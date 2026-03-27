  • 7 दिवसांत धुरंधर 2 चा आकडा 210000000000 च्या पार, आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तोडले

Dhurandhar 2 Box Office Collection : रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिसवर कमाल केली आहे. सिनेमा प्रदर्शित होऊन एक आठवडा झाला असून हा सिनेमा 1000 कोटीच्या क्लबमध्ये पोहोचला आहे. सिनेमाने सगळे रेकॉर्ड तोडले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 27, 2026, 09:51 PM IST
रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला असून, त्याची कमाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. आज चित्रपट प्रदर्शित होऊन एक आठवडा पूर्ण झाला आहे आणि या चित्रपटाने केवळ एका आठवड्यात 'पठाण' आणि 'कल्की २८९८ एडी' चे विक्रम मोडून १००० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे. जर चित्रपटाची ही घोडदौड अशीच सुरू राहिली, तर तो लवकरच 'दंगल', 'बाहुबली 2' आणि 'पुष्पा' चे विक्रम मोडेल.

धुरंधर 2 चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धरच्या बी62 स्टुडिओने चित्रपटाची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे. बी62 स्टुडिओनुसार, चित्रपटाने जगभरात एकूण 1088 कोटी रुपयांचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केले आहे. भारतातील सर्व भाषांमधील चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 814 कोटी रुपये आहे, तर परदेशातील आकडेवारी 274 कोटी रुपये आहे. भारतातील चित्रपटाचे एकूण निव्वळ कलेक्शन एका आठवड्यात 690 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चित्रपटाचे बजेट ₹250-300 कोटी आहे. चित्रपटाने अवघ्या एका आठवड्यात आपले बजेट दुप्पट केले आहे.

'या' सिनेमांना टाकलं मागे 

'धुरंधर 2' अजूनही 'दंगल' आणि 'बाहुबली 2' च्या खूप मागे आहे. 'दंगल'ने जगभरात ₹2070 कोटींचे कलेक्शन केले होते, तर भारतातील त्याचे एकूण नेट कलेक्शन ₹388 कोटी होते. 'धुरंधर 2' ने एकूण नेट कलेक्शनच्या बाबतीत या चित्रपटाला मागे टाकले आहे, परंतु जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी त्याला अधिक मेहनत करावी लागेल. दरम्यान, 'बाहुबली 2' ने जगभरात ₹1788 कोटींचे कलेक्शन केले होते, तर भारतातील त्याचे नेट कलेक्शन ₹1030 कोटी होते.

मात्र, रणवीर सिंगच्या चित्रपटाने 'पठाण' आणि 'कल्की २८९८ एडी' यांना आधीच मागे टाकले आहे. शाहरुख खानच्या 'पठाण'ने जगभरात 1055 कोटी रुपयांची कमाई केली होती आणि भारतात 543 कोटी रुपये कमावले होते, तर 'कल्की 2898 एडी'ने जागतिक स्तरावर 1042 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 'धुरंधर २' बॉक्स ऑफिसवर वेगाने गती घेत आहे आणि याचा परिणाम इतर आगामी चित्रपटांवर नक्कीच होईल. अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला' 10 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. ॲक्शन आणि कॉमेडी यांपैकी चाहते कशाची निवड करतात हे पाहणे बाकी आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

