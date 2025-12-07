धर्मेंद्र यांचं स्वप्न अधुरंच राहिलं, दिग्दर्शकाचा भावनिक खुलासा

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ आणि प्रतिष्ठित दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यासोबत झालेल्या शेवटच्या भेटीची हृदयस्पर्शी आठवण सांगितली आहे. त्यांच्या मुलाखतीत त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या अखेरच्या इच्छेविषयी उलगडताच सिनेसृष्टीत पुन्हा एकदा भावनिक वातावरण निर्माण झाले आहे. धर्मेंद्र आणि अनिल शर्मा यांचे नाते केवळ अभिनेता-दिग्दर्शक या पलीकडचे होते. अनेक यशस्वी चित्रपटांत एकत्र काम करताना दोघांमध्ये जिव्हाळ्याचं आणि आदराचं नातं घट्ट झालं होतं.
हुसैन जैदी यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील मुलाखतीत शर्मा म्हणाले 'सप्टेंबरमध्ये मी बॉबी देओलला भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी गेलो होतो. धर्मेंद्रजी तिथल्या हॉलमध्येच बसले होते. त्यांना भेटायला सतत लोक ये-जा करत होते आणि ते प्रत्येकाशी प्रेमाने संवाद साधत होते. मी जवळ गेलो तेव्हा त्यांनी मला मिठी मारली, माझी विचारपूस केली.' त्याच वेळी धर्मेंद्र यांनी आपल्या मनातली इच्छा उघड केली. जरी वयाच्या ९०व्या वर्षाकडे वाटचाल सुरू होती, तरी मनातलं सिनेमाप्रेम अजूनही तितकंच तीव्र होतं.
अनिल शर्मा पुढे सांगतात 'धर्मेंद्रजी मला म्हणाले ‘अनिल बेटा, माझ्यासाठी एक ताकदवान रोल लिही. मला अजून काम करायचं आहे. कॅमेराशिवाय मी राहू शकत नाही. अजून काहीतरी वेगळं करायचं आहे.’ शर्मा म्हणतात, 'त्यांनी हीच विनंती मला तीनदा केली. त्यावेळी मी त्यांना वचनही दिलं होतं की मी त्यांच्या योग्य असा दमदार, भावपूर्ण रोल नक्की लिहीन.' मात्र नियतीला काही वेगळंच मंजूर होतं. काही महिन्यांतच धर्मेंद्र यांच्या निधनाची दुःखद बातमी समोर आली आणि दिग्दर्शकाचं वचन अपूर्ण राहिलं. शर्मा म्हणतात, 'कल्पनाही नव्हती की तीच आमची शेवटची भेट ठरेल. धर्मेंद्रजींचा उत्साह, त्यांचं सिनेमावरचं प्रेम पाहिलं की ते वय विसरायला व्हायचं. त्यांच्यासाठी सिनेमा हा व्यवसाय नव्हता… तोच त्यांचा जीव होता.'
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर देओल कुटुंब दुःखात बुडालं. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी हरिद्वार येथे त्यांच्या अस्थींचे विसर्जन केले. नातू करण देओल यांनी अस्थी विसर्जनाचा विधी पार पाडला.
FAQ
धर्मेंद्र यांनी शेवटच्या भेटीत अनिल शर्माला काय इच्छा व्यक्त केली होती?
धर्मेंद्र यांनी अनिल शर्माला सांगितले की त्यांच्यासाठी एक ताकदवान आणि संस्मरणीय रोल लिहावा. ते अजून सिनेमात काहीतरी वेगळं करायचे होते आणि कॅमेराशिवाय राहू शकत नव्हते.
अनिल शर्मा आणि धर्मेंद्र यांचे नाते कसे होते?
अनिल शर्माने अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये धर्मेंद्र यांचे दिग्दर्शन केले होते. दोघांमध्ये अतिशय जिव्हाळ्याचे आणि आत्मीय नाते होते, जे फक्त अभिनेता-दिग्दर्शकाच्या मर्यादेत मर्यादित नव्हते.
धर्मेंद्र यांच्याशी शेवटची भेट कधी झाली?
धर्मेंद्र यांच्यासोबतची शेवटची भेट सप्टेंबरमध्ये बॉबी देओलच्या घरी झाली होती. या भेटीत धर्मेंद्र यांनी अनिल शर्माला आपली इच्छा सांगितली आणि त्यांच्याशी भावनिक संवाद साधला.