चार दिवसांमध्ये 20 कोटी बजेटच्या या चित्रपटानं 'धुरंधर 2'पेक्षा चौपट कमाईचा रचला विक्रम

Dhurandhar 2 collection : हिंदी सिनेवर्तुळामध्ये सध्या एकाच चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा चित्रपट म्हणजे आदित्य दर दिग्दर्शिक, रणवीर सिंगची मध्यवर्ती भूमिका असणारा 'धुरंधर 2'. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केलीय. जगभरात या चित्रपटानं 700 कोटींचा गल्ला जमवला आहे, मात्र रणवीरच्या या चित्रपटाचा अवघ्या 20 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटानं चांगलीच टक्कर दिली आहे.
किंबहुना 'धुरंधर 2'ला या 'लो बजेट' फिल्मनं मागे टाकलं आहे. मल्याळम सिनेवर्तुळात साकारण्यात आलेला 'फँटसी कॉमेडी' या श्रेणीतील हा चित्रपट म्हणजे, 'आडू 3'. रणवीरचा 'धुरंधर 2' सर्वत्र प्रदर्शित झालेला असूनही 'आडू 3'नं एका अर्थी त्याला मागं टाकलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
'आडू 3'च्या टीमनं सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्याच आठवड्यामध्ये या चित्रपटानं जागतिक स्तरावर 87 कोटी रुपयांची कमाई केली. सोमवारीसुद्धा या चित्रपटाला चांगली प्रेक्षकपसंती मिळाली, ज्यामुळं कमाईचा हा आकडा 90 कोटींवर पोहोचला. 'आडू 3' हा चित्रपट अवघ्या 20 कोटी रुपयांच्या निर्मिती खर्चात साकारण्यात आला होता. मात्र आता या चित्रपटानं चौपट कमाई करत सर्वांचेच डोळे दीपवले आहेत. ज्यामुळं चांगली पटकथा आणि कलाकारांचा दमदार अभिनय कलाकृतीला अपेक्षित यश मिळवून देतात हेच पुन्हा सिद्ध झालं.
केरळमध्येसुद्धा रणवीरचा चित्रपट प्रदर्शित झाला. मात्र, इथं 'आडू 3'नं रणवीरच्या ब्लॉकबस्टरलाही मागे टाकलं. जयसूर्याची मुख्य भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटामध्ये विनायकन, विजय बाबू, सनी वेन आणि सहकलाकारांचा समावेश आहे. मिधून मॅन्युअल थॉमसनं या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं असून, त्याच्या तिसऱ्या भागातही विनोद आणि कल्पकतेचा कमाल मेळ साधला आहे. दाक्षिणात्य सिनेप्रेमींकडून या चित्रपटाची पटकथा आणि कलाकारांच्या अभिनयाचं प्रचंड कौतुक होत असून, केरळ बॉक्स ऑफिसवर 'आडू 3'नं रणवीरच्या चित्रपटाला मागे टाकलं आहे. एकिकडे काही बड्या दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा रणवीरच्या या चित्रपटामुळं बदलण्यात आलेल्या असतानाच दुसरीकडे 20 कोटींचं बजेट असणाऱ्या या विनोदी चित्रपटानं मात्र हे आव्हान झेलत दमदार कामगिरी केली असं म्हणायला हरकत नाही.