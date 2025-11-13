English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धर्मेंद्र यांच्या सुना चर्चेत; एकीचं 300 कोटींचं बिझनेस साम्राज्य, दुसरीचं ब्रिटिश राजघराण्याशी कनेक्शन!

Dharmendra's daughters-in-law : धर्मेंद्र यांच्या सुनाही त्यांच्या स्टार कुटुंबाइतक्याच ग्लॅमरस; जाणून घ्या त्यांचं खास कामकाज!

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 13, 2025, 05:09 PM IST
मुंबई:  बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र हे अभिनयाच्या जगतातील एक अमर नाव. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या तब्येतीमुळे ते चर्चेत आहेत, पण देओल परिवार कायमच चाहत्यांच्या उत्सुकतेचा विषय राहिला आहे. सनी देओल, बॉबी देओल यांच्याबद्दल सर्वांनाच माहिती असते, मात्र धर्मेंद्र यांच्या सुनाही तितक्याच प्रभावशाली आणि गुणी आहेत. दोघींनीही अभिनयापासून दूर राहत आपल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

पूजा देओल – सनी देओलची पत्नी आणि ब्रिटिश राजघराण्याशी नातं

धर्मेंद्र यांचा मोठा मुलगा सनी देओलची पत्नी पूजा देओल (मूळ नाव लिंडा देओल) या लंडनमध्ये जन्मलेल्या आहेत. त्यांचा जन्म 21 सप्टेंबर 1957रोजी झाला. नवभारत टाईम्सच्या एका अहवालानुसार, पूजाचे कुटुंब ब्रिटिश रॉयल फॅमिलीशी जोडलेले आहे. त्यांच्या आई जून सारा या ब्रिटिश राजघराण्यातील अधिकाऱ्यांसोबत काम करत होत्या आणि ट्यूडर होल्डिंग्ज लिमिटेड या प्रतिष्ठित संस्थेत सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. पूजाने अभिनयात थोडीफार पावलं टाकली असली तरी त्या मुख्यत्वे लेखिका आणि पटकथाकार म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी सनी देओलच्या ‘यमला पगला दीवाना 2’  या चित्रपटाची कथा लिहिली होती. एवढंच नव्हे, तर 1966 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘हिम्मत’ चित्रपटात त्यांनी छोटेखानी पाहुणी भूमिका साकारली होती.

सनी देओलच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात त्याचं नाव अमृता सिंग आणि डिंपल कपाडिया यांच्यासोबत जोडलं गेलं होतं. या चर्चांमुळे पूजा यांनी स्वतःला प्रकाशझोतातून दूर ठेवलं आणि सार्वजनिक जीवन टाळत लंडनमध्ये स्थायिक झाल्या. मात्र, त्यांच्या साधेपणामुळे आणि शांत स्वभावामुळे त्या देओल घराण्याची प्रतिष्ठा जपत आहेत.

तान्या देओल – बॉबी देओलची पत्नी आणि 300 कोटींचं साम्राज्य

धर्मेंद्र यांचा धाकटा मुलगा बॉबी देओलची पत्नी तान्या देओल या सौंदर्य आणि बुद्धिमत्तेचं सुंदर मिश्रण आहेत. त्या प्रसिद्ध उद्योगपती आणि बँकर दिवंगत देवेंद्र आहूजा यांच्या कन्या आहेत. देवेंद्र आहूजा हे सेंचुरियन बँकेचे प्रमोटर होते आणि त्यांच्या निधनानंतर तान्याला सुमारे 300 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि शेअर्स वारसा म्हणून मिळाले. तरीदेखील, तान्याने केवळ संपत्तीवर विसंबून न राहता, स्वतःचं करिअर इंटीरियर डिझायनर म्हणून घडवलं. त्यांच्या डिझाईन सेन्समुळे त्या आज बॉलिवूडमधील अनेक स्टार्ससाठी घरे आणि ऑफिसेस डिझाईन करतात. बॉबी आणि तान्या यांची भेटही एखाद्या चित्रपटासारखीच आहे. एका मित्राच्या पार्टीत बॉबीने तान्याला पाहिलं आणि त्याच क्षणी तिच्या प्रेमात पडला. त्याने तिथेच तान्याला प्रपोज केलं आणि 1996 मध्ये दोघांनी लग्न केलं. आज या जोडप्याला दोन मुलं असून ते एकत्र शांत आणि समृद्ध जीवन जगत आहेत.

देओल घराण्याच्या सुनाही तितक्याच विशेष

धर्मेंद्र, सनी आणि बॉबी देओल यांनी अभिनयाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या मनावर राज्य केलं. पण त्यांच्या सुनांनी अभिनयाच्या बाहेर राहूनही स्वतःची स्वतंत्र ओळख आणि प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. पूजा देओल यांनी लेखनाच्या माध्यमातून सर्जनशीलतेत आपली छाप सोडली, तर तान्या देओल यांनी व्यवसाय आणि इंटीरियर डिझाईनच्या क्षेत्रात आपलं साम्राज्य उभं केलं. देओल घराण्यात ग्लॅमर आणि स्टारडम असलं तरी, या दोन्ही महिलांनी साधेपणा, संस्कार आणि कौटुंबिक मूल्यांवर भर दिला आहे. त्यामुळेच त्या बॉलिवूडच्या सर्वात प्रतिष्ठित घराण्यांपैकी एक असलेल्या देओल कुटुंबाच्या ‘सिंपल पण स्ट्रॉंग’ चेहऱ्यांपैकी आहेत.

FAQ
पूजा देओल कोण आहेत आणि त्या काय करतात?
पूजा देओल या सनी देओल यांच्या पत्नी आहेत. त्या लेखिका असून त्यांनी ‘यमला पगला दीवाना 2’ चित्रपटाची कथा लिहिली आहे.

तान्या देओलचा व्यवसाय कोणता आहे?
तान्या देओल या यशस्वी इंटीरियर डिझायनर असून, त्यांच्याकडे सुमारे 300 कोटींचं साम्राज्य आहे.

पूजा देओलचा ब्रिटिश राजघराण्याशी संबंध आहे का?
होय. पूजा देओल यांच्या आई जून सारा या ब्रिटिश रॉयल फॅमिलीत काम करत होत्या, त्यामुळे त्यांचा संबंध ब्रिटिश राजघराण्याशी जोडला जातो.

