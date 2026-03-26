आठवड्याभरात 'धुरंधर 2'ची 1000 कोटींची झेप; Animal ला सुद्धा मागे पडलं

Dhurandhar 2 Box Office : Ranveer Singh चा धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिसवर आघाडीवर; फक्त ७ दिवसांत 1000 कोटींचा गल्ला, मोठ्या सिनेमांचे रेकॉर्ड मागे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 26, 2026, 01:51 PM IST
Ranveer Singh प्रमुख भूमिकेत असलेला ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहे. Aditya Dhar दिग्दर्शित या ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन एक आठवडा उलटला असला, तरी त्याच्या कमाईचा वेग अजूनही मंदावलेला नाही. तब्बल 3 तास 49 मिनिटांचा लांब स्क्रिन टाइम असूनही प्रेक्षकांनी चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे.

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर रिलीज झालेल्या या सिनेमाने सुरुवातीपासूनच बॉक्स ऑफिसवर पकड मजबूत ठेवली आहे. मल्टिप्लेक्सपासून सिंगल स्क्रीन थिएटरपर्यंत सर्वत्र हाऊसफुल्ल बोर्ड झळकत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

पहिल्या आठवड्यातच विक्रमी कमाई

‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’*ने पहिल्याच दिवशी 43 कोटी रुपयांची कमाई करत दमदार ओपनिंग केली. त्यानंतर वीकेंडमध्ये कमाईचा वेग झपाट्याने वाढत गेला. चौथ्या दिवशी 114.85 कोटी रुपयांचा मोठा टप्पा पार करत चित्रपटाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. विशेष म्हणजे, पहिल्या आठवड्यातील अनेक दिवसांमध्ये चित्रपटाने 100 कोटी रुपयांचा आकडा गाठत सातत्यपूर्ण कामगिरी केली. सहाव्या दिवशी 56.55 कोटी रुपयांची कमाई झाली, तर सातव्या दिवशी (बुधवार) 47.70 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवण्यात चित्रपट यशस्वी ठरला. सातव्या दिवशीची कमाई थोडी घटली असली, तरी इतर चित्रपटांच्या तुलनेत ती अजूनही प्रभावी मानली जात आहे.

जागतिक स्तरावर 1000 कोटींचा टप्पा पार

या चित्रपटाने केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही मोठी झेप घेतली आहे. भारतातील एकूण नेट कमाई 623.42 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून, ग्रॉस कमाई 744.58 कोटी रुपये झाली आहे.

परदेशातही चित्रपटाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, सुमारे 263 कोटी रुपयांची कमाई विदेशातून झाली आहे. यामुळे एकूण जागतिक कमाई 1007.58 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अवघ्या सात दिवसांत 1000 कोटींचा टप्पा पार करणाऱ्या मोजक्या चित्रपटांमध्ये *‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’*ची गणना होत आहे.

स्पर्धक चित्रपटांवर मात

बॉक्स ऑफिसवर इतर मोठ्या बॉलिवूड चित्रपटांसोबत स्पर्धा असूनही *‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’*ने आपले वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे. विशेषतः ॲक्शन आणि देशभक्तीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित कथानक, भव्य सादरीकरण आणि दमदार स्टारकास्ट यामुळे प्रेक्षक सिनेमाकडे आकर्षित होत आहेत.

चित्रपटाच्या यशामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी विक्रम मोडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्रेड एक्स्पर्ट्सच्या मते, हा चित्रपट 1200 ते 1500 कोटींच्या क्लबकडेही वाटचाल करू शकतो.

कथानक: सूड, गुप्तहेरगिरी आणि अंडरवर्ल्डचा थरार

‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा दोन भागांत उलगडणारा थरारक ॲक्शन ड्रामा आहे. कराचीच्या अंडरवर्ल्डमध्ये कार्यरत असलेल्या एका भारतीय गुप्तहेराभोवती ही कथा फिरते. रणवीर सिंहने साकारलेला ‘जसकिरत सिंग रंगी’ हा पात्र आपल्या कुटुंबाच्या निर्घृण हत्येनंतर सूडाने पेटून उठतो. त्यानंतर त्याची ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’मार्फत पाकिस्तानातील ‘ल्यारी’ भागात गुप्त मोहिमेसाठी निवड केली जाते.

‘हमझा अली मझारी’ या बनावट ओळखीखाली तो अंडरवर्ल्डमध्ये प्रवेश करतो. हळूहळू तो त्या परिसरात आपले वर्चस्व निर्माण करत ‘ल्यारी’चा ‘बादशाह’ बनतो. शत्रूंना एकमेकांविरुद्ध उभे करून आणि अत्यंत धोकादायक परिस्थितीतून मार्ग काढत तो दहशतवादविरोधी मोहिम यशस्वीपणे पूर्ण करतो.

प्रेक्षक आणि समीक्षकांची प्रतिक्रिया

चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, विशेषतः रणवीर सिंहच्या अभिनयाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. ॲक्शन सीक्वेन्स, बॅकग्राऊंड स्कोअर आणि सिनेमॅटोग्राफीही प्रेक्षकांना भावत आहे. काही समीक्षकांनी चित्रपटाचा लांब कालावधी हा तोटा असल्याचे नमूद केले असले, तरी एकूणच चित्रपटाच्या भव्यतेमुळे आणि कथानकातील थरारामुळे तो प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यात यशस्वी ठरला आहे.

पुढील वाटचाल कशी?

पहिल्या आठवड्यातील दमदार कमाई लक्षात घेता, ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ येत्या काही दिवसांत आणखी मोठे विक्रम प्रस्थापित करेल, अशी शक्यता आहे. सणासुदीचा काळ, सकारात्मक वर्ड-ऑफ-माऊथ आणि मजबूत ओपनिंग यामुळे चित्रपटाचा बॉक्स ऑफिसवरील प्रवास अजून काही आठवडे जोरात सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत.

