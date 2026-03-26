English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • मनोरंजन
Dhurandhar 2: संजय दत्तने धुरंधरमध्ये साकारलेल्या SP अस्लम चौधरीचा खरा व्हिडीओ समोर, Live गोळीबार कॅमेऱ्यात कैद

Dhurandhar 2 Movie: सध्या जिथं पहाल तिथं चर्चा फक्त धुरंधर चित्रपटाचीच आहे. चित्रपटातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना भूरळ घालणारंच आहे, यापैकी एक म्हणजे 'एसपी अस्लम' हे पात्र. संजय दत्तने हे पात्र हुबेहुब निभावलं असून त्याच्या अभिनयानंतर ल्यारीतील खऱ्या एसपीची चर्चा रंगली आहे. त्याचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. पहा व्हिडीओ...

प्रिती वेद | Updated: Mar 26, 2026, 01:14 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ या स्पाय थ्रिलर चित्रपटामुळे सध्या सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चा रंगली आहे. Dhurandhar 2 मध्ये ‘रणवीर सिंग’ आणि ‘संजय दत्त’ यांच्या भूमिका प्रेक्षकांना विशेष भावल्या आहेत. चित्रपटातील ‘अस्लम चौधरी’ हे पात्र सध्या सर्वाधिक चर्चेत असून, त्याच्याशी संबंधित एक खरा व्हिडीओ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात शेअर होताना दिसतोय. या व्हिडीओमुळे चित्रपट आणि वास्तव यातील संबंधाबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. नेमकं काय आहे या व्हिडीओमागचं सत्य, याबाबत चर्चा रंगली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

‘ऑपरेशन ल्यारी’चा व्हायरल व्हिडीओ

सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये ‘अस्लम चौधरी’ कराचीतील ल्यारी भागात कारवाई करताना दिसतो. हा भाग पूर्वीपासून गँग हिंसाचारासाठी कुप्रसिद्ध मानला जातो. व्हिडीओमध्ये सतत गोळीबाराचा आवाज ऐकू येतो आणि एक पत्रकार घटनास्थळी रिपोर्टिंग करताना दिसतो. धोकादायक परिस्थितीतही सुरू असलेली ही मोहीम लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

गुन्हेगारीविरोधात कठोर भूमिका

‘अस्लम चौधरी’ हा अधिकारी त्याच्या आक्रमक कामकाजासाठी ओळखला जात होता. त्याने अनेक गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात मोहीमा राबवल्या. ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली होती. ही एक अपवादात्मक बाब आहे की, त्याच्यावर अनेक बलोचमधील निष्पाप मुलांना हत्येचे आरोप आहेत. व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसणारी कारवाई ही त्याच्या मोठ्या ऑपरेशन्सपैकी एक मानली जाते, ज्यामुळे हा व्हिडीओ अधिक चर्चेत आला आहे.

व्हिडीओ लयारीबद्दल वाढवतंय उत्सुकता

Dhurandhar 2 मधील काही सीन आणि या व्हायरल व्हिडीओमध्ये साम्य दिसत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढली आहे. काहींना हा योगायोग वाटतो, तर काहीजण यामागे वास्तव प्रेरणा असल्याचा अंदाज व्यक्त करत आहेत.

बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर 2’ची धडाकेबाज कमाई

19 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या 1 आठवड्यात मोठी कमाई केली आहे. जगभरात सिनेमाने जवळपास 900 कोटींचा टप्पा पार केल्याची माहिती समोर येते. ‘रणवीर सिंग’, ‘संजय दत्त’, ‘अर्जुन रामपाल’, ‘आर माधवन’ आणि ‘सारा अर्जुन’ यांच्या भूमिका प्रेक्षकांना आवडल्या आहेत.

पुढे काय उलगडणार?

व्हायरल व्हिडीओमुळे ‘अस्लम चौधरी’ या पात्राबद्दल अधिक चर्चा रंगत आहे. हा व्हिडीओ खरंच त्या ऑपरेशनचा आहे का, की फक्त अफवा आहे, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र या चर्चेमुळे ‘धुरंधर 2’ची लोकप्रियता आणखी वाढताना दिसते आहे.

About the Author

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Dhurandhar 2Aslam ChaudharyOperation LyariRanveer singh

