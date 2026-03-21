Dhurandhar Box Office Collection : धुरंदर 3 दिवसांत 400 कोटी पार; जाणून घ्या भारत, परदेशात अन् साऊथमध्ये किती केलं कलेक्शन?

5 डिसेंबर 2025 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला 'धुरंधर' हा त्या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट होता. 19 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेला रणवीर सिंगचा 'धुरंधर 2' हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक ओपनिंग घेणारा बॉलिवूड चित्रपट ठरला आहे. 'धुरंधर 2' ने भारतातील टॉप 5 ओपनर्सच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. प्री-रिलीज कलेक्शनसह, या चित्रपटाने भारतात केवळ दोन दिवसांत 2 अब्ज रुपयांचा बॉक्स ऑफिस गल्ला जमवला आहे, तर जगभरातील हा आकडा 3 अब्ज कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.
बॉक्स ऑफिस ट्रॅकर सॅकनिल्कच्या (SacNilk) आकडेवारीनुसार, 'धुरंधर 2' ने पहिल्याच दिवशी 103 कोटी रुपयांची ओपनिंग घेतली, तर प्री-रिलीज शोजमधून चित्रपटाने 43 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला. यासह, 'धुरंधर 2' हा सर्वाधिक ओपनिंग घेणारा बॉलिवूड चित्रपट आणि भारतातील चौथा सर्वाधिक ओपनिंग घेणारा चित्रपट ठरला आहे.
'पुष्पा: द रूल पार्ट 2' पहिल्या दिवशी ₹164 कोटींच्या कमाईसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. 'आरआरआर' ₹133 कोटींसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 'केजीएफ: चॅप्टर २' ₹116 कोटींसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 'धुरंदर 2: द रिव्हेंज' ₹103कोटींसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. 'कल्की 2898 एडी' ₹95 कोटींसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.
रणवीर सिंग-अभिनीत 'धुरंधर 2' द रिव्हेंज' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. ट्रेड ट्रॅकर सॅकनिल्कनुसार, चित्रपटाची एकूण कमाई आता ₹345.51 कोटींवर पोहोचली आहे. प्रदर्शनापासून चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्यामुळे त्याच्या कमाईत झपाट्याने वाढ झाली आहे. वीकेंडमध्ये चित्रपटाच्या यशाची गती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रचंड हाऊसफुल शोज आणि प्रेक्षकांच्या दमदार उपस्थितीमुळे, 'धुरंधर 2' नवीन विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज आहे आणि लवकरच इतर अनेक मोठ्या चित्रपटांचे आकडे मागे टाकू शकतो.
'धुरंधर 2' ने दुसऱ्या दिवशीही धुमाकूळ घातला आहे. 'धुरंधर 2' दुसऱ्या दिवशीही प्रचंड यशस्वी ठरत आहे. आतापर्यंत निव्वळ कमाई ₹8.68 कोटींवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे चित्रपटाची एकूण कमाई ₹182.87 कोटी आणि निव्वळ एकूण कमाई ₹154.23 कोटी झाली आहे. अंतिम आकडेवारी अद्याप जाहीर व्हायची आहे, परंतु चित्रपटाची कामगिरी दमदार आहे. रणवीर सिंगचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवत आहे. रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी भारतात ₹102.55 कोटींची कमाई केली. 18 मार्च रोजी झालेल्या पेड प्रिव्ह्यूमधून मिळालेल्या ₹43 कोटींची भर पडल्याने, एकूण निव्वळ कमाई ₹145.55 कोटी आणि एकूण कमाई ₹172.63 कोटी झाली आहे. चित्रपटाची आतापर्यंतची कमाई ₹182.87 कोटींवर पोहोचली आहे. रणवीर सिंग लवकरच 200 कोटी रुपयांचा जादुई टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे.