘यमला पगला दीवाना’ अशा अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये दमदार अभिनय केला आहे. त्यांच्या अभिनयाच्या ताकदीमुळे ते आजही चाहत्यांच्या मनात कायमस्वरूपी स्थान ठेवतात. धर्मेंद्र हे केवळ अभिनयासाठीच नव्हे तर नृत्य, स्टंट, आणि बॉलीवूडमध्ये वेगळ्या शैलीच्या अभिनयासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या फिल्मी करिअरला 50 वर्षांचा अनुभव आहे आणि त्यांनी अनेक पिढ्यांच्या चाहत्यांना मनोरंजन दिले आहे.
धर्मेंद्र यांची प्रकृती श्वसनासंबंधी समस्या मुळे गंभीर झाली आहे, त्यामुळे त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून, आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू ठेवले आहेत. रुग्णालयातील वैद्यकीय टीम ही त्यांच्या प्रकृतीच्या प्रत्येक बदलावर तत्परतेने प्रतिसाद देत आहे. धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती रुग्णालय किंवा कुटुंबीयांकडून जाहीर केलेली नाही.
FAQ
धर्मेंद्र सध्या कुठे उपचार घेत आहेत?
धर्मेंद्र सध्या मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांच्या प्रकृतीत गंभीर बदल झाल्यामुळे त्यांना आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे.
धर्मेंद्र यांची प्रकृती किती गंभीर आहे?
सध्या धर्मेंद्र यांची प्रकृती गंभीर आणि नाजूक आहे. डॉक्टरांची विशेष टीम त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आवश्यक उपचार देत आहे.
धर्मेंद्र यांची प्रकृतीबाबत कुटुंबीय आणि रुग्णालयाने अधिकृत माहिती दिली आहे का?
अद्याप धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबाबत कुटुंबीय किंवा रुग्णालयाकडून अधिकृत घोषणा आलेली नाही. परंतु सूत्रांकडून माहिती मिळालेली आहे की ते उपचारांना प्रतिसाद देत आहेत आणि कुटुंबीय रुग्णालयात उपस्थित आहेत.