  • मनोरंजन
‘धुरंधर 2’ने प्रदर्शना आधीच कमावला 21 कोटींचा गल्ला ; तिकीट दर 3100 रुपयांपर्यंत पोहोचले

Dhurandhar 2 advance booking report: दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या स्पाय थ्रिलर चित्रपटात रणवीर सिंह मुख्य भूमिकेत आहे. हा चित्रपट १९ मार्चला प्रदर्शित होणार असून, रिलीजपूर्वीच्या पेड प्रिव्ह्यूमधून भारतातच सुमारे ३५ कोटी रुपयांची कमाई होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 10, 2026, 06:35 PM IST
दिग्दर्शक Aditya Dhar यांचा बहुप्रतीक्षित स्पाय थ्रिलर चित्रपट Dhurandhar 2: The Revenge सध्या अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमुळे चर्चेत आला आहे. अभिनेता Ranveer Singh मुख्य भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटाच्या पेड प्रिव्ह्यू शोसाठी १८ मार्चपासून तिकीटविक्री सुरू झाली. हा चित्रपट १९ मार्च रोजी Eid, Gudi Padwa आणि Ugadi या सणांच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित होणार आहे.

ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटाला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्या 24 तासांतच चित्रपटाची एक लाखांहून अधिक तिकिटे विकली गेली, तर दोन दिवसांत हा आकडा दोन लाखांवर पोहोचला. त्यानंतरही बुकिंग सुरूच राहिले असून तिसऱ्या दिवशी आणखी सुमारे ७२ हजार तिकिटांची विक्री झाली. त्यामुळे भारतात आतापर्यंत एकूण सुमारे २.८ लाख तिकिटे विकली गेली आहेत.

अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या माध्यमातून पेड प्रिव्ह्यू शोमधून चित्रपटाने आतापर्यंत सुमारे 15.64  कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ब्लॉक बुकिंगचा आकडा जोडल्यास ही कमाई तब्बल 21.19 कोटी रुपयांवर पोहोचते. त्यामुळे हा चित्रपट मोठा रेकॉर्ड मोडण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा आहे. सध्या सर्वाधिक प्रीमियर कमाईचा विक्रम They Call Him OG या चित्रपटाच्या नावावर आहे. या चित्रपटात Pawan Kalyan मुख्य भूमिकेत असून पेड प्रिव्ह्यूमधून सुमारे 25 कोटींची कमाई झाली होती.

सध्याच्या वेगाने तिकीटविक्री सुरू राहिल्यास चित्रपट रिलीज होईपर्यंत पेड प्रिव्ह्यूमधूनच 35 कोटींपेक्षा अधिक कमाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, ओपनिंग वीकेंडसाठीची अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग अद्याप सुरू झालेली नाही.

चित्रपटाच्या कमाईत हिंदी व्हर्जनचा सर्वाधिक वाटा आहे. हिंदी आवृत्तीची सुमारे 2.6 लाख तिकिटे विकली गेली असून त्यातून जवळपास 15.28 कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. त्यानंतर तमिळ आणि तेलुगू डब आवृत्तींना देखील प्रतिसाद मिळत आहे. कन्नड आणि मल्याळम आवृत्त्यांची तिकीटविक्री तुलनेने कमी आहे. दरम्यान, मोठ्या चित्रपटांशी होणारी टक्कर टळल्यानेही ‘धुरंधर 2’ला फायदा झाला आहे. Toxic: A Fairytale for Grownups या Yash अभिनित चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलल्यामुळे ‘धुरंधर 2’ला अधिक स्क्रीन्स मिळण्याची शक्यता आहे.

या चित्रपटात Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal, Rakesh Bedi आणि Sara Arjun यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाची निर्मिती Jio Studios आणि B62 Studios यांनी संयुक्तपणे केली आहे. या चित्रपटाच्या पहिल्या भागाने बॉक्स ऑफिसवर मोठा विक्रम केला होता. त्या चित्रपटाने भारतात ८९० कोटींहून अधिक कमाई केली होती, तर जगभरात १३०० कोटींपेक्षा जास्त गल्ला जमवला होता. त्यामुळे ‘धुरंधर 2’कडूनही प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

