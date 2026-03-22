अखेर दीपिकाला न्याय मिळाला; 'धुरंधर 2' मधील 'या' सीनचं थेट 19 वर्ष जुन्या गोष्टीशी जोडलं कनेक्शन, पहा video

Dhurandhar 2 Movie: 'धुरंधर 2' चित्रपट सध्या भारतातच नाही तर जगभर चर्चेचा विषय बनला आहे. प्रदर्शित झाल्यापासून या चित्रपटाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दरम्यान, 19 वर्षे जुन्या चित्रपटातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्याचा संबंध 'धुरंधर: द रिव्हेंज'शी जोडला जात आहे. हे कनेक्शनपाहुन तुम्ही विचारातच पडाल.
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर'चा सिक्वेल, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'ने बॉक्स ऑफिसवर आधीच आपले स्थान निर्माण केले आहे. या चित्रपटाने अवघ्या दोन दिवसांत 200 कोटींचा टप्पा ओलांडून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. तथापि, या कमाईमध्ये पेड प्रिव्ह्यूमधून मिळालेल्या उत्पन्नाचा समावेश आहे. तिसऱ्या दिवसापर्यंत, हा चित्रपट 300 कोटी रुपये कमावण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. चित्रपटातील प्रत्येक फ्रेम आणि तपशिलाची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. प्रमुख पात्रांपासून ते लहान पात्रांपर्यंत, प्रत्येकाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दरम्यान, 'धुरंधर 2' मधील एका दृश्यावर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे आणि ते पाहिल्यानंतर वापरकर्त्यांनी त्याचा संबंध 19 वर्षे जुन्या चित्रपटाशी जोडला आहे. हा चित्रपट दुसरा कोणी नसून शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण अभिनीत 'ओम शांती ओम' आहे.
'धुरंधर 2' च्या क्लायमॅक्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. चित्रपटात हमजाची भूमिका साकारणाऱ्या रणवीर सिंगने ज्या प्रकारे शत्रूंना संपवले आहे, ते पाहून सोशल मीडिया युझर्स खूश झाले आहेत. मात्र, सर्वाधिक चर्चेत असलेले दृश्य म्हणजे मेजर इक्बालच्या मृत्यूचे दृश्य. या चित्रपटात अर्जुन रामपालने मेजर इक्बालची भूमिका साकारली आहे. क्लायमॅक्समध्ये हमजाने ज्या प्रकारे मेजर इक्बालला पेटवून दिले आहे, त्यामुळे अनेक प्रेक्षकांना फराह खानच्या 'ओम शांती ओम'मधील त्या दृश्याची आठवण झाली, ज्यात अर्जुन रामपालचे पात्र, मुकेश उर्फ माईक मेहरा, दीपिका पदुकोणच्या पात्राला, शांतीप्रियाला, जाळून ठार मारतो.
'धुरंधर 2' मधील मेजर इक्बालच्या मृत्यूचे तीव्र दृश्य नेटकऱ्यांसाठी मनोरंजनाचा स्रोत बनले आहे. रणवीरने दीपिकाचा बदला घेतला असल्याचं सांगत युझर्स 'धुरंधर 2' आणि 'ओम शांती ओम'चे व्हिडिओ शेअर करत आहेत. पहिले दृश्य 2007 च्या 'ओम शांती ओम' चित्रपटातील आहे, ज्यात अर्जुन रामपालचे पात्र दीपिकाच्या पात्राला पेटवून देते, आणि दुसरे दृश्य 'धुरंधर 2' मधील आहे, ज्यात रणवीरचे पात्र, हमजा, अर्जुन रामपालच्या पात्राला पेटवून देताना दिसत आहे. दोन्ही चित्रपट वेगवेगळ्या संकल्पनांवर आधारित आणि भिन्न असले तरी, नेटकऱ्यांनी या दोन्ही चित्रपटांमध्ये एक संबंध शोधून काढला आहे. तथापि, ही एक वेगळी बाब आहे की स्वतः आदित्य धरच्याही मनात हा विचार आला नसेल.
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2' बद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रेक्षक डिसेंबर 2025 पासून या चित्रपटाची वाट पाहत होते. 'धुरंधर' 5 डिसेंबर 2025 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासोबतच, आदित्य धरने त्याच्या दुसऱ्या भागाची, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'ची, प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली होती. आता चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षक त्याचे खूप कौतुक करत आहेत. बॉलिवूडपासून ते दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' चे तोंडभर कौतुक केले आहे.