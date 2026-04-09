₹16420000000 च्या पार Dhurandhar 2 सिनेमा, 'पुष्पा 2' सिनेमाला मागे टाकण्यासाठी अजून किती करावं लागले कलेक्शन

आदित्य धर दिग्दर्शिक ऍक्शन, थ्रिलर असा 'धुरंधर-2 द रिवेंज' बॉक्स ऑफिसवर थांबण्याच नाव घेत नाही ना? 19 मार्च 2026 साली रिलीज झालेला सिनेमा अवघ्या 20 दिवसांत अनेक सिनेमांचा रेकॉर्ड तोडत आहे. रणवीर सिंगचा दमदार सिनेमा असलेल्या या सिनेमाने 16420000000 रुपयांची कमाई केली आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, धुरंधर 2 चे वर्लवाइड कलेक्शन ₹1642 कोटी झाली आहे. सिनेमाघरात हा सिनेमा डबल डिजिटमध्ये कमाई करत आहे. या सिनेमाने सिनेमागृहात चांगली पकड धरुन ठेवली असून आता तो नंबर 1 वर आहे. मात्र अजून तीन मोठ्या सिनेमांचा रेकॉर्ड तोडायचा बाकी आहे.
दंगल या सिनेमा ₹2,200 कोटी रुपये कमावून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर बाहुबली 2 या सिनेमाने ₹1,810.6 कोटीची कमाई केली आहे. तसेच पुष्पा 2 या सिनेमाने ₹1,800 कोटीची कमाई करुन तिसरा क्रमांक पटकावली आहे. या सिनेमांची कमाई धुरंधर 2 ला गाठायची आहे.
रणवीर सिंगच्या चित्रपटाला 'पुष्पा 2' चा विक्रम मोडण्यासाठी सुमारे 158 कोटी रुपये आणि 'बाहुबली २' ला मागे टाकण्यासाठी 168.6 कोटी रुपयांची गरज आहे.
२०२६ मध्ये जागतिक बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या टॉप १० चित्रपटांमध्ये 'धुरंधर २' चा समावेश असणे ही काही असामान्य गोष्ट नाही. भारतीय चित्रपटांसाठी अशा संधी दुर्मिळ असतात. २०२६ मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत चिनी आणि अमेरिकन चित्रपटांचे वर्चस्व आहे. मात्र, या यादीत 'धुरंधर २' चा समावेश होणे हे भारतीय चित्रपटांसाठी एक दिलासादायक बाब आहे.
'धुरंधर २' वेगाने 1700 कोटींच्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. चीनमध्ये प्रदर्शित न होता इतका मोठा टप्पा गाठणारा हा लवकरच पहिला भारतीय चित्रपट ठरेल. सध्या, केवळ आमिर खानचा 'दंगल' (त्याच्या चिनी प्रदर्शनासह) हा जगभरात २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारा पहिला भारतीय चित्रपट आहे. 'धुरंधर 2' ने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. ही रक्कम चीनमध्ये प्रदर्शित न होता मिळवली गेली आहे. चित्रपटाची एकूण देशांतर्गत बॉक्स ऑफिस कमाई आता ₹1237 कोटी (अंदाजे $१.२३ अब्ज) पेक्षा जास्त झाली आहे. भारतातील त्याचे आतापर्यंतचे निव्वळ कलेक्शन ₹1033.37 कोटी (अंदाजे $१.०३ अब्ज) आहे.