7 दिवसांत 'धुरंधर 2' चा आकडा 210000000000 च्या पार, आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तोडले

रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला असून, त्याची कमाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. आज चित्रपट प्रदर्शित होऊन एक आठवडा पूर्ण झाला आहे आणि या चित्रपटाने केवळ एका आठवड्यात 'पठाण' आणि 'कल्की २८९८ एडी' चे विक्रम मोडून १००० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे. जर चित्रपटाची ही घोडदौड अशीच सुरू राहिली, तर तो लवकरच 'दंगल', 'बाहुबली 2' आणि 'पुष्पा' चे विक्रम मोडेल.
आदित्य धरच्या बी62 स्टुडिओने चित्रपटाची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे. बी62 स्टुडिओनुसार, चित्रपटाने जगभरात एकूण 1088 कोटी रुपयांचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केले आहे. भारतातील सर्व भाषांमधील चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 814 कोटी रुपये आहे, तर परदेशातील आकडेवारी 274 कोटी रुपये आहे. भारतातील चित्रपटाचे एकूण निव्वळ कलेक्शन एका आठवड्यात 690 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चित्रपटाचे बजेट ₹250-300 कोटी आहे. चित्रपटाने अवघ्या एका आठवड्यात आपले बजेट दुप्पट केले आहे.
'धुरंधर 2' अजूनही 'दंगल' आणि 'बाहुबली 2' च्या खूप मागे आहे. 'दंगल'ने जगभरात ₹2070 कोटींचे कलेक्शन केले होते, तर भारतातील त्याचे एकूण नेट कलेक्शन ₹388 कोटी होते. 'धुरंधर 2' ने एकूण नेट कलेक्शनच्या बाबतीत या चित्रपटाला मागे टाकले आहे, परंतु जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी त्याला अधिक मेहनत करावी लागेल. दरम्यान, 'बाहुबली 2' ने जगभरात ₹1788 कोटींचे कलेक्शन केले होते, तर भारतातील त्याचे नेट कलेक्शन ₹1030 कोटी होते.
मात्र, रणवीर सिंगच्या चित्रपटाने 'पठाण' आणि 'कल्की २८९८ एडी' यांना आधीच मागे टाकले आहे. शाहरुख खानच्या 'पठाण'ने जगभरात 1055 कोटी रुपयांची कमाई केली होती आणि भारतात 543 कोटी रुपये कमावले होते, तर 'कल्की 2898 एडी'ने जागतिक स्तरावर 1042 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 'धुरंधर २' बॉक्स ऑफिसवर वेगाने गती घेत आहे आणि याचा परिणाम इतर आगामी चित्रपटांवर नक्कीच होईल. अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला' 10 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. ॲक्शन आणि कॉमेडी यांपैकी चाहते कशाची निवड करतात हे पाहणे बाकी आहे.