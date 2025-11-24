English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धर्मेंद्र यांच्या दोन गुप्त मुलींचा खुलासा! सनी–बॉबी यांच्या सख्या बहिणी राहिल्या कायम प्रकाशझोतातून दूर;

Dharmendra daughters : धर्मेंद्र यांचं कुटुंब नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. अभिनेत्याने दोन विवाह केले होते. पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांना तलाक न देता त्यांनी दुसरा विवाह केला. आज आपण धर्मेंद्र यांच्या त्या दोन मुलींविषयी जाणून घेऊ, ज्या कायम ग्लॅमरपासून दूर राहिल्या, पण आपल्या-आपल्या क्षेत्रात त्या कोणत्याही अभिनेत्रीपेक्षा कमी नाहीत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 24, 2025, 02:36 PM IST
बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र हे त्यांच्या पर्सनल आणि प्रोफेशनल आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. तब्बल सहा दशकांच्या करिअरमध्ये 300 हून अधिक चित्रपट करत त्यांनी ‘हँडसम हंक’चा मान मिळवला. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर हिंदी सिनेमाची ‘ड्रीमगर्ल’ हेमा मालिनीही फिदा झाली होती. चित्रपटांच्या शूटिंगदरम्यान धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्यात प्रेम फुललं आणि धर्मेंद्र यांनी पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांना तलाक न देता दुसरं लग्न हेमा मालिनींसोबत केलं. या दोन्ही विवाहांमधून त्यांना एकूण सहा अपत्यं झाली.

हेमा मालिनी यांच्या मुली ईशा देओल आणि अहाना देओल या प्रेक्षकांना चांगल्याच परिचित आहेत. मात्र धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांच्यापासून झालेल्या दोन मुली अजीता आणि विजेता या नेहमीच ग्लॅमरपासून आणि माध्यमांच्या प्रकाशझोतापासून दूर राहिल्या. धर्मेंद्रचे दोन्ही पुत्र सनी देओल आणि बॉबी देओल यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. परंतु धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलींना चित्रपटसृष्टीपासून नेहमी दूरच ठेवले.

धर्मेंद्र यांनी जेव्हा अभिनयासोबत निर्मितीक्षेत्रात पाऊल टाकलं, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलगी विजेताच्या नावावरून प्रोडक्शन हाऊसची स्थापना केली ‘विजेता प्रोडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड’. या बॅनरखालीच सनी देओल आणि बॉबी देओल यांनी पदार्पण केलं. ‘बेताब’ आणि ‘बरसात’ सारख्या सुपरहिट चित्रपटांची निर्मिती याच प्रोडक्शनने केली. अगदी धर्मेंद्र यांच्या नातू करण देओलचा चित्रपट ‘पल पल दिल के पास’ हाही याच बॅनरअंतर्गत तयार करण्यात आला.

धर्मेंद्र आणि प्रकाश कौर यांचा विवाह ते अवघे 19 वर्षांचे असताना झाला. त्यावेळी ते अभिनेता नव्हते. लग्नानंतर त्यांच्या घरी जन्मलेली पहिली मुलगी म्हणजे अजीता. सुपरस्टारची मुलगी असूनही अजीता आणि विजेता या दोघींनी पूर्णपणे गुप्तता राखली आणि कधीही प्रकाशझोतात आल्या नाहीत.

अजीता यांनी अमेरिकेत शिक्षण घेतलं असून त्या मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत. त्यांचे पती किरण चौधरी हे भारतीय-अमेरिकन दंतचिकित्सक आहेत. अजीता सध्या पती आणि दोन मुली निकिता आणि प्रियंका सोबत अमेरिकेतच राहतात.

विजेता यांच्या आयुष्याबद्दलही फार कमी माहिती समोर आली आहे. त्यांचे पती विवेक गिल हे दिल्लीस्थित उद्योजक असून राजकमल होल्डिंग्स अँड ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे डायरेक्टर आहेत. विजेता आणि विवेक यांना दोन मुले साहिल आणि प्रेरणा असून प्रेरणाचा विवाहही झाला आहे. तिचे पती पुलकित देवरा हे व्यावसायिक वकील आहेत. धर्मेंद्र यांच्या या दोन्ही मुली लाइमलाइटपासून कायम दूर राहिल्या असल्या, तरी आपल्या क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तर दुसरीकडे, धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबातील या दोन ‘गुप्त’ मुलींविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये आजही कायम आहे.

FAQ
धर्मेंद्र यांच्या अजीता आणि विजेता या मुली प्रकाशझोतात का दिसत नाहीत?
अजीता आणि विजेता यांनी नेहमीच ग्लॅमरपासून दूर राहणं पसंत केलं. धर्मेंद्र यांनीही मुलींना शांत आणि खाजगी जीवन जगू द्यावं, असा निर्णय घेतला होता.

अजीता देओल कुठे राहतात आणि काय करतात?
अजीता देओल अमेरिकेत स्थायिक आहेत. त्या मनोविज्ञान (सायकोलॉजी) विषयाच्या प्रोफेसर आहेत आणि त्यांच्या पती किरण चौधरी हे डेंटिस्ट आहेत.

विजेता देओलचा बॉलिवूडशी काय संबंध आहे?
विजेताच्या नावावरूनच धर्मेंद्र यांनी त्यांचे प्रोडक्शन हाऊस 'विजेता प्रोडक्शन' सुरू केले. सनी आणि बॉबी देओलचे काही हिट चित्रपट तसेच करण देओलची पहिली फिल्म ह्याच बॅनरखाली बनली आहे.

