‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने भारतासोबतच जगभर उमटवला ठसा; केवळ 4 दिवसांत कमाई किती?

Dhurandhar 2 Day 4 Box office Collection : ‘धुरंधर: द रिवेंज’ या रणवीर सिंगच्या चित्रपटाने फक्त भारतातच नाही तर जगभर प्रचंड कमाई केली आहे. अमेरिका आणि कॅनडा सारख्या देशांतही या चित्रपटाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आदित्य धर यांचा हा चित्रपट आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ग्लोबल भारतीय ब्लॉकबस्टर बनला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 23, 2026, 06:23 PM IST
रणवीर सिंग स्टारर धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च रोजी ग्लोबल बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाली. प्रदर्शित होण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. भारतात आणि परदेशात सर्वत्र प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे कौतुक केले आणि चार दिवसांतच कुल 761 कोटी रुपये कमावले आहेत.

ओपनिंग वीकेंडमध्ये भारतात 550 कोटी आणि परदेशात 211 कोटींचा कमाईचा आकडा नोंदवला गेला. पेड प्रीव्यू आणि ओपनिंग डेवर भारतात 145 कोटी आणि परदेशात 52 कोटी रुपये मिळाले. दुसऱ्या दिवशी भारतात 83 कोटी आणि परदेशात 46 कोटी रुपये कमावले गेले, तिसऱ्या दिवशी भारतात 117 कोटी आणि परदेशात 58 कोटी, तर चौथ्या दिवशी भारतात 121 कोटी आणि परदेशात 56 कोटी रुपये मिळाले. या कमाईतून स्पष्ट होते की, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी भारतीय ग्लोबल ब्लॉकबस्टर ठरली आहे.

चित्रपटाने अनेक रेकॉर्ड्स मोडले आहेत. यात सर्वाधिक एडवांस बुकिंग, पेड प्रीव्यू कमाई, सर्वात मोठा ओपनिंग डे, शनिवार आणि रविवार, तसेच सर्वात मोठा ओपनिंग वीकेंड यांचा समावेश आहे. बीएमएसच्या आकडेवारीनुसार, ओपनिंग वीकेंडमध्ये प्रति तास 1 लाखाहून अधिक तिकीट विकले गेले, जे भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व घटना आहे.

परदेशातही ‘धुरंधर 2’ ने कमाल केली. ही कोणत्याही भारतीय चित्रपटासाठी सर्वात मोठी ओवरसीज वीकेंड कमाई ठरली आहे. कॉमस्कॉरच्या आकडेवारीनुसार, प्रमुख बाजारात दुसऱ्या क्रमांकावर आणि सेकंडरी बाजारात पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. विशेष म्हणजे, ही हिंदी चित्रपट पहिल्यांदाच 2200 सिनेमाघर आणि 3000 स्क्रीनवर परदेशात प्रदर्शित झाली. उरुग्वे, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, चिली, मेक्सिको आणि सायप्रससारख्या पारंपरिक नसलेल्या बाजारांमध्येही चित्रपट प्रदर्शित झाला, जे भारतीय सिनेमासाठी नवीन मापदंड ठरले आहे.

चित्रपटात रणवीर सिंगसोबत आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली अनेक दिग्गज कलाकारांनी भूमिका साकारल्या आहेत. त्यातील फाईट सीन्स, एक्शन आणि भावनिक दृश्ये प्रेक्षकांच्या मनावर घर करीत आहेत. सोशल मीडियावर चित्रपटाबाबत उत्साहाचा धुमाकूळ उडला असून, प्रेक्षकांनी #Dhurandhar2, #RanveerSingh, #BoxOfficeRecords या हॅशटॅगसह प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

चित्रपटाच्या यशामुळे आदित्य धर यांची तुलना अनेक इंटरनॅशनल दिग्दर्शकांसोबत केली जात आहे, ज्यात क्रिस्टोफर नोलन यांचा समावेशही आहे. प्रेक्षकांनी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ फक्त एक चित्रपट नसून, भारतीय सिनेमासाठी नवा इतिहास रचणारा अनुभव असल्याचे मान्य केले आहे.

अशा प्रकारे, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर भारतीय सिनेमाचे मानक उंचावणारा चित्रपट ठरला आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

